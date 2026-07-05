Kết quả World Cup 2026 ngày 5/7: Maroc và Pháp vào tứ kết

Maroc thắng thuyết phục Canada, trở thành đội đầu tiên vào tứ kết

Đội tuyển Maroc trở thành cái tên đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước đồng chủ nhà Canada.

Canada nhập cuộc đầy quyết tâm với lợi thế sân nhà và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Thủ môn Bono liên tục cứu thua, giúp Maroc giữ sạch lưới trước sức ép của đối thủ. Khả năng phòng ngự chắc chắn trở thành nền tảng để đội bóng châu Phi chờ thời cơ phản công.

World Cup 2026: Maroc đánh bại Canada với tỉ số cách biệt

Sau giờ nghỉ, Maroc nhanh chóng tạo khác biệt bằng những tình huống phối hợp hiệu quả. Phút 55, Azzedine Ounahi mở tỷ số sau pha dàn xếp đá phạt cùng Achraf Hakimi. Bàn thắng giúp đại diện châu Phi giải tỏa áp lực và kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tiền vệ này tiếp tục ghi dấu ấn ở phút 82 khi hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Brahim Diaz. Đến phút bù giờ cuối cùng, Soufiane Rahimi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Kết quả này giúp Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào vòng tứ kết World Cup 2026. Trong khi đó, Canada khép lại hành trình đáng nhớ bằng việc lần đầu vượt qua vòng bảng nhưng cũng trở thành đội đồng chủ nhà đầu tiên dừng bước tại giải đấu năm nay.

Mbappe ghi bàn quyết định, Pháp vượt qua Paraguay

Ở trận đấu còn lại diễn ra ngày 5/7, đội tuyển Pháp đánh bại Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0 để nối gót Maroc vào tứ kết World Cup 2026.

Dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gần 40 độ C, đoàn quân của HLV Didier Deschamps gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Paraguay. Đại diện Nam Mỹ chủ động chơi lùi sâu, hạn chế khoảng trống và khiến các chân sút Pháp không dễ tiếp cận khung thành.

World Cup 2026: Pháp đánh bại Paraguay trong trận đấu khó khăn

Bước ngoặt xuất hiện sau những điều chỉnh nhân sự của tuyển Pháp. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Desire Doue mang đến sự đột biến khi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 m ở phút 69, Kylian Mbappe thực hiện thành công quả phạt đền để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và mang về chiến thắng quan trọng cho đội nhà.

Vượt qua Paraguay, Pháp chính thức giành quyền vào tứ kết và sẽ chạm trán Maroc. Cuộc đối đầu giữa hai đội dự kiến diễn ra lúc 3 giờ ngày 10/7, hứa hẹn tạo nên một trong những trận đấu đáng chú ý nhất của vòng tứ kết World Cup 2026.