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Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển

Đức Thuận
Đức Thuận
21:52 | 16/11/2026
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Ngày 16/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển”, vinh danh 23 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ các bài dự thi của hơn 200 tác giả. Sự kiện đồng thời là dịp tri ân những người làm báo đã đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt ba thập kỷ.
30 năm chứng khoán Việt Nam: Từ phiên giao dịch đầu tiên đến mạch dẫn vốn của nền kinh tế Gần 30 năm lên xuống cùng VN-Index Còn ít ngày nhận tác phẩm cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 16/11/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển” và gặp mặt, tri ân các nhà báo, phóng viên, biên tập viên có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Buổi lễ do Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo UBCKNN, đại diện các cơ quan báo chí, đơn vị thuộc ngành chứng khoán, thành viên Hội đồng Giám khảo cùng đông đảo tác giả có tác phẩm tham gia cuộc thi.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với quá trình hình thành, phát triển và hoàn thiện thị trường vốn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển.

Hơn 200 tác giả tham gia, 23 tác phẩm xuất sắc được vinh danh

Theo báo cáo tổng kết do Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi trình bày, sau gần 7 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được tác phẩm của hơn 200 tác giả đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và lĩnh vực khác nhau.

Đáng chú ý, khoảng 80% số tác phẩm dự thi do các nhà báo, phóng viên và biên tập viên thực hiện. Phần còn lại đến từ cán bộ ngành chứng khoán, chuyên gia kinh tế, thành viên thị trường, giảng viên, sinh viên và những cá nhân quan tâm đến sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Sự tham gia đông đảo của các tác giả cho thấy sức hút của một chủ đề không chỉ mang ý nghĩa nhìn lại lịch sử, mà còn gắn với những vấn đề đang đặt ra đối với thị trường chứng khoán trong giai đoạn phát triển mới.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển
Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương, Trưởng ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về nội dung, tư liệu và cách thể hiện. Các tác giả đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ những người trực tiếp tham gia xây dựng thị trường, phỏng vấn chuyên gia và ghi nhận những câu chuyện thực tế để tái hiện hành trình ba thập kỷ của ngành chứng khoán.

Không chỉ phản ánh những thành tựu đạt được, các tác phẩm còn đề cập đến những thách thức trong quá trình phát triển, yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thị trường, tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư và hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Trên cơ sở chất lượng tác phẩm dự thi và đề xuất của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã thống nhất điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, trình Chủ tịch UBCKNN công nhận 23 tác phẩm đạt giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 4 giải B, 8 giải C và 8 giải Khuyến khích.

Tại buổi lễ, Chánh Văn phòng UBCKNN Đỗ Anh Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám khảo, công bố Quyết định số 687/QĐ-UBCK ngày 10/11/2026 về việc công nhận các tác phẩm đạt giải.

Giải Đặc biệt thuộc về chùm tác phẩm “Chứng khoán Việt Nam vươn tầm quốc tế” của nhóm tác giả thuộc Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam. Tác phẩm ghi dấu ấn ở chủ đề phản ánh hành trình phát triển và khát vọng hội nhập của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hai giải A được trao cho loạt bài “30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam - Hành trình từ hoài nghi đến vị thế trên bản đồ vốn thế giới” của tác giả Nguyễn Tuấn Thủy, Tạp chí Kinh tế - Tài chính và chương trình “Phố Tài chính: 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán - Kiến tạo một thị trường vốn hiệu quả và bền vững” của nhóm tác giả Mùi Khánh Ly, Trần Nhật Dương thuộc VTV8, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển
Bốn giải B được trao cho các tác phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư, Tạp chí Kinh tế - Tài chính và Báo Lao động.

Bốn giải B được trao cho các tác phẩm của Báo Tài chính - Đầu tư, Tạp chí Kinh tế - Tài chính và Báo Lao động. Các tác phẩm tập trung vào những vấn đề như đổi mới, cải cách thị trường, tháo gỡ điểm nghẽn, kiến tạo thị trường vốn và nắm bắt cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.

Đối với 8 giải C và 8 giải Khuyến khích, danh sách đạt giải ghi nhận sự tham gia của các tác giả đến từ cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo, đơn vị quản lý và các tổ chức hoạt động trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh việc trao giải, Ban Tổ chức còn trao kỷ niệm chương tri ân 7 tác giả đã tích cực hưởng ứng và đóng góp vào thành công của cuộc thi.

Báo chí góp phần xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương điểm lại hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của ngành Chứng khoán Việt Nam. Từ những bước đi ban đầu với không ít khó khăn, thị trường chứng khoán đã từng bước trưởng thành, trở thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

Trong hành trình ấy, báo chí giữ vai trò quan trọng khi vừa phản ánh diễn biến thị trường, vừa truyền tải chủ trương, chính sách, phổ biến kiến thức và góp phần nâng cao nhận thức của công chúng về hoạt động đầu tư chứng khoán.

Chủ tịch UBCKNN ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành của các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong suốt ba thập kỷ qua. Những người làm báo đã trực tiếp theo dõi, phản ánh các dấu mốc phát triển, những thời điểm khó khăn cũng như các bước chuyển mình của thị trường.

Theo lãnh đạo UBCKNN, cuộc thi viết lần này không chỉ là dịp nhìn lại thành tựu của ngành chứng khoán mà còn góp phần lưu giữ những câu chuyện, trải nghiệm và tình cảm của các thế hệ đã gắn bó với thị trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu phát triển mới, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng. Thông tin chính xác, khách quan và kịp thời không chỉ giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở đưa ra quyết định mà còn góp phần hạn chế những tác động tiêu cực từ tin đồn, thông tin sai lệch và tâm lý đám đông.

Báo chí cũng là một kênh phản ánh những bất cập trong thực tiễn vận hành thị trường, từ đó góp phần thúc đẩy hoàn thiện chính sách, tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả giám sát.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo và những cá nhân quan tâm đến thị trường tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Đây được xem là một trong những yếu tố hỗ trợ nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, phổ biến kiến thức chứng khoán và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình, UBCKNN cũng tổ chức gặp mặt, tri ân các nhà báo, phóng viên và biên tập viên theo dõi lĩnh vực chứng khoán; đồng thời công bố quyết định khen thưởng, trao Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN cho những cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động thông tin, tuyên truyền về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Hoạt động này thể hiện sự ghi nhận của cơ quan quản lý đối với đội ngũ những người làm báo, đồng thời khẳng định mối quan hệ đồng hành giữa báo chí và ngành chứng khoán trong việc cung cấp thông tin, phổ biến chính sách và nâng cao hiểu biết của công chúng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển
Phóng viên Thế Kiên - Tạp chí Điện tử Ứng dụng vinh dự nhận giấy khen từ Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương.

Cũng trong dịp kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam. Phóng viên Thế Kiên của Điện tử & Ứng dụng vinh dự được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương. Đây là niềm tự hào đối với Tạp chí và tiếp tục là nguồn động viên to lớn, kịp thời đối với chúng tôi trong nhiệm vụ tuyên truyền, tích cực đẩy mạnh hơn nữa thông tin chính sách, thành tựu về chứng khoán Việt Nam.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu mới về chất lượng, tính minh bạch, năng lực quản trị và khả năng hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đáng tin cậy tiếp tục là một trong những điều kiện quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư và hướng tới sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường vốn.

Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển” vì thế không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần khẳng định trách nhiệm và vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam trên chặng đường phát triển tiếp theo.

30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam Cuộc thi viết “Ngành Chứng khoán Việt Nam – 30 năm hình thành và phát triển cuộc thi viết về 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam 30 năm chứng khoán Việt Nam Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương Chủ tịch UBCKNN UBCKNN

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
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