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Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Hùng Cường

Hùng Cường

15:07 | 02/07/2026
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Giá trị thương hiệu Viettel giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng những thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2026, khi Brand Finance định giá Viettel Group ở mức 7,9 tỷ USD trong báo cáo Vietnam 100 vừa phát hành. Viettel bước sang năm thứ 11 liên tiếp dẫn đầu thị trường trong nước, đây là kỷ lục mà chưa một thương hiệu Việt Nam nào khác từng "chạm" tới.

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu suốt 11 năm liên tiếp

Brand Finance ghi nhận giá trị thương hiệu Viettel tăng thêm 7% so với năm 2025, phần lớn nhờ doanh nghiệp duy trì và mở rộng mảng kinh doanh viễn thông truyền thống. Vinamilk đứng ở vị trí thứ hai với giá trị thương hiệu 2,6 tỷ USD, thấp hơn Viettel hơn ba lần, khi thị trường nội địa dần lấy lại đà tiêu thụ và doanh nghiệp tiếp tục nới rộng quy mô kinh doanh ở nước ngoài.

giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu top 10 thương hiệu Việt Nam 2026
Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu top 10 thương hiệu Việt Nam 2026. Nguồn: Brand Finance

Xét về sức mạnh thương hiệu, chỉ số đo hiệu quả hoạt động của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh trên các thước đo tài sản vô hình, Viettel Group xếp vị trí thứ năm toàn quốc với 89,9 điểm trên thang 100. Bảo Việt vươn lên dẫn đầu hạng mục này với 96 điểm, xếp hạng AAA+, nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và những cải thiện rõ rệt về chất lượng dịch vụ trong năm qua.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương của Brand Finance, nhận định nền kinh tế thương hiệu Việt Nam đang vận hành ở hai tốc độ khác nhau. Những thương hiệu dẫn đầu lâu năm như Viettel GroupVietcombank tiếp tục neo giữ giá trị nhờ quy mô và sự ổn định, trong khi các ngành tăng trưởng nhanh như hàng không đón đầu làn sóng nhu cầu mới. Ông cho rằng tư duy chuyển đổi chiến lược, chứ không chỉ quy mô, mới thật sự định hình giá trị thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD trong năm 2026, tăng 11% so với năm 2025. Kết quả tăng trưởng gắn liền với bối cảnh kinh tế Việt Nam đạt mức tăng GDP 8% vào năm 2025 và được dự báo tăng trưởng ở mức 6 đến 7% trong năm 2026, cho thấy nền kinh tế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại nhưng bền vững hơn sau giai đoạn bứt tốc mạnh trước đó.

Một số ngành bứt lên trong năm nay khi ngành hàng không đạt mức tăng trưởng 79%, dịch vụ y tế theo sau với 76% còn ngân hàng góp mặt ở mức 13%, tốc độ phục hồi giữa các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Việt Nam chênh lệch nhau rất rõ. Riêng trong nhóm ngân hàng, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí giá trị nhất với 2,5 tỷ USD, VietinBank bám sát phía sau với 2,2 tỷ USD, còn MB xếp thứ ba khi đạt 2,0 tỷ USD, tạo thành bộ ba dẫn dắt cả ngành về quy mô thương hiệu. Vietcombank không dừng lại ở vị trí trong nước mà còn được Brand Finance vinh danh là thương hiệu ngân hàng mạnh nhất toàn cầu năm 2026, khi ngân hàng này đạt chỉ số sức mạnh thương hiệu 95,3 điểm và giữ xếp hạng AAA+ nhờ năng lực vượt trội trong mảng thanh toán xuyên biên giới cùng hoạt động kinh doanh ngoại hối.

top thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm 2026
Top thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm 2026. Nguồn: Brand Finance

Lĩnh vực bất động sản ghi nhận Vinhomes dẫn đầu với khoảng cách rất xa so với phần còn lại, Masterise Homes xếp thứ hai với 587 triệu USD, KinhBac City đứng thứ ba với 52 triệu USD. Ở nhóm cuối bảng bất động sản, Nam Long, Khang Điền và Hoàng Huy Group đều ghi nhận giá trị thương hiệu dưới 50 triệu USD, cho thấy khoảng cách còn khá lớn giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của thị trường.

Những gương mặt tăng trưởng nhanh bên cạnh Viettel

Bên cạnh vị thế bền vững của Viettel, Vietjet trở thành thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam khi giá trị thương hiệu tăng 117%, đạt 906 triệu USD, đồng thời giữ vị trí hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu nhanh nhất toàn cầu năm 2026 theo báo cáo Airlines 50 của Brand Finance. Hãng Vietjet đạt được đà tăng trưởng này nhờ mở rộng các đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với Úc, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan và Nga.

Green SM trở thành thương hiệu Việt đáng chú ý nhất năm nay khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng với giá trị thương hiệu 635 triệu USD. Vingroup cùng VinFast đứng sau hãng xe điện công nghệ mang tên Green SM, và thương hiệu vừa gia nhập thị trường Ấn Độ. Ấn Độ là thị trường nước ngoài thứ năm mà Green SM đặt chân tới, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang châu Âu cùng Mỹ trong thời gian tới. Chỉ số sức mạnh thương hiệu của Green SM đạt 58 điểm, xếp hạng A.

top thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2026
Top thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2026. Nguồn: Brand Finance

VPBank cũng ghi dấu ấn khi giá trị thương hiệu tăng 41%, đạt 995 triệu USD, giúp ngân hàng tăng hai bậc lên vị trí thứ 11 trong danh sách thương hiệu giá trị nhất năm nay và tiến sát cột mốc một tỷ USD. Báo cáo cho mức tăng vốn hóa thị trường ấn tượng của VPBank chủ yếu đến từ những diễn biến tích cực xoay quanh kế hoạch IPO của ngân hàng. Thông báo niêm yết trong quý IV đã trực tiếp tạo cú hích mạnh cho giá cổ phiếu, và ngân hàng tiếp tục duy trì đà giao dịch ở mức cao trong thời gian tiếp theo. Vinpearl cũng tăng trưởng mạnh với mức tăng 86%, đạt giá trị thương hiệu 381 triệu USD, dù tụt một bậc xuống vị trí thương hiệu mạnh thứ hai cả nước do cạnh tranh hơn từ những ngành có tần suất tiếp xúc khách hàng cao như ngân hàng.

Về khía cạnh phát triển bền vững, Viettel Group tiếp tục dẫn đầu về giá trị nhận thức bền vững trong năm nay, Vinamilk nổi bật ở tác động xã hội, còn Vinhomes cho thấy tiềm năng tăng trưởng nhận thức bền vững cao nhất. Ba vị trí dẫn đầu ở ba khía cạnh khác nhau phản ánh các cam kết ESG của doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển hóa thành giá trị thương hiệu thực chất, chứ không còn dừng ở khẩu hiệu truyền thông.

Brand Finance Vietnam 100 2026 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam Vietcombank Vinamilk Bảo Việt Green SM VPBank Viettel Vietjet

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Camera gimbal Osmo Pocket 4P chính thức lên kệ

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CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Nvidia chia sẻ GPU để đổi doanh thu startup AI

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

Chuyên gia AI mới đang trở thành nhân sự sống còn trong doanh nghiệp

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam