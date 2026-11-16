Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Ngày 15/11, Trường THPT Liên Hà (xã Thư Lâm, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tham dự buổi lễ có ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà Phạm Thị Hiền đã điểm lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn đến những thành quả trong công tác giáo dục hiện nay.

Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà Phạm Thị Hiền phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thành lập năm 1966, Trường cấp 3 Liên Hà ban đầu có 9 lớp với 322 học sinh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm thầy giáo, học sinh của trường đã gác bút nghiên lên đường ra mặt trận; 59 học sinh anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Năm 1985, nhà trường vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm, được Chính phủ tặng Bằng khen và vinh danh là Trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 60 năm, các thế hệ thầy và trò tiếp tục phát huy truyền thống, đưa nhà trường phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hiện Trường THPT Liên Hà có 45 lớp với hơn 2.000 học sinh, duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong các năm 2019 và 2024.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước luôn ở mức cao. Học sinh nhà trường đạt hàng trăm giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao.

Với những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường hai lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2006 và 2016. Dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, trường tiếp tục được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hướng tới mô hình trường học chất lượng cao, hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương biểu dương, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Liên Hà trong suốt 60 năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng điểm lại những kết quả nổi bật của ngành giáo dục Thủ đô, trong đó có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước; việc Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”; chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững và nâng cao.

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026, với kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm học. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước theo nghị quyết của HĐND Thành phố.

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị Trường THPT Liên Hà tiếp tục giữ vững kỷ cương, phát huy bản sắc nhân văn; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn vững vàng, tâm huyết và sẵn sàng đổi mới.

Đồng thời, nhà trường cần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực; ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản trị một cách thiết thực, an toàn; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần, văn hóa ứng xử, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân cho học sinh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện nhà trường.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách đột phá về chuyển đổi số, hiện đại hóa giáo dục; tăng cường hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực số và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Về định hướng phát triển, nhà giáo Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà cho biết nhà trường đặt mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, quản trị thông minh và đổi mới phương pháp dạy học.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, trường chú trọng bồi dưỡng hệ giá trị cốt lõi cho học sinh: “Trung thực - Tự giác; Thực học - Hiệu quả; Sáng tạo - Khác biệt”, hướng tới đào tạo những công dân Thủ đô có tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và năng lực thích ứng toàn cầu.

Với nền tảng truyền thống 60 năm, Trường THPT Liên Hà đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn và hạnh phúc.