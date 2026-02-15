Gen.G thị uy sức mạnh trước Dplus KIA hiên ngang giành vé đến Hồng Kông

GEN đối đầu DK tại vòng hai Playoffs LCK Cup 2026. Nguồn: LCK Việt Nam

Kết quả này không chỉ mang về tấm vé tham dự chặng đấu tại Hồng Kông mà còn nối dài chuỗi 21 trận bất bại của GEN trước DK, một kỷ lục cho thấy sự áp đảo tuyệt đối trong những mùa giải gần đây.

Bước vào ván một, GEN nhanh chóng áp đặt thế trận với trọng tâm xoay quanh khu vực đường dưới. Những pha xử lý chuẩn xác trong giao tranh nhỏ lẻ giúp họ liên tục mở rộng chênh lệch tiền vàng và kiểm soát các mục tiêu lớn như Linh hồn Rồng và Baron. Dù DK có vài điểm sáng ở cánh trên, cục diện vẫn nghiêng hẳn về phía đội hình áo đỏ. GEN kết thúc ván đấu bằng pha đẩy thẳng nhà chính, không cho đối thủ bất kỳ cơ hội lật kèo nào.

Sang ván hai, DK vùng lên mạnh mẽ khi DK là những người chủ động hơn trong di chuyển, kiểm soát mục tiêu và tổ chức giao tranh. Bước ngoặt đến ở tình huống tranh chấp Rồng Ngàn Tuổi, nơi DK giành chiến thắng then chốt để cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là lần đầu tiên họ chấm dứt chuỗi thắng theo ván của GEN tại giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, đó chỉ là một vài khoảnh khắc lóe sáng ngắn ngủi bên phái DK. Bước sang ván 3 chứng kiến GEN tái lập thế kiểm soát quen thuộc. Khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các mũi nhọn giúp họ tạo áp lực đồng đều khắp bản đồ. Dù có thời điểm xử lý mạo hiểm, lợi thế kinh tế vượt trội vẫn cho phép GEN khép lại ván đấu tương đối gọn gàng, vươn lên dẫn trước 2-1.

Ván bốn là màn giằng co căng thẳng nhất loạt BO5 giữa hai đội. DK nhiều lần vươn lên nhờ những pha giao tranh thành công tại Rồng và Baron, thắp lên hy vọng kéo trận đấu sang ván quyết định. Thế nhưng ở thời khắc quan trọng, bản lĩnh của GEN đã lên tiếng. Họ phòng ngự kín kẽ trước sức ép Baron, tổ chức phản công chính xác và giành lại quyền kiểm soát thế trận. Khi Rồng Ngàn Tuổi xuất hiện lần nữa, GEN không mắc sai lầm, dứt điểm loạt trận với tỷ số 3-1 để khép lại trận đấu. Kết thúc trận đấu danh hiệu POTM thuộc về người chơi đường giữa bên phía GEN là Chovy.

Đường giữa Chovy bên phía GEN dành gianh hiệu POTM. Nguồn: LCK Việt Nam

Chiến thắng này một lần nữa khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu của GEN tại LCK Cup 2026, đồng thời đẩy DK xuống nhánh thua trong hành trình tìm kiếm cơ hội trở lại. Với chuỗi 21 trận bất bại trước kình địch, GEN đang tiến những bước vững chắc trên con đường chinh phục ngôi vương, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn bùng nổ hơn tại Hồng Kông.