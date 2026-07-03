Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo.

Người Mỹ rời bỏ thị trường việc làm nhiều nhất trong nửa thế kỷ

Báo cáo việc làm tháng 6 của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tạo ra một nghịch lý. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,3% xuống còn 4,2%, mức thấp nhất trong vòng một năm. Tuy nhiên, nguyên nhân không phải vì thị trường tạo thêm nhiều việc làm mà bởi ngày càng nhiều người ngừng tìm việc.

Theo khảo sát hộ gia đình của BLS, lực lượng lao động trong tháng 6 giảm tới 720.000 người. Đây là nhóm gồm những người đang có việc hoặc tích cực tìm kiếm việc làm. Cùng thời điểm, số người nằm ngoài lực lượng lao động tăng thêm 832.000 người.

Điều này khiến tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống còn 61,5%, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021. Nếu loại trừ giai đoạn chịu tác động của đại dịch Covid, đây là tỷ lệ thấp nhất trong đúng 50 năm.

Sự sụt giảm này kéo tỷ lệ việc làm trên dân số xuống còn 59%, thấp nhất kể từ tháng 10/2021. Trong khi đó, khảo sát doanh nghiệp ghi nhận nền kinh tế chỉ tạo thêm 57.000 việc làm, còn khảo sát hộ gia đình lại cho thấy số người thực sự có việc làm giảm tới 507.000 người.

Những con số này phản ánh bức tranh khác hoàn toàn so với tỷ lệ thất nghiệp đang được công bố.

Người lao động đang từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội

Mike Reid, Trưởng bộ phận Kinh tế Mỹ của RBC, nhận định thị trường đang chứng kiến một "cuộc di cư ồ ạt" khỏi lực lượng lao động.

Theo ông, tỷ lệ thất nghiệp giảm chủ yếu do quy mô lực lượng lao động thu hẹp chứ không phải nhờ thị trường tuyển dụng khởi sắc. Một bộ phận người lao động đã nghỉ hưu, nhưng cũng có nhiều người đơn giản từ bỏ việc tìm kiếm công việc mới sau thời gian dài không đạt kết quả.

Nhà kinh tế Dan North của Allianz cũng cho rằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động mới là chỉ số đáng quan tâm nhất.

Ông nhận xét sự sụt giảm trong một tháng là rất lớn và xu hướng giảm đã kéo dài suốt một năm qua. Theo ông, đây là tín hiệu phản ánh sức khỏe thực sự của thị trường lao động, thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp.

Trong vòng một năm qua, lực lượng lao động của Mỹ giảm hơn một triệu người. Số người có việc làm cũng giảm khoảng 1,06 triệu người, trong khi số người thất nghiệp tăng thêm khoảng 40.000 người.

Không còn chỉ là câu chuyện nghỉ hưu

Trong nhiều tháng trước, giới phân tích thường lý giải sự sụt giảm lực lượng lao động bằng việc thế hệ Baby Boomer nghỉ hưu hoặc lượng người nhập cư giảm.

Tuy nhiên, số liệu tháng 6 cho thấy xu hướng này đã lan sang nhóm lao động từ 25 đến 54 tuổi, nhóm được xem là có năng suất cao nhất của nền kinh tế.

Tỷ lệ tham gia của nhóm tuổi này giảm 0,6 điểm phần trăm xuống còn 83,3%, thấp nhất kể từ cuối năm 2023.

Theo Dan North, điều này cho thấy lập luận về nghỉ hưu hoặc nhập cư không còn đủ sức giải thích toàn bộ hiện tượng hiện nay.

Một số chuyên gia vẫn cho rằng dữ liệu tháng 6 có thể chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thống kê, nhất là khi lĩnh vực giải trí và khách sạn ghi nhận mức giảm việc làm bất thường. Tuy nhiên, xu hướng thu hẹp lực lượng lao động đã xuất hiện nhiều tháng liên tiếp nên khó có thể xem đây chỉ là biến động nhất thời.

Heather Long, chuyên gia kinh tế trưởng của Navy Federal Credit Union, đánh giá việc có tới 720.000 người ngừng tìm việc chỉ trong một tháng là diễn biến gây bất ngờ. Theo bà, thị trường lao động hiện vẫn tốt hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng cơ hội việc làm đang trở nên hạn chế hơn, khiến nhiều người mất động lực tiếp tục tìm kiếm.

Tác động vượt ra ngoài thị trường lao động

Sự sụt giảm tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể tạo ra nhiều hệ quả đối với nền kinh tế Mỹ.

Nguồn cung lao động thu hẹp khiến doanh nghiệp gặp khó trong tuyển dụng tại một số lĩnh vực, đồng thời làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Nếu xu hướng này tiếp diễn, thị trường lao động có thể phát đi tín hiệu sai lệch khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp trong khi số người thực sự có việc làm không tăng.

Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đây cũng là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá sức khỏe nền kinh tế và đưa ra quyết định về lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.