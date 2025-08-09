Hồng Vân tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Tham dự Đại hội còn có đại diện các sở, ban, ngành thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tây (cũ); các đồng chí Thường trực Đảng ủy huyện Thường Tín (cũ) qua các thời kỳ, nguyên Thường trực Đảng ủy các xã tiền thân trước của xã Hồng Vân mới... và 225 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.100 đảng viên của Đảng bộ xã.

Đảng bộ đề ra mục tiêu tổng quát là xây dựng xã sinh thái, hiện đại, đáng sống phía Nam Thủ đô; phát triển toàn diện, bền vững và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cụ thể, xã đề ra một số chỉ tiêu nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10,5 - 11%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 86 triệu đồng; tỷ lệ nông nghiệp giảm xuống dưới 7%; dịch vụ và du lịch chiếm hơn 50% trong cơ cấu kinh tế; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hài lòng của người dân đối với chính quyền đạt hơn 95%; phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2027, hướng tới xã thông minh, sinh thái trước năm 2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đỗ Phong

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, báo cáo chính trị của xã xác định 5 nhóm giải pháp đột phá trong đó nhấn mạnh: Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển du lịch xanh, tập trung mở rộng mô hình trang trại sinh thái, vườn trải nghiệm, nông sản hữu cơ. Xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng, kết hợp quy hoạch vùng chuyên canh hoa, cây cảnh phục vụ tham quan - tiêu dùng...

Xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, số hóa dịch vụ công, nâng cao chất lượng hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn - hiệu lực - hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tại Đại hội, có 2 đại biểu đăng ký tham luận (trong 7 tham luận gửi Đại hội) đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ vào dự thảo văn kiện trình tại Đại hội, trong đó đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp các ý kiến có tầm nhìn, có tính thực tiễn đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hồng Vân, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phạm Tiến Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân xã Hồng Vân trong việc ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, hiệu quả của Đảng bộ xã Hồng Vân trong công tác tổ chức Đại hội. Các văn kiện, báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, sát thực tiễn và phản ánh rõ tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Hồng Vân là một trong bốn xã mới được thành lập từ việc sắp xếp các đơn vị hành chính huyện Thường Tín (cũ). Với vị trí cửa ngõ phía Nam Thủ đô, giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, xã Hồng Vân có nhiều tiềm năng phát triển. Nhiệm kỳ qua, dù gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ và Nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực đạt nhiều thành tựu nổi bật: Kinh tế tăng trưởng bình quân 11 - 13%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách năm 2024 đạt 1.468 tỷ đồng, tăng đáng kể so với năm 2019. Hạ tầng kỹ thuật, xã hội được đầu tư đồng bộ, chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả. Văn hóa - xã hội có bước chuyển rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.

“Tôi ghi nhận, biểu dương những kết quả của Đảng bộ xã Hồng Vân và huyện Thường Tín (cũ), coi đó là tiền đề quan trọng để xã Hồng Vân bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, báo cáo chính trị cũng chỉ rõ nhiều hạn chế: Tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả, vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai còn diễn biến phức tạp; năng lực cán bộ còn bất cập… Tôi đồng tình với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp trong báo cáo chính trị”, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Đảng bộ xã Hồng Vân tập trung thảo luận, tiếp thu tối đa các ý kiến tham luận, góp ý để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, cũng như các nghị quyết trọng điểm của trung ương, nhất là Nghị quyết số 15 về phương hướng phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hồng Vân nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đỗ Phong

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch HĐND TP yêu cầu xã Hồng Vân cần tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung trọng tâm. Một là, xác định rõ lộ trình đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế bền vững, quản lý tốt đất đai, thúc đẩy công nghiệp, làng nghề, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, xây dựng xã Hồng Vân xanh, sạch, trở thành miền quê đáng sống. Hai là, phát triển văn hóa - xã hội toàn diện, giữ gìn di sản văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, có bản lĩnh và chuyên môn. Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo đột phá về năng suất, hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Bốn là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, giữ vững niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã Hồng Vân khẩn trương triển khai nghị quyết, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển để xây dựng Hồng Vân trở thành điểm sáng phía Nam Thủ đô.