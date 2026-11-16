Xe và phương tiện
Xe 365

VinFast giao hơn 200.000 ô tô điện tại Việt Nam sau 10 tháng

Đình Tưởng
Đình Tưởng
21:49 | 16/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong 10 tháng đầu năm 2026, VinFast đã bàn giao 200.593 ô tô điện tại Việt Nam, riêng tháng 10 đạt 22.896 xe, tiếp tục ghi nhận doanh số ở mức cao.
VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III
VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ
Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Theo báo cáo Form 6-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 12/11/2026, VinFast Auto Ltd. công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện tại thị trường Việt Nam trong tháng 10, nâng tổng lượng xe giao đến khách hàng trong 10 tháng đầu năm lên 200.593 chiếc. Đây là số liệu sơ bộ do doanh nghiệp công bố, đánh dấu lần đầu tiên VinFast vượt mốc 200.000 ô tô điện tại thị trường nội địa trong vòng 10 tháng.

Theo VinFast, dựa trên dữ liệu ngành hiện có, đây cũng là lần đầu một thương hiệu ô tô tại Việt Nam vượt mốc 200.000 xe điện được bàn giao trong 10 tháng đầu năm. Kết quả này phản ánh sự gia tăng quy mô tiêu thụ ô tô điện, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của thị trường trong nước đối với hoạt động kinh doanh của hãng.

Trong tháng 10, VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast với 3.960 chiếc được bàn giao. Xếp thứ hai là VF 6 với 3.716 xe. Nhóm VF 5 và Herio Green đạt tổng cộng 3.706 xe, trong khi VF 2 và Minio Green ghi nhận 3.405 xe. Các mẫu xe còn lại gồm Limo Green với 2.957 xe, VF 8 đạt 1.903 xe, VF MPV 7 đạt 1.319 xe và VF 7 đạt 929 xe.

Xét lũy kế 10 tháng, VF 3 dẫn đầu danh mục sản phẩm với 46.232 xe bàn giao, tiếp đến là Limo Green với 42.975 xe. Nhóm VF 5 và Herio Green đạt 34.126 xe, VF 6 đạt 22.742 xe, VF MPV 7 đạt 13.297 xe và VF 7 ghi nhận 9.841 xe.

VinFast giao hơn 200.000 ô tô điện tại Việt Nam sau 10 tháng
VinFast giao hơn 200.000 ô tô điện tại Việt Nam sau 10 tháng.

Cơ cấu giao xe cho thấy các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, xe thể thao đa dụng đô thị và phương tiện phục vụ vận tải đang đóng góp đáng kể vào sản lượng của VinFast. Việc phát triển nhiều dòng xe với mức giá và công năng khác nhau giúp hãng tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ người mua ô tô cá nhân đến các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng về số lượng xe bàn giao cũng đặt ra yêu cầu đối với hệ thống hậu mãi và hạ tầng phục vụ người sử dụng. Khi lượng ô tô điện lưu hành tiếp tục mở rộng, khả năng đáp ứng của mạng lưới trạm sạc, trung tâm bảo dưỡng, cung ứng linh kiện và dịch vụ sửa chữa sẽ trở thành những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.

Ở góc độ kinh doanh, quy mô bàn giao lớn cũng chưa đồng nghĩa với sự cải thiện tương ứng về lợi nhuận. Hiệu quả tài chính của VinFast còn phụ thuộc vào giá bán bình quân, chi phí sản xuất, hoạt động phân phối, chính sách hỗ trợ khách hàng và các khoản chi phí vận hành.

Đáng chú ý, trong báo cáo gửi SEC, VinFast nhấn mạnh số liệu giao xe hiện tại chỉ mang tính sơ bộ và có thể thay đổi sau quá trình kiểm toán cuối năm. Số lượng xe bàn giao cũng có thể khác với số xe được ghi nhận doanh thu trong báo cáo tài chính. Ngoài ra, thống kê tại Việt Nam không bao gồm những xe được giao theo hợp đồng để tiếp tục xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Với hơn 200.000 ô tô điện được bàn giao sau 10 tháng, VinFast tiếp tục mở rộng quy mô tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, khả năng duy trì tốc độ tiêu thụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuyển tăng trưởng sản lượng thành hiệu quả kinh doanh sẽ là những vấn đề cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới.

Vinfast VinFast 2026 VinFast giao 200.593 ô tô điện doanh số VinFast tháng 10/2026 ô tô điện VinFast Xe điện Việt Nam VinFast VF 3 VinFast VF 6 VinFast VF 5 VinFast Limo Green thị trường ô tô điện Việt Nam doanh số ô tô điện báo cáo VinFast VinFast Auto doanh số xe điện 2026

Bài liên quan

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

VinFast nhận thêm 11.000 tỷ đồng vốn góp, giao 82.580 ô tô điện quý III

Có thể bạn quan tâm

Toyota Yaris 2027 ra mắt Đông Nam Á với diện mạo mới

Toyota Yaris 2027 ra mắt Đông Nam Á với diện mạo mới

Xe 365
Toyota Yaris 2027 ra mắt tại Malaysia với diện mạo mới, màn hình giải trí 9 inch và camera hành trình 4K tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L, giá bán từ khoảng 569 triệu đồng.
Mẫu xe điện MG Urban sẽ chính thức ra mắt Việt Nam ngày 17/11

Mẫu xe điện MG Urban sẽ chính thức ra mắt Việt Nam ngày 17/11

Xe 365
MG Urban sẽ chính thức ra mắt Việt Nam ngày 17/11, bổ sung lựa chọn cho phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ. Mẫu xe này được kỳ vọng giúp MG cải thiện sức cạnh tranh sau màn thể hiện chưa nổi bật của MG4.
Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Xe 365
Thị trường xe ô tô Việt Nam giảm doanh số trong tháng 10/2026, nhưng VinFast vẫn áp đảo bảng xếp hạng với 7 mẫu xe. Kia Seltos bất ngờ góp mặt, trong khi Ford Ranger tiếp tục vắng bóng.
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Xe 365
Mazda CX-5 vươn lên dẫn đầu doanh số xe xăng dầu tháng 10/2026, trong khi Ford Ranger và Mitsubishi Xpander cùng rời top 10. Biến động này hé lộ cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các mẫu ô tô tại Việt Nam.
Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Thị trường
Từ 15 giờ ngày 12/11, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, còn 19.845 đồng/lít. Trong cùng tuần, Green SM giảm 25% cước mọi chuyến xe, còn Grab hạ biên độ phí ứng dụng thu từ tài xế xuống tối đa 25%.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
17°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
16°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
24°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
22°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 36°C
mây thưa
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
19°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
14°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
20°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
17°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
13°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
13°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
25°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
12°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
12°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
13°C
Thứ bảy, 21/11/2026 06:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 09:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 12:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 15:00
15°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16861 17131 17712
CAD 17502 17775 18392
CHF 30004 30378 31023
CNY 0 3821 3917
EUR 27722 27936 29018
GBP 33165 33551 34488
HKD 0 3152 3355
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13892 14479
SGD 19446 19726 20296
THB 675 738 791
USD (1,2) 25499 0 0
USD (5,10,20) 25537 0 0
USD (50,100) 25564 25578 25948
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,570 25,570 25,950
USD(1-2-5) 24,548 - -
USD(10-20) 24,548 - -
EUR 27,809 27,831 29,196
JPY 157.03 157.31 166.84
GBP 33,397 33,487 34,645
AUD 17,088 17,150 17,803
CAD 17,705 17,762 18,419
CHF 30,307 30,401 31,305
SGD 19,571 19,632 20,405
CNY - 3,787 3,933
HKD 3,216 3,226 3,362
KRW 17.78 18.54 20.18
THB 724.64 733.59 785.34
NZD 13,911 14,040 14,461
SEK - 2,511 2,601
DKK - 3,730 3,862
NOK - 2,643 2,738
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,880.77 - 6,640.23
TWD 705.03 - 854.26
SAR - 6,745.58 7,106.53
KWD - 81,155 86,367
AED - 6,758 7,284
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,540 25,570 25,950
EUR 27,788 27,928 29,161
GBP 33,363 33,531 34,565
HKD 3,210 3,229 3,348
CHF 30,140 30,291 31,236
JPY 156.75 158.33 166.31
AUD 17,027 17,147 17,743
SGD 19,543 19,720 20,317
THB 728 743 780
CAD 17,661 17,785 18,381
NZD 13,961 14,518
KRW 18.62 20.61
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25570 25570 25940
AUD 17027 17127 18057
CAD 17671 17771 18784
CHF 30239 30269 31846
CNY 3803.1 3828.1 3963.2
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27896 27926 29649
GBP 33455 33505 35273
HKD 0 3300 0
JPY 157.91 158.41 168.95
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 13996 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19601 19731 20452
THB 0 704.3 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13850000
SBJ 12000000 12000000 13850000
Cập nhật: 16/11/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,557 25,597 25,900
USD20 25,527 25,597 25,900
USD1 25,487 25,597 25,900
AUD 17,003 17,153 18,321
EUR 27,761 27,861 29,517
CAD 17,643 17,743 19,049
SGD 19,705 19,855 20,409
JPY 158.64 160.14 165.68
GBP 33,456 33,606 34,970
XAU 13,448,000 0 13,752,000
CNY 0 3,785 0
THB 0 741 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/11/2026 22:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trao giải 23 tác phẩm báo chí về hành trình 30 năm phát triển

Bộ Công Thương đặt mốc tái cơ cấu hai phòng thí nghiệm trọng điểm

Bộ Công Thương đặt mốc tái cơ cấu hai phòng thí nghiệm trọng điểm

Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Vì sao con người chưa thể sống lâu dài trên Mặt Trăng?

Vì sao con người chưa thể sống lâu dài trên Mặt Trăng?

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Lạng Sơn yêu cầu 7 dự án điện gió báo cáo tiến độ trước ngày 20 hằng tháng

Lạng Sơn yêu cầu 7 dự án điện gió báo cáo tiến độ trước ngày 20 hằng tháng

Khởi công nhà máy điện rác hơn 2.600 tỷ đồng tại Đồng Nai

Khởi công nhà máy điện rác hơn 2.600 tỷ đồng tại Đồng Nai

Học sinh THPT Phan Đình Phùng được trang bị kỹ năng tiêu dùng an toàn trên không gian số

Học sinh THPT Phan Đình Phùng được trang bị kỹ năng tiêu dùng an toàn trên không gian số

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Học viện Tài chính thúc đẩy kết nối đào tạo với doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nhận định chứng khoán 17/11: VN-Index đối mặt thử thách 1.750 điểm

Nhận định chứng khoán 17/11: VN-Index đối mặt thử thách 1.750 điểm

Chứng khoán 16/11: VN-Index xanh điểm nhưng cổ phiếu giảm áp đảo

Chứng khoán 16/11: VN-Index xanh điểm nhưng cổ phiếu giảm áp đảo

BIC giảm 30% phí bảo hiểm du lịch dịp cuối năm

BIC giảm 30% phí bảo hiểm du lịch dịp cuối năm

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Ông Phạm Quang Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI

Ông Phạm Quang Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch VCCI

Sun PhuQuoc Airways xin lỗi sau nhiều phản ánh của hành khách

Sun PhuQuoc Airways xin lỗi sau nhiều phản ánh của hành khách

LG tiếp tục chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ

LG tiếp tục chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa

UNIQLO khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn cùng nhiều hoạt động ý nghĩa

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game