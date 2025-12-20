Người dùng có thể thư giãn, tái cân bằng và nạp năng lượng… từ TikTok

Không gian mới về quản lý thời gian và sức khỏe tinh thần của cộng đồng, đặc biệt là người dùng thanh thiếu niên, sẽ có sẵn hơn 50 thiết lập bảo mật, quyền riêng tư và an toàn, giúp họ sáng tạo, kết nối và học hỏi trong môi trường được bảo hộ. Và tính năng thiền định vừa được ra mắt trên nền tảng sẽ tự động kích hoạt cho người dùng thanh thiếu niên vào 10 giờ tối để hỗ trợ thư giãn cuối ngày. Sau đó, tính năng này được mở rộng cho toàn bộ người dùng và đã thu hút hàng chục triệu lượt sử dụng.

“Chúng tôi đã triển khai Nhiệm Vụ Sức Khỏe Tinh Thần nhằm khuyến khích thói quen sử dụng số tích cực, đồng thời mở rộng Quỹ Giáo dục Sức khỏe Tinh thần lên 22 quốc gia.” Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ.

Không gian thời gian và sức khỏe sẽ giúp việc thư giãn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đó là kết quả nghiên cứu mới đây của TikTok cho thấy, người dùng TikTok có mức độ quan tâm đến thiền, chánh niệm và các hoạt động thư giãn cao hơn nhóm không sử dụng. Không gian mới này sẽ thay thế trang quản lý thời gian sử dụng trước đây với nhiều tính năng hơn, ví dụ như:

Nhật kí tích cực - nơi người dùng đặt ý định cho ngày mới, với hơn 120 thẻ tích cực có thể tải xuống hoặc chia sẻ

Âm thanh êm dịu - gồm tiếng mưa, sóng biển và tiếng ồn trắng. Khảo sát cho thấy người dùng TikTok có xu hướng nghe âm thanh thư giãn cao hơn 14% so với nhóm không dùng*

Bài tập thở - hỗ trợ điều hòa nhịp thở và thư giãn tâm trí

Không gian này cũng tích hợp các video hướng dẫn từ nhà sáng tạo nội dung TikTok, giúp tối ưu hóa các công cụ như giới hạn thời gian sử dụng, tùy chỉnh nguồn nội dung Dành cho bạn và sử dụng tính năng Gia đình Thông minh. Loạt video đầu tiên được thực hiện cùng các nhà sáng tạo nội dung chia sẻ.

Đồng thời, với việc triển khai tính năng Thời Gian và Sức Khoẻ (Time and Well-being) cũng được thể hiện rõ khi TikTok giới thiệu bốn Nhiệm Vụ Sức Khỏe Tinh Thần (Well-being Missions) mới. Đây là các nhiệm vụ ngắn gọn, được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng, đặc biệt là người dùng thanh thiếu niên sử dụng công nghệ có mục đích và chủ động hơn. Well-being Missions được thiết kế dựa trên nghiên cứu cho thấy việc xây dựng thói quen sẽ kém hiệu quả nếu áp dụng các biện pháp quá cứng nhắc, dễ khiến người dùng cảm thấy bị giới hạn, đồng thời được phát triển với sự tư vấn chuyên môn từ các tổ chức như Digital Wellness Lab.

Từ sự tiếp thu ý kiến của người dùng thông qua Youth Council và các kết quả nghiên cứu đã cho thấy, hai phần ba người dùng thanh thiếu niên đánh giá cao các công cụ hỗ trợ quản lý thời gian sử dụng nền tảng số. Người dùng sẽ nhận được huy hiệu khi hoàn thành từng nhiệm vụ, qua đó nâng cao ý thức sử dụng công nghệ.

Một tính năng rất đáng chú ý khác là nhiệm vụ quản lý giờ ngủ, theo đó người dùng tránh sử dụng TikTok vào ban đêm hoặc thiền trong khung giờ này để thu thập huy hiệu. Nhiệm vụ kéo dài trong 8 tuần và mỗi tuần hoàn thành sẽ “nuôi lớn” cây sức khỏe của riêng từng người. Ý tưởng này được hình thành từ đóng góp của Youth Council tại hội nghị gần đây ở London

Huy hiệu quản lý thời gian hằng ngày – người dùng đặt giới hạn thời gian sử dụng TikTok và tuân thủ mục tiêu để đạt được huy hiệu này.

Nhiệm vụ quản lý thời gian sử dụng màn hình hàng tuần khuyến khích người dùng xem báo cáo thời gian sử dụng hàng tuần, qua đó hỗ trợ họ nhìn lại và nhận thức rõ hơn về thời gian dành cho TikTok.

TikTok cũng triển khai nhiệm vụ đại sứ sức khỏe nhằm ghi nhận những người dùng giới thiệu người khác tham gia và khám phá các nhiệm vụ sức khỏe.

Các thử nghiệm ban đầu ghi nhận tín hiệu tích cực: người dùng quay lại tính năng thời gian và sức khỏe nhiều hơn đáng kể so với trang cài đặt trước đây, Nhật kí tích cực đang là tính năng mới được yêu thích nhất.

“Trong bối cảnh số hiện nay, sức khỏe tinh thần cần được ưu tiên. Tôi rất vui khi ý tưởng của mình được triển khai để hàng triệu người dùng trải nghiệm. Việc lắng nghe Youth Council cho thấy sức ảnh hưởng tích cực khi giới trẻ có cơ hội đóng góp. Tôi kỳ vọng tính năng Thời gian và sức khỏe sẽ giúp thanh thiếu niên và người trưởng thành cân bằng hơn khi sử dụng mạng xã hội.” Tomáš Čermák, 19 tuổi, thành viên Hội đồng Thanh niên TikTok chia sẻ.

Người dùng có thể truy cập Không gian Thời gian và sức khỏe từ trang Cài đặt tài khoản, tại đây TikTok cũng điều hướng trực tiếp đến không gian này khi người dùng đạt giới hạn thời gian hằng ngày hoặc khi Nhiệm vụ giờ ngủ được kích hoạt.

Đồng thời, hướng đến năm 2026, TikTok đóng góp 100.000 USD cho Tech Coalition SafeOnline Research Fund để hỗ trợ các nghiên cứu về thanh thiếu niên, chuyên gia và sức khỏe số. Khi tiếp tục thử nghiệm và lắng nghe phản hồi từ cộng đồng, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều cập nhật.

“Cách con người sử dụng công nghệ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ. Tính năng Thời gian và Sức khỏe của TikTok thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc thiết kế môi trường số dựa trên sự quan tâm, yếu tố cân bằng và thư giãn trong tiềm thức. Khi nền tảng kết hợp yếu tố khoa học và trách nhiệm xã hội, họ giúp mọi người xây dựng mối quan hệ lành mạnh hơn với công nghệ - và với chính mình”. Tiến sĩ Eva Trujillo, Giám đốc Điều hành Comenzar de Nuevo nhận định.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Vicki Harrison, Thành viên Hội đồng Tư vấn Nội dung TikTok, Giám đốc Chương trình Trung tâm Sức khỏe Tâm lý Thanh thiếu niên, Khoa Tâm thần Stanford cũng cho rằng: “Thật đáng ghi nhận khi TikTok hành động dựa trên phản hồi từ Hội đồng Thanh thiếu niên và xây dựng bộ công cụ giúp người dùng quản lý thời gian sử dụng, đặt sức khỏe tinh thần làm trọng tâm trong trải nghiệm ứng dụng".