Đà Nẵng triệt xóa 2 điểm mua bán thiết bị phục vụ đánh bạc, thu giữ số lượng lớn tang vật

Số lượng lớn thiết bị phục vụ đánh bạc được phát hiện, thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, qua công tác trinh sát, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 2 địa điểm tại đường Nguyễn Quyền, phường An Khê và đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng có dấu hiệu mua bán thiết bị, đồ vật phục vụ “cờ bạc bịp”, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các điểm này do Đ.T.H (sinh năm 1964, trú phường An Khê) và N.M.A (sinh năm 1994, trú phường Hòa Khánh) trực tiếp tổ chức hoạt động.

Nhận định đây là hành vi cổ xúy cho tệ nạn cờ bạc, tạo điều kiện để các đối tượng đánh bạc hoạt động tinh vi, phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Cơ quan Công an phường An Khê và Cơ quan Công an phường Hòa Khánh tiến hành kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thiết bị, đồ vật phục vụ hành vi gian lận trong cờ bạc.

Mũ lưỡi trai gắn thiết bị điện tử báo rung. (Ảnh: Công an cung cấp)

Tại địa điểm đường Nguyễn Quyền, phường An Khê, lực lượng Công an thành phố phát hiện, tạm giữ: 800 bộ bài tây có mã vạch; 6 mũ lưỡi trai gắn thiết bị điện tử báo rung; 2 bao ni-lông chứa nhiều xúc xắc in hình bầu cua; 10 bộ chơi bầu cua; 13 thiết bị điện tử dạng điện thoại thông minh cài đặt phần mềm xem bài; 6 thiết bị điện tử dạng điện thoại phím bấm dùng để xem camera soi xúc xắc; 3 áo đã gắn thiết bị rung; 6 vòng tay cảm nhận rung; 30 bộ kính áp tròng nhìn bài tây có mã vạch; 12 bộ chén gắn camera; 3 đồng hồ gắn thiết bị rung; 64 thiết bị cảm nhận rung các loại;…

Tổng giá trị mua vào ước tính khoảng 82 triệu đồng, dự kiến bán ra thị trường với giá hơn 140 triệu đồng.

Tang vật vụ án.(Ảnh: Công an cung cấp)

Tại địa điểm đường Hoàng Văn Thái, phường Hòa Khánh, công an phát hiện, tạm giữ: 600 bộ bài tây chưa qua sử dụng; 50 hột bầu cua; 3 áo khoác dùng để giấu bài; 4 mũ lưỡi trai gắn thiết bị báo rung; 5 bộ kính áp tròng nhìn bài mã vạch…

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã đặt mua các thiết bị, phương tiện, đồ vật phục vụ đánh bạc bịp từ mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, sau đó bán lại cho các đối tượng cờ bạc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác nhằm thu lợi bất chính. Các thiết bị này chủ yếu phục vụ cho các hình thức đánh bạc truyền thống như bài tây 52 lá, bầu cua, xóc đĩa…

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.