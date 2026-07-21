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Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Tạ Thành

Tạ Thành

16:22 | 21/07/2026
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Tiếp nối thành công của Phở Anh Hai, nhà phát triển marisa0704 phát hành Bánh Mì Bách Khoa, tựa game mô phỏng đưa người chơi vào vai sinh viên HUST khởi nghiệp bán bánh mì với lối chơi quản lý đơn giản nhưng gần gũi.
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Bánh Mì Bách Khoa: Hậu bản của Phở Anh Hai với bối cảnh hoàn toàn mới

Sau khi phát hành Phở Anh Hai, nhà phát triển marisa0704 tiếp tục mở rộng vũ trụ game bằng tựa The Hust Banhmi | Bánh Mì Bách Khoa, chính thức ra mắt trên Steam từ ngày 19/7/2026. Trò chơi thuộc thể loại mô phỏng kết hợp yếu tố indie, hướng đến trải nghiệm quản lý cửa hàng với bối cảnh gần gũi với đời sống sinh viên Việt Nam.

Phần 2 của tựa game Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt. Ảnh: STEAM.
Phần 2 của tựa game Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt. Ảnh: STEAM.

Cốt truyện mở đầu bằng việc nối tiếp các sự kiện trong Phở Anh Hai. Sau khi tụ điểm "Thiên Đường" bị triệt phá, những đối tượng cầm đầu vẫn đang bị truy nã trong một chuyên án của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo mạch truyện này, trò chơi nhanh chóng chuyển sang một câu chuyện hoàn toàn khác.

Người chơi hóa thân thành một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), bắt đầu hành trình kiếm thêm thu nhập bằng việc bán bánh mì ngay tại khu vực cổng Parabol. Đồng hành cùng nhân vật chính là chú chó Cậu Vàng, hỗ trợ quản lý xe bánh mì trong những ngày bận rộn giữa khuôn viên trường.

Nhân vật Cậu vàng tiếp tục đồng hành cùng người chơi trong Bánh Mì Bách Khoa. Ảnh: STEAM.
Nhân vật Cậu vàng tiếp tục đồng hành cùng người chơi trong Bánh Mì Bách Khoa. Ảnh: STEAM.

Gameplay tập trung vào việc chuẩn bị nguyên liệu, phục vụ khách hàng và quản lý hoạt động bán hàng để duy trì công việc kinh doanh. Nhà phát triển lựa chọn cách xây dựng nội dung mang màu sắc hài hước, khai thác những hình ảnh quen thuộc của đời sống sinh viên thay vì theo đuổi các tình tiết hành động trong phần mở đầu.

Cấu hình nhẹ, tối ưu cho nhiều dòng máy

Bánh Mì Bách Khoa được thiết kế với yêu cầu phần cứng tương đối thấp nhằm tiếp cận nhiều nhóm người chơi. Cấu hình tối thiểu chỉ cần bộ xử lý Intel Core i3-6100 hoặc AMD Ryzen 3 1200, RAM 5 GB cùng GPU tích hợp như Intel HD Graphics 620, Intel Iris Xe hoặc AMD Radeon Vega 3. Trò chơi yêu cầu khoảng 4 GB dung lượng lưu trữ và hỗ trợ DirectX 12.

Bánh Mì Bách Khoa không đòi hỏi cấu hình thiết bị quá mạnh. Ảnh: STEAM.
Bánh Mì Bách Khoa không đòi hỏi cấu hình thiết bị quá mạnh. Ảnh: STEAM.

Đáng chú ý, sản phẩm tích hợp tính năng tự động nhận diện cấu hình máy. Khi phát hiện sử dụng đồ họa tích hợp, game sẽ kích hoạt chế độ dựng hình tối ưu nhằm duy trì hiệu suất ổn định.

Đối với trải nghiệm đồ họa cao hơn, nhà phát triển khuyến nghị sử dụng Windows 10 hoặc Windows 11 64-bit, bộ xử lý Intel Core i5-10400 hoặc AMD Ryzen 5 3600, RAM 8 GB và card đồ họa rời như GeForce GTX 1060 hoặc Radeon RX 580 để kích hoạt đầy đủ các hiệu ứng hình ảnh.

Bánh Mì Bách Khoa nhận được sự hưởng ứng tích cực của người chơi. Ảnh: STEAM.
Bánh Mì Bách Khoa nhận được sự hưởng ứng tích cực của người chơi. Ảnh: STEAM.

Ngay sau khi phát hành, Bánh Mì Bách Khoa nhận được đánh giá "Rất tích cực" trên Steam với 58 lượt đánh giá ban đầu. Kết quả này cho thấy hậu bản của Phở Anh Hai tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhờ ý tưởng khai thác đời sống sinh viên Việt Nam theo hướng hài hước, gần gũi và dễ tiếp cận.

Brother’s Hai Pho Restaurant Bánh Mì Bách Khoa Hậu bản Phở Anh Hai Game Việt Phở Anh Hai phần 2

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼137000K -142,000 ▼142000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲13650K 14,150 ▲14150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲13580K 14,130 ▲14130K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲70K
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 ▲1291K 14,642 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 ▲1291K 14,643 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▲4K 1,454 ▲1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▲4K 1,455 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▲4K 1,434 ▲1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼121086K 14,198 ▼127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▲300K 107,711 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲86996K 97,672 ▲96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▲244K 87,633 ▲244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲234K 83,761 ▲234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▲167K 59,954 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
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Cập nhật: 21/07/2026 17:00
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