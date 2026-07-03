Kết quả World Cup ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ giành vé vào vòng 1/8

Tây Ban Nha thắng đậm Áo nhờ cú đúp của Oyarzabal

Tây Ban Nha ghi tên vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau thắng lợi 3-0 trước đội tuyển Áo.

Ngay từ đầu trận, đại diện châu Âu kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo sức ép. Áo chủ động áp sát với cường độ cao nhưng không thể duy trì sự chắc chắn trước khả năng phối hợp của đối thủ.

World Cup 2026: Tiền đạo Mikel Oyarzabal tỏa sáng với một cú đúp

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Tây Ban Nha khai thông thế bế tắc ở phút 36. Từ đường căng ngang của Marc Cucurella, Mikel Oyarzabal băng vào dứt điểm một chạm, đưa bóng vào lưới mở tỷ số. Trước khi hiệp một khép lại, Alex Baena suýt nhân đôi cách biệt nhưng cú đá phạt của anh đưa bóng dội xà ngang.

Thế trận tiếp tục thuộc về Tây Ban Nha sau giờ nghỉ. Phút 66, Pedro Porro đánh đầu chính xác từ một tình huống phối hợp tấn công để nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 89, Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 3-0.

Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2026, đối thủ của họ tại vòng đấu này được xác định là Bồ Đào Nha.

Ronaldo “nổ súng”, Bồ Đào Nha loại Croatia ở phút bù giờ

Cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia diễn ra hấp dẫn đúng với kỳ vọng. Đội bóng của HLV Roberto Martinez giành chiến thắng 2-1 nhờ bàn quyết định ở phút bù giờ.

Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trái lại, Croatia bất ngờ vượt lên ở phút 53 khi Ivan Perisic khống chế gọn đường chuyền của Josip Stanisic trước khi dứt điểm chéo góc đánh bại Diogo Costa.

World Cup 2026: Ronaldo nổ súng giúp Bồ Đào Nha đi tiếp

Bị dẫn trước, Bồ Đào Nha gia tăng sức ép. Sau khi VAR xác định hậu vệ Croatia phạm lỗi trong vòng cấm, Cristiano Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 68, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 41 tuổi tại vòng đấu loại trực tiếp của một kỳ World Cup.

Những phút cuối chứng kiến thế trận giằng co. Croatia nhiều lần tiến gần bàn thắng nhưng không tận dụng thành công cơ hội. Đến phút 90+4, Goncalo Ramos đánh đầu ghi bàn, giúp Bồ Đào Nha hoàn tất màn ngược dòng. Croatia từng đưa bóng vào lưới ở phút bù giờ cuối, song VAR xác định tình huống việt vị và từ chối bàn thắng. Với kết quả này, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Tây Ban Nha tại vòng 1/8.

Thụy Sĩ kiểm soát thế trận, Algeria dừng bước

Thụy Sĩ cũng giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 2-0 trước Algeria.

Dù Algeria nhập cuộc tích cực và tạo được một số cơ hội ban đầu, Thụy Sĩ lại là đội mở tỷ số. Phút 10, Manzambi kiến tạo để Breel Embolo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

World Cup 2026: Thụy Sĩ đánh bại Algeria với cách biệt 2 bàn

Bàn thắng giúp Thụy Sĩ thi đấu chủ động hơn. Đại diện châu Âu kiểm soát nhịp độ trận đấu và hạn chế đáng kể các pha lên bóng của Algeria. Đầu hiệp hai, Ndoye tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Trong quãng thời gian còn lại, Thụy Sĩ duy trì sự chắc chắn ở cả ba tuyến, không cho Algeria tạo ra cơ hội rõ rệt. Chiến thắng 2-0 giúp đội bóng châu Âu góp mặt tại vòng 1/8, nơi họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Colombia và Ghana.