GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Ba giải pháp công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số nhằm giải quyết các thách thức về rác thải đô thị và khả năng tiếp cận giao thông của người khuyết tật đã được trao giải tại GRAB the Future Hackathon 2026 – cuộc thi đổi mới sáng tạo toàn quốc dành cho thanh niên.

Chương trình do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Grab Việt Nam tổ chức, cùng sự đồng hành của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM (IU-VNUHCM).

Cuộc thi năm nay nhận gần 600 hồ sơ đăng ký từ thanh niên trên cả nước.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay nhận gần 600 hồ sơ đăng ký từ thanh niên trên cả nước. Sau quá trình tuyển chọn và 36 giờ thi đấu liên tục tại vòng chung kết, các đội đã hoàn thiện mô hình thử nghiệm dưới sự hướng dẫn của 38 cố vấn là các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, phát triển bền vững, kinh doanh và chính sách công.

Các giải pháp được phát triển tập trung vào hai bài toán đô thị cấp thiết hiện nay gồm giảm thiểu rác thải thông qua thúc đẩy tiêu dùng tuần hoàn và nâng cao khả năng tiếp cận giao thông, không gian công cộng cho người khuyết tật.

Giải Nhất thuộc về đội GreenCart với nền tảng ứng dụng AI kết nối người tiêu dùng với các sản phẩm cận hạn sử dụng, góp phần giảm lãng phí thực phẩm và phát thải.

Giải Nhì được trao cho đội CLB Mất ngủ với ứng dụng RideNow, hỗ trợ người khiếm thị sử dụng dịch vụ gọi xe công nghệ một cách độc lập và thuận tiện hơn.

Trong khi đó, đội Panikotta giành Giải Ba với OpenPath – nền tảng cung cấp thông tin thời gian thực về mức độ tiếp cận của các địa điểm và tuyến đường, giúp người gặp khó khăn trong vận động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Chia sẻ về dự án, bạn Nguyễn Viết Anh Khoa, thành viên đội Panikotta và sinh viên Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết nhóm phát triển một nền tảng web hỗ trợ người gặp khó khăn trong di chuyển tiếp cận thông tin về các chướng ngại vật cũng như hạ tầng hỗ trợ tại các tòa nhà và đường phố. Trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục bổ sung tính năng cập nhật tình trạng thực tế của các tuyến đường nhằm nâng cao trải nghiệm cho người sử dụng.

Không chỉ là sân chơi phát triển sản phẩm công nghệ, GRAB the Future Hackathon 2026 còn tạo môi trường để thanh niên tiếp cận phương pháp tư duy thiết kế, phân tích vấn đề và phát triển công nghệ có trách nhiệm. Trước vòng chung kết, các đội đã tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nhằm hoàn thiện ý tưởng và nâng cao khả năng triển khai.

Các dự án được hội đồng giám khảo gồm đại diện cơ quan quản lý, tổ chức phát triển, hệ sinh thái khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ đánh giá dựa trên mức độ phù hợp với thách thức đô thị, khả năng xác định vấn đề, tính khả thi và tiềm năng ứng dụng trong thực tế.

GRAB the Future Hackathon 2026 khép lại với nhiều giải pháp công nghệ hướng đến đô thị xanh và hòa nhập.

Bạn Phan Kim Vĩnh Phúc, sinh viên Trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết chương trình giúp các đội hiểu rõ hơn cách tiếp cận vấn đề từ nguyên nhân gốc rễ, đồng thời tạo cơ hội kết nối với nhiều bạn trẻ có cùng đam mê đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ.

Sau cuộc thi, các đội có tiềm năng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Ban tổ chức để hoàn thiện sản phẩm. Đội giành giải cao nhất sẽ đại diện tham gia diễn đàn đổi mới sáng tạo dành cho thanh niên khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời có cơ hội tiếp cận các chương trình thực tập và phát triển nghề nghiệp tại Grab Việt Nam.