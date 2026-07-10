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Land Rover ra mắt Defender 2027, bổ sung lớp phim tự phục hồi vết xước

Thành Biên

Thành Biên

10:04 | 10/07/2026
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Land Rover nâng cấp Defender 2027 với phiên bản Vertex mới, bổ sung lớp phim bảo vệ có thể tự phục hồi vết xước nhỏ, đồng thời điều chỉnh dải động cơ và mở rộng tùy chọn cấu hình nội thất.
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Defender 2027 có thêm phiên bản Vertex, tăng lựa chọn thiết kế

Land Rover chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV hạng sang Defender 2027 với nhiều thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động. Điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản Vertex cùng công nghệ phim bảo vệ ngoại thất có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ theo thời gian.

Land Rover Defender 2027 chính thức ra mắt. Ảnh: Land Rover.
Land Rover Defender 2027 chính thức ra mắt. Ảnh: Land Rover.

Phiên bản Vertex được phân phối trên cả ba biến thể Defender 90, Defender 110 và Defender 130. Mẫu xe sở hữu cản trước và cản sau thiết kế mới, tạo diện mạo khỏe khoắn hơn. Lưới tản nhiệt được mở rộng và mang phong cách gần với phiên bản hiệu năng cao Octa.

Land Rover cũng trang bị cho Vertex nhiều chi tiết ngoại thất sơn đen bóng, ốp thân xe đồng màu, cùm phanh màu vàng cùng bộ vành hợp kim tiêu chuẩn 22 inch. Bên cạnh các màu sơn mới, khách hàng còn có thể lựa chọn lớp phủ nhám Patagonia White Matte Wrap nhằm tăng khả năng bảo vệ bề mặt sơn.

Land Rover Defender 2027 phiên bản Vertex với ngoại hình hầm hố. Ảnh: Land Rover.
Land Rover Defender 2027 phiên bản Vertex với ngoại hình hầm hố. Ảnh: Land Rover.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là lớp phim bảo vệ ngoại thất dạng bóng có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ phát sinh trong quá trình sử dụng. Công nghệ này giúp duy trì vẻ ngoài của xe lâu hơn mà không cần can thiệp sửa chữa thường xuyên.

Trên Defender 110, Land Rover lần đầu bổ sung cấu hình nội thất 6 chỗ với ba hàng ghế, mỗi hàng gồm hai ghế độc lập. Hãng cho biết cách bố trí này giúp hành khách tiếp cận hàng ghế thứ ba dễ dàng hơn, đồng thời cải thiện không gian và tính linh hoạt trong khoang cabin.

Land Rover Defender 2027 được trang bị lớp phim bảo vệ có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ. Ảnh: Land Rover.
Land Rover Defender 2027 được trang bị lớp phim bảo vệ có khả năng tự phục hồi các vết xước nhỏ. Ảnh: Land Rover.

Ngoài ra, Defender 2027 còn được bổ sung các màu sơn mới như Woolstone Green dành riêng cho bản Octa và Namib Orange cho những phiên bản còn lại. Danh mục phụ kiện cũng được mở rộng với giá chở đồ có khóa gắn trên cửa sau, hệ thống đèn phụ trợ trên nóc và các tùy chọn cánh gió sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

Điều chỉnh động cơ, Defender Octa giảm công suất

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế, Land Rover cũng điều chỉnh danh mục động cơ trên Defender 2027. Đáng chú ý nhất là phiên bản Defender Octa sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.4L kết hợp hệ thống mild hybrid hiện chỉ còn công suất tối đa 533 mã lực, giảm 93 mã lực so với trước. Trong khi đó, mô-men xoắn cực đại vẫn giữ nguyên ở mức 750 Nm.

Việc giảm công suất khiến khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h của Defender Octa tăng từ 3,8 giây lên 4,2 giây. Đổi lại, Land Rover cho biết hệ thống ống xả đã được tinh chỉnh để tạo âm thanh V8 trầm và tự nhiên hơn.

Land Rover điều chỉnh động cơ trên Defender 2027. Ảnh: Land Rover.
Land Rover điều chỉnh động cơ trên Defender 2027. Ảnh: Land Rover.

Hãng xe Anh cũng chính thức loại bỏ động cơ V8 siêu nạp tự phát triển trên các phiên bản Defender 90 và Defender 130. Thay thế là động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tích hợp công nghệ mild hybrid mới, cho công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm.

Hiện Land Rover chưa công bố giá bán của Defender 2027. Trong thời gian tới, dòng SUV này dự kiến sẽ có thêm phiên bản kích thước nhỏ hơn với các tùy chọn động cơ hybrid và thuần điện nhằm mở rộng danh mục sản phẩm.

Land Rover Defender 2027 Defender 2027 phiên bản Vertex Xe mới SUV hạng sang

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,600 ▲150K 14,950 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,600 ▲150K 14,950 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,466 ▲9K 1,496 ▲9K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,466 ▲9K 1,497 ▲9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,441 ▲9K 1,476 ▲9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲891K 146,139 ▲891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲675K 110,861 ▲675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲612K 100,528 ▲612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲549K 90,195 ▲549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲524K 86,209 ▲524K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲46752K 61,705 ▲55572K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 11:00
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Cập nhật: 10/07/2026 11:00
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Cập nhật: 10/07/2026 11:00

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