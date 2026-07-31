Vietcombank lãi 29.222 tỷ đồng, nợ xấu nhóm 4 tăng gấp 5,5 lần sau 6 tháng

Trụ sở chính Vietcombank tại 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày 30/7/2026, Vietcombank công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý II/2026 tại văn bản số 13856/VCB-CSTCKT. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt 29.222 tỷ đồng, tăng 33,47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 24.013 tỷ đồng, tăng 36,91%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lên 2.872 đồng.

Con số ấy giữ Vietcombank ở nhóm dẫn đầu lợi nhuận toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, theo ghi nhận báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Vietcombank bộc lộ nhiều điểm cần theo dõi về chất lượng tài sản, cấu trúc nguồn vốn và mức độ phụ thuộc vào thu nhập một lần.

Chất lượng tài sản xấu đi trong lúc lợi nhuận lập đỉnh

Nợ nhóm 4 của Vietcombank tăng từ 222 tỷ đồng lên 1.226 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng, nợ nhóm 2 tăng 64,6%. Nguồn báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại thuyết minh số 5 ghi nhận dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank ở mức 1.758.168 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, tăng 5,06% so với đầu năm. Trong cơ cấu dư nợ của Vietcombank, nợ xấu nhóm 4 tăng từ 222 tỷ đồng lên 1.226 tỷ đồng, gấp 5,51 lần sau 6 tháng.

Nợ dưới tiêu chuẩn nhóm 3 của Vietcombank tăng 55,9%, từ 760 tỷ đồng lên 1.185 tỷ đồng. Nợ cần chú ý nhóm 2 tại Vietcombank tăng 64,6%, từ 2.704 tỷ đồng lên 4.451 tỷ đồng. Riêng nợ có khả năng mất vốn nhóm 5 giảm nhẹ 4,2%, còn 8.324 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu ba nhóm cuối của Vietcombank đạt 10.736 tỷ đồng, tăng 11,03% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank nhích từ 0,58% lên 0,61%, vẫn thuộc nhóm thấp nhất hệ thống, song tốc độ dịch chuyển của nhóm 2 và nhóm 4 phản ánh áp lực mới ở phần dư nợ chưa chuyển xấu hoàn toàn.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6 tháng của Vietcombank lên 2.995 tỷ đồng, tăng 91,8%. Dự phòng cụ thể cho vay khách hàng tăng 35,2%, lên 16.973 tỷ đồng, trong đó Vietcombank trích lập thêm 4.420 tỷ đồng ngay trong kỳ. Cùng kỳ năm 2025, ngân hàng hoàn nhập 656 tỷ đồng ở khoản mục tương ứng.

Phần ngoại bảng của Vietcombank cũng phát tín hiệu. Lãi và phí phải thu chưa thu được tăng 11,4%, lên 2.345 tỷ đồng. Nợ khó đòi đã xử lý đang theo dõi đứng ở 83.571 tỷ đồng, riêng nợ lãi chiếm 45.160 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu trên bảng cân đối của Vietcombank tăng 13,9%.

Khoản lãi một lần từ hợp nhất nâng đỡ tăng trưởng

Vietcombank giải trình lãi thuần từ hoạt động khác tăng do đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý khi hợp nhất kinh doanh, khoản mục đóng góp 3.100 tỷ đồng cho mức tăng lợi nhuận 6 tháng. Nguồn Vietcombank.

Điểm cần lưu ý nhất nằm ở chất lượng lợi nhuận. Phụ lục giải trình do Vietcombank ký ngày 30/7/2026 cho biết lãi thuần từ hoạt động khác trên báo cáo hợp nhất quý II tăng 2.906 tỷ đồng, tương đương 26,33% nền lợi nhuận trước thuế cùng kỳ của Vietcombank. Lũy kế 6 tháng, phần tăng lên 3.100 tỷ đồng.

Vietcombank giải trình: "Lãi thuần từ hoạt động khác trên BCTC hợp nhất tăng do đánh giá lại giá trị khoản đầu tư theo giá trị hợp lý khi hợp nhất kinh doanh". Cách hạch toán ấy đưa vào lợi nhuận Vietcombank phần giá trị đánh giá lại, không tạo dòng tiền và chỉ phát sinh một lần.

So sánh hai báo cáo của Vietcombank làm rõ hơn tác động. Lợi nhuận sau thuế riêng lẻ lũy kế 6 tháng tăng 19,82%, còn hợp nhất tăng 36,91%. Khoảng cách 17 điểm phần trăm giữa hai con số cho thấy phần đóng góp đến từ nghiệp vụ hợp nhất, không đến từ hoạt động kinh doanh lõi của Vietcombank.

Dấu vết giao dịch hiện trên bảng cân đối. Vốn góp liên doanh của Vietcombank giảm từ 734 tỷ đồng xuống 182 tỷ đồng sau khi Công ty TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh chuyển đổi theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 3/6/2026. Cùng lúc, tài sản cố định của Vietcombank tăng gấp 2,2 lần, lên 17.937 tỷ đồng, riêng tài sản cố định vô hình tăng gần 3 lần.

Một nguồn nâng đỡ khác đến từ hoàn nhập dự phòng chứng khoán của Vietcombank. Dự phòng chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 3.361 tỷ đồng xuống 1.348 tỷ đồng, trong đó dự phòng cụ thể trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết của Vietcombank giảm từ 3.306 tỷ đồng xuống 1.296 tỷ đồng, làm dịu áp lực chi phí trong kỳ.

Cơ cấu đầu tư của Vietcombank cũng dịch chuyển theo hướng chấp nhận rủi ro thị trường cao hơn. Chứng khoán kinh doanh của Vietcombank tăng 70,4%, lên 20.159 tỷ đồng, trong khi chứng khoán đầu tư giảm 4,7%, còn 154.408 tỷ đồng.

Đầu tư công nghệ tăng mạnh nhưng tiền gửi không kỳ hạn đi xuống

Chi phí hoạt động 6 tháng của Vietcombank đạt 15.333 tỷ đồng, tăng 31,3%. Vietcombank giải trình phần tăng chủ yếu đến từ đầu tư cho chuyển đổi số, nền tảng công nghệ và an ninh an toàn thông tin.

Trong 334 nghị quyết Hội đồng quản trị Vietcombank ban hành 6 tháng đầu năm 2026, hàng chục nghị quyết phê duyệt đầu tư mua sắm hệ thống công nghệ thông tin. Nghị quyết 136/NQ-VCB-HĐQT ngày 13/3/2026 kiện toàn Khối Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, còn Nghị quyết 301A ngày 15/6/2026 phê duyệt Chính sách quản trị dữ liệu.

Biểu đồ chứng khoán VCB ngày 30/7

Về nhân sự công nghệ, Vietcombank bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam giữ chức Giám đốc Khối Dữ liệu và Giám đốc Trí tuệ nhân tạo từ ngày 6/2/2026. Cùng ngày, bà Phùng Nguyễn Hải Yến rời vị trí Giám đốc Khối dữ liệu sau bảy tháng đảm nhiệm.

Kết quả trên nền tiền gửi của Vietcombank lại đi ngược kỳ vọng. Tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại Vietcombank giảm từ 563.957 tỷ đồng xuống 559.193 tỷ đồng, trong khi tổng tiền gửi tăng 3,37%. Tỷ lệ CASA vì thế lùi từ 33,72% xuống 32,35%.

CASA giảm kéo chi phí vốn lên. Chi phí lãi và các chi phí tương tự của Vietcombank tăng 44,78%, nhanh hơn tốc độ tăng 37,7% của thu nhập lãi. Vietcombank bù đắp bằng nguồn liên ngân hàng và giấy tờ có giá. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng 26,2%, đạt 405.183 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 45,2%. Nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tăng 20,3%.

Phần thuyết minh rủi ro thanh khoản của Vietcombank ghi nhận mức chênh thanh khoản ròng kỳ hạn đến một tháng âm 512.674 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tiền gửi khách hàng của Vietcombank đạt 101,7%, nghĩa là dư nợ vượt nền tiền gửi dân cư và doanh nghiệp của Vietcombank.

Báo cáo thực trạng quản trị số 13318/VCB-CL&TKHĐQT ghi nhận thành viên độc lập Vũ Viết Ngoạn tham dự 9 trên 25 cuộc họp trực tiếp, tương đương 36%, và không tham gia lần nào trong 98 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Tỷ lệ tham dự tổng hợp còn 7,3%, thấp nhất trong 10 thành viên Hội đồng quản trị Vietcombank.

Phụ lục 02 liệt kê 21 giao dịch với các bên liên quan. Phần lớn giao dịch với VCB Neo, VCBS, VFC và VCBL kèm ghi chú không cung cấp chi tiết số lượng và giá trị theo điều khoản bảo mật thông tin. Mức độ công khai như vậy khiến nhà đầu tư khó lượng hóa dòng vốn nội bộ giữa Vietcombank và các công ty con.

Báo cáo bộ phận theo khu vực của Vietcombank ghi nhận khu vực miền Bắc, nơi đặt Trụ sở chính, lỗ thuần 215 tỷ đồng từ hoạt động dịch vụ, trong khi miền Nam lãi 1.580 tỷ đồng.

Nghị quyết 357/NQ-VCB-HĐQT ngày 7/7/2026 thông qua chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4,5% mệnh giá, tương đương 3.760 tỷ đồng, ngày chi trả 27/8/2026. Vietcombank chưa trích trước khoản phải trả ấy trong báo cáo bán niên.

Số lượng nhân viên của Vietcombank giảm từ 23.457 người xuống 23.391 người, trong khi chi phí cho nhân viên tăng 27,7%, đạt 8.646 tỷ đồng.

Sáu tháng đầu năm 2026 vì thế cho thấy hai chiều song song ở Vietcombank. Một bên là tổng tài sản 2.657.440 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 29.222 tỷ đồng. Bên còn lại là nợ nhóm 2 và nhóm 4 tăng nhanh, chi phí dự phòng gần gấp đôi, CASA đi xuống, chi phí vốn vượt tốc độ thu nhập lãi và một phần lợi nhuận đến từ khoản đánh giá lại một lần.