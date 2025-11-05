Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Brother Hai’s Pho Restaurant, tựa game mang tên tiếng Việt là Tiệm Phở của Anh Hai, sở hữu dung lượng 0,99 GB và thuộc thể loại nhập vai kết hợp kinh dị cùng yếu tố sinh tồn.

Toàn bộ quá trình phát triển do một nhà phát triển độc lập mang tên marisa0704 thực hiện. Tựa game chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 10 năm 2025 và hiện hỗ trợ hai nền tảng chính là Windows và Linux.

Hướng dẫn tải tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant.

Tiệm Phở của Anh Hai là tựa game miễn phí với dung lượng thấp, không đòi hỏi cấu hình máy tính cao. Để tải ngay tựa game mới ra mắt này, hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập website của nhà phát triển và bấm "Download Now": marisa0704.itch.io/brother-hais-pho-restaurant.



Hình ảnh trang web của nhà phát hành.

Bước 2: Bạn có thể chọn donate cho nhà phát triển hoặc bỏ qua bằng cách chọn “No thanks, just take me to the downloads”.

Người chơi có thể chọn Donate cho nhà phát hành.

Bước 3: Tải phiên bản dành cho hai dòng máy khác nhau:

Lựa chọn Brother Hai’s Pho Restaurant Windows.rar cho hệ máy Windows.

Lựa chọn Brother Hai’s Pho Restaurant Linux.rar cho hệ máy Linux.

Lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ máy của người chơi.

Bước 4: Tải về và giải nén file.

Giải nén file trò chơi.

Bước 5: Bấm vào file pho_anh_hai.exe và trải nhiệm tựa game.