Giấu ma túy trong lốp dự phòng: Thêm một thủ đoạn mới bị triệt phá

Ngày 17/5, Cục Hải quan cho biết, lực lượng chức năng thuộc Chi cục Hải quan khu vực XII đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang và các đơn vị liên quan phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.

Lực lượng chức năng Quảng Nam phát hiện ma tuý cất giấu trong lốp xe sơ cua.

Cụ thể, vào hồi 09h30’ ngày 10/5/2025 tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam), Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Chi cục Hải quan khu vực XII đã phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (đơn vị chủ trì) và các lực lượng chức năng tổ chức lực lượng, trang thiết bị phương tiện phát hiện xe ô tô do một người đàn ông (quốc tịch Việt Nam) điều khiển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, khám xét phương tiện, sử dụng máy soi chiếu phát hiện 08 khối hình hộp chữ nhật, nghi chứa ma túy cất giấu trong lốp xe sơ cua.

Tang vật 38 bánh ma tuý loại heroin.

Kết quả đấu tranh với đối tượng và khám xét xác định bên trong 08 khối hình hộp chữ nhật nêu trên có 38 bánh ma túy loại heroin, tổng trọng lượng khoảng 14,3 kg.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người, tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.