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BIC giảm 30% phí bảo hiểm du lịch dịp cuối năm

Bình Lê
Bình Lê
16:52 | 16/11/2026
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Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, công tác và du lịch tăng cao dịp cuối năm, từ ngày 15/11 đến hết ngày 30/11/2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Cuối năm vi vu, an tâm du lịch”, giảm 30% phí các sản phẩm bảo hiểm du lịch trong nước và quốc tế.
Đón Trung thu, BIC ưu đãi 15% phí bảo hiểm sức khỏe BIC chi trả 20 triệu đồng cho khách hàng bị lừa đảo qua website giả mạo BIC chi trả hơn 2 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm BIC Bình An cho khách hàng tại Đồng Tháp

Bảo hiểm du lịch quốc tế BIC mang đến 08 chương trình bảo vệ linh hoạt với mức trách nhiệm tối đa lên tới 2,5 tỷ đồng. Sản phẩm bảo vệ khách hàng trước các rủi ro từ tai nạn, sức khoẻ, chi phí cấp cứu, hồi hương đến các sự cố phát sinh như trễ chuyến, lỡ nối chuyến, thất lạc hành lý hay hỗ trợ khẩn cấp toàn cầu 24/7…

Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt, giúp khách hàng thuận tiện và nhanh chóng hoàn thiện thủ tục xin visa.

BIC giảm 30% phí bảo hiểm du lịch dịp cuối năm

Trong khi đó, bảo hiểm du lịch trong nước BIC có mức phí cạnh tranh, phù hợp với đa dạng nhu cầu từ du lịch, nghỉ dưỡng đến công tác, học tập. Phù hợp với khách hàng từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi, sản phẩm là giải pháp tối ưu cho các cá nhân và gia đình trước những rủi ro tai nạn, ốm đau hay bệnh tật bất ngờ trong suốt chuyến đi.

Để tham gia và tận hưởng các ưu đãi của chương trình, khách hàng có thể liên hệ các Phòng Kinh doanh, Đơn vị thành viên hoặc hệ thống Đại lý của BIC trên toàn quốc.

Khách hàng cũng có thể dễ dàng mua bảo hiểm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi qua website mybic.vn, ứng dụng MyBIC hoặc nền tảng BIDV SmartBanking. Toàn bộ quy trình từ cấp giấy chứng nhận điện tử đến khai báo hồ sơ bồi thường và nhận tiền chi trả đều được thực hiện hoàn toàn online, giúp tiết kiệm thời gian và mang lại sự thuận tiện tối đa.

Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) bảo hiểm

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
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Chuyển động số

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Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

Kê khai thuế cuối năm: Hộ kinh doanh, doanh nghiệp SME cần lưu ý gì?

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