Bà Phạm Hải Hoa tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Trưởng ban Công tác Nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Văn Phan; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội Bùi Huyền Mai; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Trần Đình Cảnh cùng 288 đại biểu chính thức. Đại hội vinh dự được Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đến trao tặng hoa chúc mừng.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hà Nội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030 với phương châm “Đoàn kết - đổi mới - hành động - hợp tác - phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện tình hình công tác Hội và phong trào nông dân; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội giai đoạn 2023 - 2025, rút ra các bài học kinh nghiệm. Đại hội cũng đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội phát biểu khai mạc Đại hội.

Giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã đổi mới rõ nét trong công tác Hội; phương thức hoạt động linh hoạt, đóng góp hiệu quả vào Chương trình 04 của Thành ủy về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Phong trào thi đua được lan tỏa mạnh mẽ: “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Người nông dân Thủ đô thanh lịch - hiểu biết - năng động - nghĩa tình - kỷ cương”... Hà Nội dẫn đầu cả nước về chương trình OCOP với gần 3.500 sản phẩm, trong đó có 9 sản phẩm đạt hạng 5 sao; thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 74,3 triệu đồng/người/năm.

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy vai trò nông dân số trong phát triển nông nghiệp sạch, nông thôn xanh, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” hướng tới “Sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị”. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 10 chỉ tiêu cơ bản, 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ, giải pháp triển khai trong các cấp Hội Thủ đô nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, bước vào giai đoạn 2025-2030, Hà Nội đứng trước yêu cầu mới của quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế nông thôn gắn với đô thị hóa và chuyển đổi số. Điều này đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân TP. Hà Nội phải tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp và sáng tạo hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Quang Thái

Ông Lương Quốc Đoàn đồng thời đề nghị Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoạt động, chuyển từ hành chính sang mô hình “hỗ trợ - dịch vụ - đồng hành với nông dân”. Quán triệt sâu sắc quan điểm “nông dân là chủ thể, là trung tâm của phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới”. Từ đó đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xanh gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa và gìn giữ bản sắc nông thôn Thăng Long - Hà Nội.

Đẩy mạnh phát triển chi, tổ hội nghề nghiệp; các câu lạc bộ theo ngành hàng, theo sở thích; đổi mới phương thức hoạt động phù hợp mô hình chính quyền thành phố hai cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu mới. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, có chuyên môn sâu về nông nghiệp, kinh tế, công nghệ; xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp có trình độ, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ số vào quản lý hội viên, chỉ đạo, điều hành công tác Hội.

Trong khuôn khổ đại hội, đoàn chủ tịch đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ định 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 12 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 7 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố Hà Nội khóa XI, nhiệm kỳ 2025-2030; 18 đồng chí tham gia Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 3 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX. Đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm, chỉ định giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông thành phố Hà Nội khóa XI và đồng chí Trương Văn Nhung tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân thành phố Hà Nội khoá XI.