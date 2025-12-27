Lần đầu tiên xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 900 tỷ USD

Xuất nhập khẩu đạt 920 tỷ USD

Cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2025 ước đạt 920 tỷ USD, tăng 16,9%, tương ứng 133,07 tỷ USD so với năm 2024. Trong đó, trị giá nhập khẩu ước tính đạt 449,41 tỷ USD, tăng 18%, tương ứng 68,42 tỷ USD; trị giá xuất khẩu ước tính đạt 470,59 tỷ USD, tăng 15,9%, tương ứng 64,65 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa thặng dư liên tiếp 10 năm, đưa Việt Nam vào vị thế xuất siêu ổn định hơn với con số thặng dư thương mại hàng hóa trên 20 tỷ USD liên tiếp trong 3 năm gần đây.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và ngành Hải quan tại sự kiện ghi nhận tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD.

Năm 2025, dự kiến thặng dư thương mại đạt 21,2 tỷ USD, trong đó thặng dư thương mại chủ yếu đến từ khối FDI với 48,2 tỷ USD còn các doanh nghiệp trong nước thâm hụt thương mại hơn 27 tỷ USD. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của khối FDI dự kiến lần đầu tiên vượt mốc 600 tỷ USD trong năm 2025, đạt kỷ lục khoảng 663 tỷ USD, tăng tới 25% so với năm 2024 và chiếm tỷ trọng 72% trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. Sự tăng trưởng này đến từ nhóm hàng máy vi tính, điện thoại, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Đặc biệt, thông tin từ Cục Hải quan cũng cho biết, năm 2025, cả nước ước tính có 36/45 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỷ USD với tổng trị giá ước tính đạt 319 tỷ USD, chiếm 68% trị giá xuất khẩu của cả nước. Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến vẫn chiếm tỷ trọng 85,2%, lớn nhất trong tổng trị giá xuất khẩu cả nước; ước tính đạt khoảng 400 tỷ USD, tăng 16,6%, tương ứng 57,04 tỷ USD so với năm 2024. Nhóm hàng nông, thủy sản ước đạt 44,46 tỷ USD, tăng 14,1%, tương ứng 5,51 tỷ USD so với năm 2024, chiếm tỷ trọng khoảng 9,5%. Nhóm nhiên liệu khoáng sản chỉ chiếm tỷ trọng khoảng 1%.

Tăng trưởng mạnh mẽ hoạt động thương mại quốc tế

Giai đoạn 2015-2024, xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh mẽ, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 5.520 tỷ USD. Năm 2015, tổng trị giá xuất nhập khẩu mới đạt khoảng 328 tỷ USD, đến năm 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu đã tăng lên 786 tỷ USD, tăng 2,4 lần. Theo WTO, Việt Nam hiện xếp thứ 21 về xuất khẩu và thứ 20 về nhập khẩu toàn cầu, tăng mạnh so với 10 năm trước.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại hội nghị.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cho biết, năm 2025 tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nền kinh tế, đặc biệt việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng đã làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hóa, sản xuất, xuất nhập khẩu.

Trong nước, liên tiếp xảy ra các đợt thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tác động không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên kinh tế Việt Nam vẫn đạt nhiều thành tựu tích cực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu tiên đạt mốc 900 tỷ USD. “Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của nền kinh tế, không chỉ phản ánh nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ngành nói chung cũng như của Bộ Tài chính và lực lượng Hải quan” - Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh.

Năm 2025, ngành Hải quan đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan và chuyển đổi số. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ khâu khai báo, xác định mã số, trị giá, xuất xứ hàng hóa; tăng cường kiểm tra sau thông quan và phòng, chống gian lận thương mại, trốn thuế. Qua đó bảo đảm thu đúng, thu đủ và tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp. Tính đến ngày 18/12, tổng thu ngân sách nhà nước qua ngành Hải quan đạt 448.503 tỷ đồng, bằng 109,1% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, năm 2025, Cục Hải quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại, giảm chi phí và thời gian thông quan cho doanh nghiệp. Phát huy vai trò kiểm soát chuyên sâu trên nền tảng kỹ thuật, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cục Hải quan đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại bằng việc sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, thể hiện xu thế quản lý hải quan hiện đại.