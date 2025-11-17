Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Học viện Tài chính

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà thầy và trò Học viện Tài chính đã đạt được trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tài chính - một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của nước ta, đã có sáng kiến tổ chức Lễ kỷ niệm hai ngày rất có ý nghĩa trong cùng một không gian trang trọng, giàu tính nhân văn. Bởi lẽ, đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và củng cố tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chính là hai trụ cột tinh thần mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trong số 25.000 sinh viên, học viên của Học viện có 1.700 em là người dân tộc thiểu số. Trong số cán bộ, giảng viên cũng có nhiều người là dân tộc thiểu số.

Trong 2 năm gần đây, Học viện đã quan tâm tiếp nhận hơn 200 sinh viên là đối tượng từ các trường dự bị Đại học, trong số này, hầu hết là người dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng quà lưu niệm cho Học viện Tài chính.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn các em người dân tộc thiểu số hãy vượt qua mọi khó khăn, vượt qua chính mình, vươn lên học tập tốt, công tác tốt để đóng góp sức mình xây dựng quê hương, đất nước.

Sau hơn 63 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Tài chính trở thành cái nôi đào tạo hàng chục vạn cán bộ tài chính, kế toán, kiểm toán, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đến nay, Học viện Tài chính đã đào tạo được hơn 500 tiến sĩ, hơn 10.000 thạc sĩ và hơn 100.000 cử nhân kinh tế cho nước nhà và hơn 500 cử nhân, thạc sĩ cho nước bạn Lào, Campuchia - minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc trong khu vực.

Giám đốc Học viện Tài chính, NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng đọc diễn văn tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Lao động cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc của Học viện Tài chính.

Theo Giám đốc Học viện Tài chính, NGƯT. PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, bước vào giai đoạn phát triển mới, Học viện đã mở thêm 12/18 ngành, với 42 chương trình đào tạo (năm học 2024-2025). Đặc biệt, tỉ lệ sinh viên ra trường sau một năm có việc làm luôn đạt 98%.

Học viện đang phát triển mạnh mẽ mô hình Học viện Tài chính thông minh, xây dựng thư viện số, hướng tới mô hình Đại học số hiện đại. Học viện Tài chính xác định phương châm hành động: "Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”; quyết tâm phấn đấu xây dựng Học viện trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đạt chuẩn khu vực, xứng đáng là cánh tay nối dài của Bộ Tài chính.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba của Chủ tịch nước cho 11 cá nhân của Học viện Tài chính vì những đóng góp xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.