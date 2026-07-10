Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Defender 2027 có thêm phiên bản Vertex, tăng lựa chọn thiết kế

Land Rover chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV hạng sang Defender 2027 với nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động. Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản Vertex cùng công nghệ phim bảo vệ ngoại thất có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ theo thời gian.

Land Rover Defender 2027 chính thức ra mắt. Ảnh: Land Rover.

Phiên bản Vertex được phân phối trên cả ba biến thể Defender 90, Defender 110 và Defender 130. Mẫu xe sở hữu cản trước và cản sau thiết kế mới, tạo diện mạo khỏe khoắn hơn. Lưới tản nhiệt được mở rộng và mang phong cách gần với phiên bản hiệu năng cao Octa.

Land Rover cũng trang bị cho Vertex nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen bóng, ốp thân xe đồng màu, cùm phanh màu vàng cùng bộ vành hợp kim tiêu chuẩn 22 inch. Bên cạnh các màu sơn mới, khách hàng còn có thể lựa chọn lớp phủ nhám Patagonia White Matte Wrap nhằm tăng khả năng bảo vệ bề mặt sơn.

Land Rover Defender 2027 phiên bản Vertex với ngoại hình hầm hố. Ảnh: Land Rover.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là lớp phim bảo vệ ngoại thất dạng bóng có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ phát sinh trong quá trình sử dụng. Công nghệ này giúp duy trì vẻ ngoài của xe lâu hơn mà không cần can thiệp sửa chữa thường xuyên.

Trên Defender 110, Land Rover lần đầu bổ sung cấu hình nội thất 6 chỗ với ba hàng ghế, mỗi hàng gồm hai ghế độc lập. Hãng cho biết cách bố trí này giúp hành khách tiếp cận hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn, đồng thời cải thiện không gian và tính linh hoạt trong khoang cabin.

Land Rover Defender 2027 được trang bị lớp phim bảo vệ có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ. Ảnh: Land Rover.

Ngoài ra, Defender 2027 còn được bổ sung các màu sơn mới như Woolstone Green dành riêng cho bản Octa và Namib Orange cho những phiên bản còn lại. Danh mục phụ kiện cũng được mở rộng với giá chở đồ có khóa gắn trên cửa sau, hệ thống đèn phụ trợ trên nóc và các tùy chọn cánh gió sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

Điều chỉnh động cơ, Defender Octa giảm công suất

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, Land Rover cũng điều chỉnh danh mục động cơ trên Defender 2027. Đáng chú ý nhất là phiên bản Defender Octa sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.4L kết hợp hệ thống mild hybrid hiện chỉ còn công suất tối đa 533 mã lực, giảm 93 mã lực so với trước. Trong khi đó, mô-men xoắn cực đại vẫn giữ nguyên ở mức 750 Nm.

Việc giảm công suất khiến khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h của Defender Octa tăng từ 3,8 giây lên 4,2 giây. Đổi lại, Land Rover cho biết hệ thống ống xả đã được tinh chỉnh để tạo âm thanh V8 trầm và tự nhiên hơn.

Land Rover điều chỉnh động cơ trên Defender 2027. Ảnh: Land Rover.

Hãng xe Anh cũng chính thức loại bỏ động cơ V8 siêu nạp tự phát triển trên các phiên bản Defender 90 và Defender 130. Thay thế là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tích hợp công nghệ mild hybrid mới, cho công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm.

Hiện Land Rover chưa công bố giá bán của Defender 2027. Trong thời gian tới, dòng SUV này dự kiến sẽ có thêm phiên bản kích thước nhỏ hơn với các tùy chọn động cơ hybrid và thuần điện nhằm mở rộng danh mục sản phẩm.