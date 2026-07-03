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Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Thế Kiên

Thế Kiên

14:58 | 03/07/2026
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Báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, nhưng đằng sau con số tích cực này là thực tế đáng lo hơn khi hàng trăm nghìn người đã rời khỏi lực lượng lao động. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống mức thấp nhất trong 50 năm, nếu loại trừ giai đoạn đại dịch Covid, làm dấy lên nhiều câu hỏi về sức khỏe thực sự của nền kinh tế lớn nhất thế giới.
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Báo cáo việc làm tháng 6 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tạo ra một nghịch lý. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,3% xuống còn 4,2%, mức thấp nhất trong vòng một năm. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải vì thị trường tạo thêm nhiều việc làm mà bởi ngày càng nhiều người ngừng tìm việc.

Theo khảo sát hộ gia đình của BLS, lực lượng lao động trong tháng 6 giảm tới 720.000 người. Đây là nhóm gồm những người đang có việc hoặc tích cực tìm kiếm việc làm. Cùng thời điểm, số người nằm ngoài lực lượng lao động tăng thêm 832.000 người.

Điều này khiến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Nếu loại trừ giai đoạn chịu tác động của đại dịch Covid, đây là tỷ lệ thấp nhất trong đúng 50 năm.

Sự sụt giảm này kéo tỷ lệ việc làm trên dân số xuống còn 59%, thấp nhất kể từ tháng 10/2021. Trong khi đó, khảo sát doanh nghiệp ghi nhận nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, còn khảo sát hộ gia đình lại cho thấy số người thực sự có việc làm giảm tới 507.000 người.

Những con số này phản ánh bức tranh khác hoàn toàn so với tỷ lệ thất nghiệp đang được công bố.

Người lao động đang từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội

Mike Reid, Trưởng bộ phận Kinh tế Mỹ của RBC, nhận định thị trường đang chứng kiến một "cuộc di cư ồ ạt" khỏi lực lượng lao động.

Theo ông, tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu do quy mô lực lượng lao động thu hẹp chứ không phải nhờ thị trường tuyển dụng khởi sắc. Một bộ phận người lao động đã nghỉ hưu, nhưng cũng có nhiều người đơn giản từ bỏ việc tìm kiếm công việc mới sau thời gian dài không đạt kết quả.

Nhà kinh tế Dan North của Allianz cũng cho rằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động mới là chỉ số đáng quan tâm nhất.

Ông nhận xét sự sụt giảm trong một tháng là rất lớn và xu hướng giảm đã kéo dài suốt một năm qua. Theo ông, đây là tín hiệu phản ánh sức khỏe thực sự của thị trường lao động, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp.

Trong vòng một năm qua, lực lượng lao động của Mỹ giảm hơn một triệu người. Số người có việc làm cũng giảm khoảng 1,06 triệu người, trong khi số người thất nghiệp tăng thêm khoảng 40.000 người.

Không còn chỉ là câu chuyện nghỉ hưu

Trong nhiều tháng trước, giới phân tích thường lý giải sự sụt giảm lực lượng lao động bằng việc thế hệ Baby Boomer nghỉ hưu hoặc lượng người nhập cư giảm.

Tuy nhiên, số liệu tháng 6 cho thấy xu hướng này đã lan sang nhóm lao động từ 25 đến 54 tuổi, nhóm được xem là có năng suất cao nhất của nền kinh tế.

Tỷ lệ tham gia của nhóm tuổi này giảm 0,6 điểm phần trăm xuống còn 83,3%, thấp nhất kể từ cuối năm 2023.

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Theo Dan North, điều này cho thấy lập luận về nghỉ hưu hoặc nhập cư không còn đủ sức giải thích toàn bộ hiện tượng hiện nay.

Một số chuyên gia vẫn cho rằng dữ liệu tháng 6 có thể chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thống kê, nhất là khi lĩnh vực giải trí và khách sạn ghi nhận mức giảm việc làm bất thường. Tuy nhiên, xu hướng thu hẹp lực lượng lao động đã xuất hiện nhiều tháng liên tiếp nên khó có thể xem đây chỉ là biến động nhất thời.

Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng của Navy Federal Credit Union, đánh giá việc có tới 720.000 người ngừng tìm việc chỉ trong một tháng là diễn biến gây bất ngờ. Theo bà, thị trường lao động hiện vẫn tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng cơ hội việc làm đang trở nên hạn chế hơn, khiến nhiều người mất động lực tiếp tục tìm kiếm.

Tác động vượt ra ngoài thị trường lao động

Sự sụt giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể tạo ra nhiều hệ quả đối với nền kinh tế Mỹ.

Nguồn cung lao động thu hẹp khiến doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng tại một số lĩnh vực, đồng thời làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thị trường lao động có thể phát đi tín hiệu sai lệch khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp trong khi số người thực sự có việc làm không tăng.

Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đây cũng là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá sức khỏe nền kinh tế và đưa ra quyết định về lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/07/2026 02:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

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Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Khoa học

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

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BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game