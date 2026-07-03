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GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Nam Khánh

Nam Khánh

15:37 | 03/07/2026
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Gần 600 ý tưởng từ thanh niên trên cả nước đã tranh tài tại GRAB the Future Hackathon 2026. Ba dự án xuất sắc nhất tập trung vào ứng dụng AI và nền tảng số nhằm giảm lãng phí thực phẩm, hỗ trợ người khiếm thị và nâng cao khả năng tiếp cận đô thị cho người khuyết tật.
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Ba giải pháp công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số nhằm giải quyết các thách thức về rác thải đô thị và khả năng tiếp cận giao thông của người khuyết tật đã được trao giải tại GRAB the Future Hackathon 2026 – cuộc thi đổi mới sáng tạo toàn quốc dành cho thanh niên.

Chương trình do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Grab Việt Nam tổ chức, cùng sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM (IU-VNUHCM).

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận
Cuộc thi năm nay nhận gần 600 hồ sơ đăng ký từ thanh niên trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay nhận gần 600 hồ sơ đăng ký từ thanh niên trên cả nước. Sau quá trình tuyển chọn và 36 giờ thi đấu liên tục tại vòng chung kết, các đội đã hoàn thiện mô hình thử nghiệm dưới sự hướng dẫn của 38 cố vấn là các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, phát triển bền vững, kinh doanh và chính sách công.

Các giải pháp được phát triển tập trung vào hai bài toán đô thị cấp thiết hiện nay gồm giảm thiểu rác thải thông qua thúc đẩy tiêu dùng tuần hoàn và nâng cao khả năng tiếp cận giao thông, không gian công cộng cho người khuyết tật.

Giải Nhất thuộc về đội GreenCart với nền tảng ứng dụng AI kết nối người tiêu dùng với các sản phẩm cận hạn sử dụng, góp phần giảm lãng phí thực phẩm và phát thải.

Giải Nhì được trao cho đội CLB Mất ngủ với ứng dụng RideNow, hỗ trợ người khiếm thị sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ một cách độc lập và thuận tiện hơn.

Trong khi đó, đội Panikotta giành Giải Ba với OpenPath – nền tảng cung cấp thông tin thời gian thực về mức độ tiếp cận của các địa điểm và tuyến đường, giúp người gặp khó khăn trong vận động lựa chọn lộ trình phù hợp.

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Chia sẻ về dự án, bạn Nguyễn Viết Anh Khoa, thành viên đội Panikotta và sinh viên Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết nhóm phát triển một nền tảng web hỗ trợ người gặp khó khăn trong di chuyển tiếp cận thông tin về các chướng ngại vật cũng như hạ tầng hỗ trợ tại các tòa nhà và đường phố. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục bổ sung tính năng cập nhật tình trạng thực tế của các tuyến đường nhằm nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng.

Không chỉ là sân chơi phát triển sản phẩm công nghệ, GRAB the Future Hackathon 2026 còn tạo môi trường để thanh niên tiếp cận phương pháp tư duy thiết kế, phân tích vấn đề và phát triển công nghệ có trách nhiệm. Trước vòng chung kết, các đội đã tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm hoàn thiện ý tưởng và nâng cao khả năng triển khai.

Các dự án được hội đồng giám khảo gồm đại diện cơ quan quản lý, tổ chức phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ đánh giá dựa trên mức độ phù hợp với thách thức đô thị, khả năng xác định vấn đề, tính khả thi và tiềm năng ứng dụng trong thực tế.

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận
GRAB the Future Hackathon 2026 khép lại với nhiều giải pháp công nghệ hướng đến đô thị xanh và hòa nhập.

Bạn Phan Kim Vĩnh Phúc, sinh viên Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết chương trình giúp các đội hiểu rõ hơn cách tiếp cận vấn đề từ nguyên nhân gốc rễ, đồng thời tạo cơ hội kết nối với nhiều bạn trẻ có cùng đam mê đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Sau cuộc thi, các đội có tiềm năng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Ban tổ chức để hoàn thiện sản phẩm. Đội giành giải cao nhất sẽ đại diện tham gia diễn đàn đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời có cơ hội tiếp cận các chương trình thực tập và phát triển nghề nghiệp tại Grab Việt Nam.

Grab the Future Hackathon là sân chơi đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên đồng tổ chức bởi Grab Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, với sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (IU–VNUHCM).

Chương trình khuyến khích thanh niên Việt Nam 18-24 tuổi, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tham gia phát triển giải pháp công nghệ số cho các thách thức về đô thị bền vững.
Grab the Future Hackathon giải pháp số

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

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Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

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Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Kinh tế số

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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

Chỉ số Năng lực Tài chính 2026: Khả năng chống chịu tài chính của người Việt vượt nhiều thị trường trong khu vực

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BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

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Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

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Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game