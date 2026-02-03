Ayaneo ra mắt Pocket S Mini: Máy chơi game retro cấu hình cao

Pocket S Mini là mẫu máy nhỏ nhất của Ayaneo tính đến thời điểm hiện tại. Thiết bị có kích thước 167,1 x 77,85 x 18,5 mm, trọng lượng khoảng 305 gram, hướng đến tính di động cao nhưng vẫn đảm bảo độ chắc tay khi sử dụng trong thời gian dài.

Ayaneo ra mắt Pocket S Mini

Khung máy được gia công CNC hoàn toàn từ kim loại, mặt trước sử dụng kính cường lực liền khối, tạo cảm giác cao cấp và bền bỉ hơn so với nhiều mẫu máy chơi game cầm tay cùng phân khúc sử dụng vỏ nhựa.

Điểm nhấn lớn nhất của Pocket S Mini nằm ở màn hình. Máy được trang bị tấm nền LCD kích thước 4,2 inch, độ phân giải 1.280 x 960 pixel, tỷ lệ 4:3. Đây là tỷ lệ khung hình quen thuộc của nhiều hệ máy chơi game cổ điển như NES, SNES, Game Boy hay PlayStation đời đầu, giúp hiển thị nội dung đúng chuẩn mà không cần kéo giãn hình ảnh hoặc cắt bớt khung hình. Cách tiếp cận này cho thấy Ayaneo tập trung rõ rệt vào nhóm người dùng yêu thích trải nghiệm game cổ điển.

Về hiệu năng, Pocket S Mini sử dụng nền tảng Snapdragon G3x Gen 2, con chip chuyên dụng cho thiết bị chơi game cầm tay do Qualcomm phát triển. Chip được sản xuất trên tiến trình 4 nm, gồm CPU Kryo 8 nhân và GPU Adreno A32, đủ sức đáp ứng tốt các trình giả lập game retro, đồng thời xử lý mượt nhiều tựa game Android có đồ họa cao. Máy có nhiều tùy chọn cấu hình, với RAM LPDDR5X tối đa 16 GB và bộ nhớ trong lên tới 512 GB chuẩn UFS 4.0; riêng phiên bản 128 GB sử dụng chuẩn UFS 3.1.

Pocket S Mini có thiết kế nhỏ gọn

Để đảm bảo hiệu năng ổn định, Ayaneo trang bị cho Pocket S Mini hệ thống tản nhiệt chủ động với quạt và khe thoát gió thiết kế theo cấu trúc xương cá sinh học. Giải pháp này giúp kiểm soát nhiệt độ khi máy hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Thiết bị sử dụng pin dung lượng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh chuẩn Power Delivery, đáp ứng nhu cầu chơi game di động kéo dài.

Hệ thống điều khiển cũng là một điểm được Ayaneo chú trọng. Pocket S Mini sử dụng joystick Hall effect có đèn RGB, trigger tuyến tính Hall effect, kết hợp con quay hồi chuyển 6 trục. Các nút ABXY có bề mặt dạng tinh thể, trong khi D-pad dùng cao su dẫn điện, hướng đến độ chính xác và độ bền khi thao tác thường xuyên.

Về phần mềm, Pocket S Mini chạy Android 14. Ayaneo tích hợp hệ sinh thái riêng gồm AyaSpace để quản lý thư viện game, AyaHome cho phép tùy biến giao diện và AyaSetting để tinh chỉnh hiệu năng. Máy cũng hỗ trợ một số tính năng thông minh như dịch thời gian thực trong quá trình sử dụng.

Khả năng kết nối trên Pocket S Mini khá đầy đủ với cổng USB-C chuẩn USB 3.2 Gen 2, hỗ trợ xuất hình DisplayPort 1.4, khe thẻ nhớ microSD, Wi-Fi tốc độ cao, Bluetooth 5.3 và cảm biến vân tay tích hợp trong nút nguồn. Nhờ đó, thiết bị có thể kết nối với màn hình ngoài hoặc các phụ kiện chơi game khác khi cần.

Pocket S Mini bao gồm ba tùy chọn màu sắc

Pocket S Mini được bán ra với ba tùy chọn màu sắc gồm Ice Soul White, Obsidian Black và Retro Power. Giá khởi điểm từ 319 USD cho phiên bản 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong. Phiên bản cao nhất, 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ, có giá 479 USD. Ayaneo hiện đã mở bán sản phẩm trên cửa hàng chính thức, kèm các ưu đãi phụ kiện cho người mua sớm.

Trong bối cảnh thị trường máy chơi game cầm tay ngày càng sôi động, Pocket S Mini được xem là lựa chọn nhắm đến nhóm người dùng đam mê game retro nhưng vẫn cần cấu hình mạnh.