Chuyển động số
Cuộc sống số

Có nên thay đổi tên bão do Việt Nam đề xuất trước khi quá muộn?

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

09:05 | 14/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Một kiến nghị vừa được gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đề xuất Việt Nam chủ động thay thế các tên bão mang địa danh nổi tiếng như Ba Vì, Phăng Si Păng, Vàm Cỏ. Đề xuất đặt ra câu hỏi về cách cân bằng giữa quy ước quốc tế, truyền thông thiên tai và việc bảo vệ hình ảnh, giá trị văn hóa của các địa danh quốc gia.
Siêu bão Ba Vì 'càn quét' Đông Á: 5 nền tảng số theo dõi bão giúp bảo vệ tính mạng, tài sản CSGT - Những người hùng thầm lặng trong cơn bão số 3 Thông tin xung quanh sự cố vỡ đê bối tại Hưng Yên do bão số 3
Có nên thay đổi tên bão do Việt Nam đề xuất trước khi quá muộn?
Có nên thay đổi tên bão do Việt Nam đề xuất trước khi quá muộn? Ảnh chụp màn hình.

Có nên chủ động thay đổi tên bão do Việt Nam đề xuất?

Một kiến nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đang thu hút sự quan tâm khi đề xuất chủ động thay đổi tên bão do Việt Nam đề xuất trong danh sách tên bão quốc tế. Theo kiến nghị, nhiều địa danh nổi tiếng như Ba Vì, Phăng Si Păng hay Vàm Cỏ không nên tiếp tục được dùng để đặt tên các cơn bão vì có thể gây tác động tiêu cực đến hình ảnh và giá trị văn hóa của những địa danh này.

Đề xuất cho rằng việc đặt tên bão theo các địa danh linh thiêng hoặc gắn với niềm tự hào quốc gia tạo ra một nghịch lý trong truyền thông. Khi một cơn bão gây thiệt hại lớn mang tên một danh thắng của Việt Nam, những bản tin về thiên tai vô tình khiến tên gọi đó gắn với hình ảnh mất mát, thương vong và tàn phá.

Theo người đưa ra kiến nghị, điều này không chỉ ảnh hưởng đến cảm nhận của người dân trong nước mà còn có thể tác động đến cách bạn bè quốc tế ghi nhớ những địa danh nổi tiếng của Việt Nam.

Cơ chế hiện nay chỉ thay đổi tên sau khi xảy ra thảm họa

Hiện nay, các cơn bão tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được đặt tên theo danh sách luân phiên do các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Ủy ban Bão thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới đóng góp.

Theo thông lệ quốc tế, một tên bão chỉ được loại khỏi danh sách khi cơn bão đó gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Sau đó, quốc gia đã đề xuất tên sẽ gửi một tên mới để thay thế trong chu kỳ tiếp theo.

Người kiến nghị cho rằng đây là cơ chế mang tính xử lý hậu quả. Nếu chỉ thay đổi tên sau khi một cơn bão gây thảm họa thì hình ảnh gắn với địa danh đó đã bị ảnh hưởng trong nhận thức của nhiều người.

Từ lập luận này, kiến nghị đề xuất Việt Nam nên chủ động rà soát toàn bộ danh sách 10 tên bão đã đăng ký, đánh giá mức độ phù hợp của từng tên và chủ động đề xuất thay thế các địa danh hoặc biểu tượng có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt.

Có nên thay đổi tên bão do Việt Nam đề xuất trước khi quá muộn?
Có nên thay đổi tên bão do Việt Nam đề xuất trước khi quá muộn? Ảnh chụp màn hình.

Đề xuất sử dụng các tên gọi trung tính hơn

Bản kiến nghị gợi ý Việt Nam có thể lựa chọn các danh từ chung hoặc tên các loài hoa, loài chim mang tính biểu tượng nhưng ít tạo cảm giác nhạy cảm nếu gắn với thiên tai.

Một số ví dụ được nêu gồm Hoa Mai, Hoa Đào, Hải Âu, Sơn Ca, Bằng Lăng hay Sóng Xanh.

Theo quan điểm của người kiến nghị, những tên gọi này vẫn dễ nhớ, thuận lợi cho công tác truyền thông phòng chống thiên tai nhưng hạn chế việc một địa danh nổi tiếng bị gắn với các bản tin về thiệt hại và thương vong.

Về nguyên tắc, danh sách tên bão không phải do một quốc gia tự quyết mà được xây dựng theo cơ chế phối hợp giữa các thành viên của Ủy ban Bão.

Do đó, nếu muốn thay đổi trước thời hạn hoặc thay thế một tên trong danh sách, Việt Nam cần thực hiện theo quy trình và được các thành viên thống nhất thông qua.

Điều này đồng nghĩa việc thay đổi không thể diễn ra ngay lập tức mà phải tuân thủ quy định của cơ chế quốc tế.

Góc nhìn cần được thảo luận

Đề xuất thay đổi tên bão mở ra một góc nhìn đáng chú ý về truyền thông thiên tai.

Một bên cho rằng việc sử dụng các địa danh nổi tiếng giúp tên bão dễ ghi nhớ và phản ánh bản sắc của từng quốc gia thành viên. Bên còn lại cho rằng những biểu tượng văn hóa hoặc địa danh linh thiêng không nên gắn với các hiện tượng thiên nhiên có sức tàn phá lớn.

Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến khí tượng mà còn liên quan đến truyền thông, văn hóa và hình ảnh quốc gia. Nếu được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá toàn diện, kiến nghị này có thể góp thêm một góc nhìn mới trong quá trình rà soát danh sách tên bão của Việt Nam trong tương lai.

Việt Nam hiện tham gia danh sách đặt tên bão quốc tế

Các quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên của Ủy ban Bão thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới đều đóng góp tên gọi cho danh sách luân phiên.

Theo quy định hiện hành, một tên bão chỉ bị loại bỏ khi cơn bão mang tên đó gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và được các thành viên thống nhất thay thế bằng tên mới.
đổi tên bão Có nên thay đổi tên bão thay đổi tên bão

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội có thêm điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt

Hà Nội có thêm điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt

Cuộc sống số
Điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật "Bến Xưa" chính thức ra mắt tại Hà Nội, hướng tới xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa Việt theo hướng bền vững, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật trình diễn và câu chuyện di sản nhằm đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng.
The Flow of Evolution lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

The Flow of Evolution lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Cuộc sống số
Chương trình nghệ thuật đa phương tiện The Flow of Evolution diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), khép lại gần một năm triển khai chiến dịch "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" (Plug in to Evolution) của Liên minh châu Âu (EU), lan tỏa thông điệp về chuyển đổi xanh, phát triển kỹ năng và phát triển bền vững.
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời ở tuổi 71

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham qua đời ở tuổi 71

Cuộc sống số
Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất của đảng Cộng hòa và là đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, qua đời ở tuổi 71 sau một cơn bệnh đột ngột. Sự ra đi của ông không chỉ tạo khoảng trống lớn trong chính trường Mỹ mà còn có thể ảnh hưởng đến cán cân quyền lực tại Thượng viện và nhiều chương trình nghị sự quan trọng của Nhà Trắng.
THE ODYSSEY mở bán vé sớm tại Việt Nam

THE ODYSSEY mở bán vé sớm tại Việt Nam

Cuộc sống số
THE ODYSSEY đã chính thức mở bán vé tại Việt Nam trước ngày khởi chiếu 17/7/2026. Bộ phim của Christopher Nolan lập kỷ lục là tác phẩm điện ảnh đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay phim nhựa IMAX, hiện thực hóa giấc mơ công nghệ mà đạo diễn theo đuổi suốt gần 40 năm.
Khởi tố thêm 15 người trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Khởi tố thêm 15 người trong vụ 147 điểm 10 Toán ở Tuyên Quang

Cuộc sống số
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can trong vụ sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 19 người, cho thấy quá trình điều tra đang được mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

34°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
36°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
37°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
37°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
37°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
28°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
33°C
Đà Nẵng

32°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
30°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
31°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Hải Phòng

34°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
35°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
36°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
28°C
Khánh Hòa

38°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
37°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
38°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
37°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
40°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
37°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
37°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
38°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
37°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
26°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
27°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
32°C
Hà Giang

35°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 15/07/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 15/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 16/07/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 16/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 16/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 16/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 16/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 17/07/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 17/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 17/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 17/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 17/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 17/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 18/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 18/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 18/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 18/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17644 17917 18497
CAD 18042 18317 18931
CHF 31619 31999 32643
CNY 0 3831 3923
EUR 29283 29504 30580
GBP 34270 34660 35593
HKD 0 3219 3421
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14884 15466
SGD 19745 20027 20598
THB 699 762 815
USD (1,2) 25993 0 0
USD (5,10,20) 26034 0 0
USD (50,100) 26063 26077 26436
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,070 26,070 26,450
USD(1-2-5) 25,028 - -
USD(10-20) 25,028 - -
EUR 29,389 29,413 30,814
JPY 157.33 157.61 167.11
GBP 34,436 34,529 35,713
AUD 17,832 17,896 18,572
CAD 18,216 18,274 18,944
CHF 31,841 31,940 32,880
SGD 19,864 19,926 20,709
CNY - 3,798 3,944
HKD 3,283 3,293 3,431
KRW 16.21 16.9 18.39
THB 747.41 756.64 810.27
NZD 14,840 14,978 15,420
SEK - 2,656 2,751
DKK - 3,932 4,070
NOK - 2,640 2,734
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,013.38 - 6,789.76
TWD 736.1 - 891.68
SAR - 6,874 7,239.79
KWD - 83,037 88,346
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,050 26,070 26,450
EUR 29,346 29,464 30,654
GBP 34,445 34,583 35,612
HKD 3,282 3,295 3,412
CHF 31,699 31,826 32,746
JPY 157.68 158.31 166.21
AUD 17,822 17,894 18,487
SGD 19,941 20,021 20,608
THB 764 767 803
CAD 18,230 18,303 18,876
NZD 14,926 15,469
KRW 16.82 18.61
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26060 26060 26486
AUD 17813 17913 18835
CAD 18207 18307 19318
CHF 31829 31859 33441
CNY 3811.7 3836.7 3972.6
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29443 29473 31195
GBP 34552 34602 36362
HKD 0 3355 0
JPY 158.19 158.69 169.2
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14967 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19898 20028 20754
THB 0 728.7 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14350000 14350000 14950000
SBJ 13000000 13000000 14950000
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,083 26,133 26,486
USD20 26,083 26,133 26,486
USD1 23,964 26,133 26,486
AUD 17,870 17,970 19,074
EUR 29,244 29,344 31,003
CAD 18,159 18,259 19,566
SGD 19,980 20,130 20,820
JPY 158.71 160.21 165.74
GBP 34,461 34,611 35,668
XAU 14,538,000 0 14,842,000
CNY 0 3,722 0
THB 0 764 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/07/2026 10:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
So sánh tai nghe không dây Sony 1000X The Collexion và Bowers Wilkins Px8 S2

So sánh tai nghe không dây Sony 1000X The Collexion và Bowers Wilkins Px8 S2

iPhone 18 Pro lộ diện cấu hình mới, giá bán có thể tăng vọt

iPhone 18 Pro lộ diện cấu hình mới, giá bán có thể tăng vọt

Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Eclipsa Video là gì? Nó khác biệt thế nào so với Dolby Vision, HDR10

Sony ra mắt RX10 V máy ảnh siêu zoom quay 4K 120p, giá 2.300 đô la

Sony ra mắt RX10 V máy ảnh siêu zoom quay 4K 120p, giá 2.300 đô la

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân

Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân

Châu Âu tiến gần hơn tới lệnh cấm mạng xã hội dành cho trẻ em

Châu Âu tiến gần hơn tới lệnh cấm mạng xã hội dành cho trẻ em

Điện Biên ứng dụng AI hỗ trợ ngôn ngữ dân tộc thiểu số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số

Điện Biên ứng dụng AI hỗ trợ ngôn ngữ dân tộc thiểu số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ số

Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu

Nhu cầu AI vẫn tăng mạnh dù doanh nghiệp siết chi tiêu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
NASA hé lộ số phi hành gia lý tưởng cho căn cứ Mặt Trăng

NASA hé lộ số phi hành gia lý tưởng cho căn cứ Mặt Trăng

Bệnh viện Nhi Hà Nội cấy điện cực ốc tai thành công, mở cơ hội nghe cho trẻ điếc bẩm sinh

Bệnh viện Nhi Hà Nội cấy điện cực ốc tai thành công, mở cơ hội nghe cho trẻ điếc bẩm sinh

Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Nghiên cứu AI, bán dẫn, robot, 5G-6G có thể được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng từ NAFOSTED

Trung Quốc dùng lưới thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng, thách thức Mỹ

Trung Quốc dùng lưới thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng, thách thức Mỹ

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đại học Y Hà Nội đẩy mạnh khoa học công nghệ, hướng tới trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu khu vực

Đại học Y Hà Nội đẩy mạnh khoa học công nghệ, hướng tới trung tâm nghiên cứu y học hàng đầu khu vực

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ngành năng lượng nguyên tử đề xuất ‘thưởng’ phụ cấp 70% để giữ nhân tài

Ngành năng lượng nguyên tử đề xuất ‘thưởng’ phụ cấp 70% để giữ nhân tài

Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia

Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
AstraZeneca mất điểm vì Wainua, nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ điều gì?

AstraZeneca mất điểm vì Wainua, nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ điều gì?

Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm

Nhận định chứng khoán 14/7: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.770-1.780 điểm

Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân

Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân

VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán

VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì quảng bá gây nhầm lẫn trên nền tảng số

Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì quảng bá gây nhầm lẫn trên nền tảng số

VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán

VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Hà Nội công khai danh sách 22.281 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

Hà Nội công khai danh sách 22.281 đơn vị chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm

Panasonic ghi dấu ấn với 3 giải thưởng uy tín

Panasonic ghi dấu ấn với 3 giải thưởng uy tín

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Xe điện sạc nhanh 10 phút, liệu có phải ô tô của tương lai?

Geely trình làng Galaxy TT, chạy tối đa 725 km mỗi lần sạc

Geely trình làng Galaxy TT, chạy tối đa 725 km mỗi lần sạc

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Ngắm nhìn Bugatti W16 Mistral Blanc Éternel với thiết kế sứ cao cấp độc đáo

Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất