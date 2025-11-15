Trao di ảnh chân dung 'Đại đoàn kết' và 'Vinh quang Nhà giáo Việt Nam'

Sự kiện diễn ra nhân dịp hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Theo nhà văn Đặng Vương Hưng - Trưởng Ban Tổ chức, lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng kiến nhiều trí thức lớn như Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Tố, Hồ Đắc Di, Trần Huy Liệu, Đặng Thai Mai, Vũ Ngọc Phan, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Văn Huyên, Phạm Ngọc Thạch, Tạ Quang Bửu… sẵn sàng rời bỏ cuộc sống an nhàn để dấn thân vào con đường cách mạng, chấp nhận gian khổ và hi sinh.

Một số nhân vật của bộ sưu tập di ảnh chân dung "Đại đoàn kết" và "Vinh quang Nhà giáo Việt Nam".

Nhà văn Đặng Vương Hưng khẳng định: “Tất cả đều một lòng đi theo cách mạng. Điều kỳ diệu ấy xuất phát từ tâm đức và cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với trí thức và chính sách Đại đoàn kết dân tộc”.

Hưởng ứng tinh thần ấy, nhóm họa sĩ trẻ của Tổ chức “Trái tim người lính” đã thực hiện bộ sưu tập gồm 8 di ảnh chân dung các lãnh đạo đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ, Trịnh Đình Thảo, Lê Quang Đạo…) và 20 di ảnh chân dung nhân sĩ, trí thức, nhà giáo tiêu biểu.

Đây chỉ là phần nhỏ mang tính biểu trưng trong hàng ngàn tên tuổi đã góp công cho đất nước từ Cách mạng Tháng Tám 1945 đến các cuộc kháng chiến. Nhiều người đã được vinh danh bằng việc đặt tên đường phố, công trình công cộng.

Trao tặng Bộ sưu tập di ảnh chân dung "Đại đoàn kết" và "Vinh quang Nhà giáo Việt Nam".

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng giới thiệu đến đông đảo bạn đọc cuốn nhật ký chiến trường Ghi vội trên mâm pháo của tác giả Nguyễn Thùy.

Tác giả Nguyễn Thùy sinh ngày 22/8/1944 tại thôn Chu Xá, xã Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh (thuộc huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trước đây).

Năm 1963, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông nhập ngũ, trở thành chiến sĩ cao xạ pháo bảo vệ vùng trời Tây Bắc và thượng Lào. Sau khi xuất ngũ, ông mang về hai cuốn sổ tay ghi lại những ngày chiến đấu ác liệt - những trang giấy đã ố vàng, vương mùi thuốc súng, lửa đạn, thấm mồ hôi và cả máu của đồng đội.

Tác giả Nguyễn Thùy tặng sách tượng trựng cho các đại biểu.

Những ghi chép ấy nay trở thành cuốn sách “Ghi vội trên mâm pháo”, dày 270 trang, khổ lớn, in giấy offset 100g, kèm phụ bản ảnh màu, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.

Nhật ký bắt đầu từ 8/3/1965 và kết thúc ngày 22/8/1968, tái hiện trung thực cuộc sống và chiến đấu của thế hệ chiến sĩ cao xạ đầu tiên trong kháng chiến chống Mỹ. Chỉ hơn 1.000 ngày đêm nhưng chứa đựng nhiều chi tiết quý giá, sống động, phản ánh tâm tư người lính trong những năm tháng quyết liệt của dân tộc.

Cuốn sách được đánh giá không chỉ là ký ức của một người lính, mà còn là di sản tinh thần của một thời hoa lửa, để lại cho thế hệ sau những lát cắt chân thực về chiến trường Tây Bắc và Thượng Lào cuối thập niên 1960.