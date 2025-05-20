Phát động đợt cao điểm toàn quốc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 5214/CHQ-ĐTCBL tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Theo đó, Cục Hải quan chỉ đạo Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Hải quan các khu vực, hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả các biện pháp trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, sức khỏe cộng đồng.

Các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác thu thập thông tin, đánh giá, phân tích rủi ro đối với các mặt hàng có nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro về giá, xuất xứ, không đạt điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng nhập khẩu, đặc biệt là các mặt hàng có kim ngạch lớn, trị giá lớn, thuế suất cao, mặt hàng xuất nhập khẩu có điều kiện, các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, sức khỏe cộng đồng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại hoặc chuyển cho đơn vị có chức năng, thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ảnh minh họa.

Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng để xác minh nguồn gốc hàng hóa, hồ sơ hải quan, nắm bắt, trao đổi thông tin về các thủ đoạn gian lận đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới, trốn thuế, gian lận hoàn thuế GTGT, xác minh các giao dịch đáng ngờ (buôn lậu, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới...) để có các biện pháp xử lý kịp thời.

Trước đó, tại cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới diễn ra ngày 14/5/2025 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc, thời gian từ ngày 15/5/2025 đến ngày 15/6/2025.

Ngay sau cuộc họp, ngày 15/5/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg về việc mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm bản quyền, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Cùng ngày, Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTC về triển khai tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, sức khỏe cộng đồng.