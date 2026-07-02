Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu suốt 11 năm liên tiếp

Brand Finance ghi nhận giá trị thương hiệu Viettel tăng thêm 7% so với năm 2025, phần lớn nhờ doanh nghiệp duy trì và mở rộng mảng kinh doanh viễn thông truyền thống. Vinamilk đứng ở vị trí thứ hai với giá trị thương hiệu 2,6 tỷ USD, thấp hơn Viettel hơn ba lần, khi thị trường nội địa dần lấy lại đà tiêu thụ và doanh nghiệp tiếp tục nới rộng quy mô kinh doanh ở nước ngoài.

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu top 10 thương hiệu Việt Nam 2026. Nguồn: Brand Finance

Xét về sức mạnh thương hiệu, chỉ số đo hiệu quả hoạt động của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh trên các thước đo tài sản vô hình, Viettel Group xếp vị trí thứ năm toàn quốc với 89,9 điểm trên thang 100. Bảo Việt vươn lên dẫn đầu hạng mục này với 96 điểm, xếp hạng AAA+, nhờ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm và những cải thiện rõ rệt về chất lượng dịch vụ trong năm qua.

Ông Alex Haigh, Giám đốc điều hành khu vực châu Á Thái Bình Dương của Brand Finance, nhận định nền kinh tế thương hiệu Việt Nam đang vận hành ở hai tốc độ khác nhau. Những thương hiệu dẫn đầu lâu năm như Viettel Group và Vietcombank tiếp tục neo giữ giá trị nhờ quy mô và sự ổn định, trong khi các ngành tăng trưởng nhanh như hàng không đón đầu làn sóng nhu cầu mới. Ông cho rằng tư duy chuyển đổi chiến lược, chứ không chỉ quy mô, mới thật sự định hình giá trị thương hiệu Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu Việt Nam đạt 43 tỷ USD trong năm 2026, tăng 11% so với năm 2025. Kết quả tăng trưởng gắn liền với bối cảnh kinh tế Việt Nam đạt mức tăng GDP 8% vào năm 2025 và được dự báo tăng trưởng ở mức 6 đến 7% trong năm 2026, cho thấy nền kinh tế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng chậm lại nhưng bền vững hơn sau giai đoạn bứt tốc mạnh trước đó.

Một số ngành bứt lên trong năm nay khi ngành hàng không đạt mức tăng trưởng 79%, dịch vụ y tế theo sau với 76% còn ngân hàng góp mặt ở mức 13%, tốc độ phục hồi giữa các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của Việt Nam chênh lệch nhau rất rõ. Riêng trong nhóm ngân hàng, Vietcombank tiếp tục giữ vị trí giá trị nhất với 2,5 tỷ USD, VietinBank bám sát phía sau với 2,2 tỷ USD, còn MB xếp thứ ba khi đạt 2,0 tỷ USD, tạo thành bộ ba dẫn dắt cả ngành về quy mô thương hiệu. Vietcombank không dừng lại ở vị trí trong nước mà còn được Brand Finance vinh danh là thương hiệu ngân hàng mạnh nhất toàn cầu năm 2026, khi ngân hàng này đạt chỉ số sức mạnh thương hiệu 95,3 điểm và giữ xếp hạng AAA+ nhờ năng lực vượt trội trong mảng thanh toán xuyên biên giới cùng hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Top thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam năm 2026. Nguồn: Brand Finance

Lĩnh vực bất động sản ghi nhận Vinhomes dẫn đầu với khoảng cách rất xa so với phần còn lại, Masterise Homes xếp thứ hai với 587 triệu USD, KinhBac City đứng thứ ba với 52 triệu USD. Ở nhóm cuối bảng bất động sản, Nam Long, Khang Điền và Hoàng Huy Group đều ghi nhận giá trị thương hiệu dưới 50 triệu USD, cho thấy khoảng cách còn khá lớn giữa nhóm dẫn đầu và phần còn lại của thị trường.

Những gương mặt tăng trưởng nhanh bên cạnh Viettel

Bên cạnh vị thế bền vững của Viettel, Vietjet trở thành thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam khi giá trị thương hiệu tăng 117%, đạt 906 triệu USD, đồng thời giữ vị trí hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu nhanh nhất toàn cầu năm 2026 theo báo cáo Airlines 50 của Brand Finance. Hãng Vietjet đạt được đà tăng trưởng này nhờ mở rộng các đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với Úc, Ấn Độ, Indonesia, Kazakhstan và Nga.

Green SM trở thành thương hiệu Việt đáng chú ý nhất năm nay khi lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng với giá trị thương hiệu 635 triệu USD. Vingroup cùng VinFast đứng sau hãng xe điện công nghệ mang tên Green SM, và thương hiệu vừa gia nhập thị trường Ấn Độ. Ấn Độ là thị trường nước ngoài thứ năm mà Green SM đặt chân tới, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang châu Âu cùng Mỹ trong thời gian tới. Chỉ số sức mạnh thương hiệu của Green SM đạt 58 điểm, xếp hạng A.

Top thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2026. Nguồn: Brand Finance

VPBank cũng ghi dấu ấn khi giá trị thương hiệu tăng 41%, đạt 995 triệu USD, giúp ngân hàng tăng hai bậc lên vị trí thứ 11 trong danh sách thương hiệu giá trị nhất năm nay và tiến sát cột mốc một tỷ USD. Báo cáo cho mức tăng vốn hóa thị trường ấn tượng của VPBank chủ yếu đến từ những diễn biến tích cực xoay quanh kế hoạch IPO của ngân hàng. Thông báo niêm yết trong quý IV đã trực tiếp tạo cú hích mạnh cho giá cổ phiếu, và ngân hàng tiếp tục duy trì đà giao dịch ở mức cao trong thời gian tiếp theo. Vinpearl cũng tăng trưởng mạnh với mức tăng 86%, đạt giá trị thương hiệu 381 triệu USD, dù tụt một bậc xuống vị trí thương hiệu mạnh thứ hai cả nước do cạnh tranh hơn từ những ngành có tần suất tiếp xúc khách hàng cao như ngân hàng.

Về khía cạnh phát triển bền vững, Viettel Group tiếp tục dẫn đầu về giá trị nhận thức bền vững trong năm nay, Vinamilk nổi bật ở tác động xã hội, còn Vinhomes cho thấy tiềm năng tăng trưởng nhận thức bền vững cao nhất. Ba vị trí dẫn đầu ở ba khía cạnh khác nhau phản ánh các cam kết ESG của doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển hóa thành giá trị thương hiệu thực chất, chứ không còn dừng ở khẩu hiệu truyền thông.