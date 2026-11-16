Chuyển đổi số
Giáo dục số

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Bình Lê
Bình Lê
11:22 | 16/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và xác định mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục.
Hành trình 20 năm phát triển mô hình giáo dục chất lượng toàn diện MEDLATEC Group Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

Ngày 15/11, Trường THPT Liên Hà (xã Thư Lâm, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1966-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Tham dự buổi lễ có ông Trần Thế Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà Phạm Thị Hiền đã điểm lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn đến những thành quả trong công tác giáo dục hiện nay.

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà Phạm Thị Hiền phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thành lập năm 1966, Trường cấp 3 Liên Hà ban đầu có 9 lớp với 322 học sinh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm thầy giáo, học sinh của trường đã gác bút nghiên lên đường ra mặt trận; 59 học sinh anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Năm 1985, nhà trường vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm, được Chính phủ tặng Bằng khen và vinh danh là Trường tiên tiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 60 năm, các thế hệ thầy và trò tiếp tục phát huy truyền thống, đưa nhà trường phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hiện Trường THPT Liên Hà có 45 lớp với hơn 2.000 học sinh, duy trì đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong các năm 2019 và 2024.

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học tốp đầu cả nước luôn ở mức cao. Học sinh nhà trường đạt hàng trăm giải thưởng tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và các cuộc thi khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao.

Với những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển, nhà trường hai lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 2006 và 2016. Dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, trường tiếp tục được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hướng tới mô hình trường học chất lượng cao, hiện đại

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương biểu dương, tri ân những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Liên Hà trong suốt 60 năm qua.

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cũng điểm lại những kết quả nổi bật của ngành giáo dục Thủ đô, trong đó có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước; việc Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới “Thành phố học tập toàn cầu”; chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững và nâng cao.

Đặc biệt, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026, với kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm học. Thành phố cũng là địa phương đầu tiên phê duyệt giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông sử dụng ngân sách nhà nước theo nghị quyết của HĐND Thành phố.

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là khâu đột phá chiến lược, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đề nghị Trường THPT Liên Hà tiếp tục giữ vững kỷ cương, phát huy bản sắc nhân văn; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có chuyên môn vững vàng, tâm huyết và sẵn sàng đổi mới.

Đồng thời, nhà trường cần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực; ứng dụng khoa học, công nghệ vào quản trị một cách thiết thực, an toàn; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần, văn hóa ứng xử, lòng biết ơn và trách nhiệm công dân cho học sinh.

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đại diện nhà trường.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách đột phá về chuyển đổi số, hiện đại hóa giáo dục; tăng cường hỗ trợ các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực số và đổi mới phương pháp giảng dạy.

Về định hướng phát triển, nhà giáo Phạm Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Liên Hà cho biết nhà trường đặt mục tiêu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, quản trị thông minh và đổi mới phương pháp dạy học.

Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục, trường chú trọng bồi dưỡng hệ giá trị cốt lõi cho học sinh: “Trung thực - Tự giác; Thực học - Hiệu quả; Sáng tạo - Khác biệt”, hướng tới đào tạo những công dân Thủ đô có tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và năng lực thích ứng toàn cầu.

Với nền tảng truyền thống 60 năm, Trường THPT Liên Hà đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập hiện đại, nhân văn và hạnh phúc.

Trường THPT Liên Hà Huân chương Lao động hạng Nhì

Bài liên quan

Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

MEDLATEC Group Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

MEDLATEC Group Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Học viện Tài chính

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Học viện Tài chính

Hành trình 20 năm phát triển mô hình giáo dục chất lượng toàn diện

Hành trình 20 năm phát triển mô hình giáo dục chất lượng toàn diện

Có thể bạn quan tâm

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

Giáo dục số
700 học sinh từ gần 50 trường học tham gia vòng chung kết khu vực miền Bắc, thử sức với các nhiệm vụ lập trình robot mô phỏng xử lý ô nhiễm môi trường.
25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

Chuyển đổi số
25 trường đại học tham gia Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn được ưu tiên đầu tư phòng thí nghiệm, đào tạo giảng viên và hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
Nam sinh viên Kinh tế Quốc dân vô địch Go Finance 2026

Nam sinh viên Kinh tế Quốc dân vô địch Go Finance 2026

Giáo dục số
Vượt qua hơn 1.500 thí sinh đến từ hơn 50 trường đại học, Nguyễn Trung Chính, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, giành ngôi quán quân Go Finance 2026. Cuộc thi góp phần đào tạo thế hệ nhà đầu tư có kiến thức và trách nhiệm.
Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

Trường THPT Cổ Loa đứng thứ 8 Hà Nội về thành tích học sinh giỏi

Giáo dục số
Với 34 giải học sinh giỏi cấp thành phố trong năm học 2025-2026, Trường THPT Cổ Loa tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục, đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì nhân kỷ niệm 60 năm thành lập.
Từ lá cờ vinh quang đến kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET

Từ lá cờ vinh quang đến kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử Viễn thông UET

Giáo dục số
Sắc đỏ của lá cờ truyền thống hòa cùng niềm tự hào đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Điện tử – Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phía sau dấu mốc vinh quang ấy là hành trình ba thập kỷ bền bỉ xây dựng, đào tạo những thế hệ kỹ sư, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao đóng góp cho sự phát triển công nghệ đất nước.
Xem thêm

Đọc nhiều

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
17°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
23°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
17°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
27°C
Nghệ An

30°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
29°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
15°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
12°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
13°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
12°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
13°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
14°C
Thừa Thiên Huế

33°C

Cảm giác: 40°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
21°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 19/11/2026 15:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 06:00
16°C
Thứ sáu, 20/11/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 20/11/2026 12:00
14°C
Thứ sáu, 20/11/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 20/11/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 21/11/2026 03:00
19°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16868 17138 17711
CAD 17499 17772 18387
CHF 30036 30410 31050
CNY 0 3816 3912
EUR 27738 27952 29030
GBP 33195 33582 34526
HKD 0 3150 3353
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13901 14486
SGD 19444 19725 20291
THB 676 739 792
USD (1,2) 25484 0 0
USD (5,10,20) 25521 0 0
USD (50,100) 25548 25562 25928
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,550 25,550 25,930
USD(1-2-5) 24,528 - -
USD(10-20) 24,528 - -
EUR 27,795 27,817 29,181
JPY 156.8 157.08 166.6
GBP 33,370 33,460 34,634
AUD 17,079 17,141 17,794
CAD 17,687 17,744 18,403
CHF 30,276 30,370 31,277
SGD 19,559 19,620 20,394
CNY - 3,784 3,929
HKD 3,214 3,224 3,360
KRW 17.76 18.52 20.15
THB 724.93 733.88 785.66
NZD 13,897 14,026 14,445
SEK - 2,509 2,599
DKK - 3,728 3,860
NOK - 2,641 2,735
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,876.17 - 6,635.12
TWD 704.2 - 853.26
SAR - 6,740.12 7,101.24
KWD - 81,091 86,300
AED - 6,754 7,279
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,510 25,540 25,920
EUR 27,775 27,915 29,148
GBP 33,358 33,526 34,561
HKD 3,206 3,225 3,344
CHF 30,119 30,270 31,215
JPY 156.30 157.88 165.86
AUD 17,051 17,171 17,767
SGD 19,534 19,711 20,307
THB 728 743 780
CAD 17,649 17,773 18,369
NZD 13,968 14,525
KRW 18.62 20.61
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25540 25540 25920
AUD 17080 17180 18105
CAD 17678 17778 18792
CHF 30249 30279 31860
CNY 3796.1 3821.1 3957
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27912 27942 29665
GBP 33494 33544 35302
HKD 0 3300 0
JPY 157.51 158.01 168.55
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14016 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19597 19727 20450
THB 0 704.4 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13550000 13550000 14000000
SBJ 12000000 12000000 14000000
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,420 25,540 25,870
USD20 25,390 25,540 25,870
USD1 25,370 25,540 25,870
AUD 16,978 17,128 18,317
EUR 27,685 27,785 29,482
CAD 17,607 17,707 19,039
SGD 19,650 19,800 20,392
JPY 157.95 159.45 165.21
GBP 33,355 33,505 34,925
XAU 13,448,000 0 13,752,000
CNY 0 3,774 0
THB 0 740 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/11/2026 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

IRONMAN 70.3 Phú Quốc lập kỷ lục về số lượng vận động viên tham dự

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Chủ tịch Quốc hội: Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần tập trung nghiên cứu các lĩnh vực then chốt

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

Tăng cường bảo mật trên thiết bị di động, việc cần làm nhất lúc này

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

MUJI thừa nhận sai sót khiến 1,09 triệu dữ liệu thẻ tín dụng gặp rủi ro

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

LangChain huy động 300 triệu USD để mở rộng nền tảng tác tử AI

Lợi nhuận quý III của Điện lực TKV âm 162 tỷ dù doanh thu tăng 216 tỷ

Lợi nhuận quý III của Điện lực TKV âm 162 tỷ dù doanh thu tăng 216 tỷ

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game