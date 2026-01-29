Sony kêu gọi người dùng PS4 nâng cấp lên PS5, trong bối cảnh PS6 vẫn chưa ra mắt

Sony kêu gọi người dùng PS4 nâng cấp lên PS5

Hàng loạt động thái gần đây cho thấy hãng công nghệ Nhật Bản đang từng bước thu hẹp vai trò của PS4, đồng thời kéo dài vòng đời thương mại của PS5 lâu hơn các thế hệ trước.

Cộng đồng game thủ quốc tế ghi nhận việc Sony gửi trực tiếp thông báo hệ thống đến người dùng PS4. Nội dung tin nhắn khuyến nghị người chơi nâng cấp lên PS5 nhằm không bỏ lỡ các tựa game lớn dự kiến ra mắt trong năm 2026. Đây là hình thức tiếp cận trực tiếp hiếm thấy, cho thấy mức độ quyết liệt của Sony trong chiến lược chuyển đổi nền tảng phần cứng.

Nội dung thông điệp như sau: “Dù bạn đang muốn trải nghiệm lại những bản hit của năm 2025 như Clair Obscur: Expedition 33, ARC Raiders và Ghost of Yōtei, hay chuẩn bị cho những tựa game được mong chờ nhất năm 2026 bao gồm SAROS, 007 First Light, Nioh 3 và nhiều hơn nữa, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để nâng cấp lên máy chơi game PS5.”

Thông điệp Sony gửi đến người dùng PS4. Nguồn ảnh: GameGPU

Trong thông điệp được gửi đến người dùng, Sony nhấn mạnh rằng đây là “thời điểm hoàn hảo” để nâng cấp lên PS5, đồng thời liệt kê hàng loạt tựa game nổi bật. Không chỉ nhắc lại các trò chơi phát hành trong năm 2025, Sony còn hướng sự chú ý của người chơi đến danh sách game được kỳ vọng nhất năm 2026.

Đáng chú ý, thông báo này đi kèm một mã QR, dẫn thẳng đến trang tổng hợp các chương trình ưu đãi dành cho PS5. Điều này cho thấy Sony không chỉ dừng lại ở việc định hướng truyền thông, mà còn chủ động kết hợp yếu tố giá bán để thúc đẩy hành vi nâng cấp của người dùng.

Việc Sony tăng cường kêu gọi nâng cấp diễn ra trong bối cảnh PS4 đã bước sang năm hoạt động thứ 13, kể từ khi ra mắt vào năm 2013. Trong khi đó, PS5 cũng đã có mặt trên thị trường hơn 5 năm. Tuy nhiên, theo các số liệu thống kê công bố vào giữa năm 2024, số lượng người chơi PS4 và PS5 vẫn ở mức tương đối cân bằng, với tỷ lệ xấp xỉ 50-50. Điều này đồng nghĩa với việc vẫn còn hàng chục triệu game thủ trung thành với hệ máy cũ.

PS5 là trọng tâm trong chiến lược dài hạn của Sony

Chính sự “chậm dịch chuyển” này đang trở thành rào cản lớn đối với chiến lược dài hạn của Sony. Việc duy trì hỗ trợ song song cho hai nền tảng phần cứng khác biệt khiến chi phí phát triển game và vận hành hệ sinh thái tăng cao. Trong bối cảnh chi phí linh kiện phần cứng toàn cầu leo thang, áp lực tối ưu hóa nguồn lực càng trở nên rõ rệt.

Theo các nhà phân tích, ngành công nghiệp game hiện đang chịu tác động mạnh từ cuộc cạnh tranh tài nguyên với các lĩnh vực khác, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Nhu cầu lớn đối với chip xử lý, bộ nhớ và các linh kiện cao cấp đã đẩy giá thành sản xuất phần cứng lên cao. Điều này khiến việc phát triển và tung ra một thế hệ console mới trở nên rủi ro hơn so với các chu kỳ trước.

Nhận định về vấn đề này, David Gibson, nhà phân tích cấp cao tại MST Financial, chuyên theo dõi các công ty công nghệ và game, ông cho rằng Sony nhiều khả năng sẽ kéo dài vòng đời của PS5. Trong một báo cáo công bố cho Sandstone Insights Japan vào giữa tháng 1, Gibson nhận định PS6 khó có khả năng ra mắt trước năm 2028.

Theo ông, hiệu suất tài chính tích cực của mảng game đang củng cố lập luận trì hoãn phần cứng thế hệ mới. Doanh thu quý 3 năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2026 của Sony được dự báo vượt kỳ vọng, nhờ sự đóng góp ổn định từ các tựa game first-party, third-party và dịch vụ PlayStation Network (PSN). Cụ thể, doanh số quý 3 được dự đoán đạt khoảng 1,8 nghìn tỷ yên, trong khi thu nhập hoạt động ước tính khoảng 160 tỷ yên.

Việc khuyến khích người dùng PS4 nâng cấp lên PS5 là bước đi chiến lược của Sony

Những con số này cho thấy PS5 vẫn đang vận hành hiệu quả cả về phần cứng lẫn phần mềm. Trong bối cảnh đó, việc sớm tung ra PS6 không mang lại nhiều lợi ích về mặt tài chính, nhất là khi thị trường phần cứng toàn cầu chưa ổn định.

Việc Sony chủ động khuyến khích người dùng PS4 nâng cấp lên PS5 vì thế được xem là bước đi chiến lược nhằm “làm sạch” hệ sinh thái trước khi bước sang giai đoạn tiếp theo. Thay vì phân tán nguồn lực cho một nền tảng đã cũ, Sony đang tìm cách tập trung cộng đồng người chơi vào PS5, qua đó tối đa hóa doanh thu từ game, dịch vụ và nội dung số.

Song song với các thông điệp nâng cấp, Sony cũng đã phát đi những tín hiệu cho thấy PS4 đang dần bước vào giai đoạn cuối vòng đời. Hãng từng tiết lộ kế hoạch tắt một số tính năng của PlayStation Network trên các tựa game PS4 trong năm 2026. Dù không đồng nghĩa với việc “khai tử” hoàn toàn, động thái này cho thấy mức độ ưu tiên dành cho hệ máy cũ đang giảm dần.

Ở chiều ngược lại, PS5 tiếp tục được củng cố vị thế thông qua các chính sách giá và sản phẩm mới. Sony đã ra mắt một phiên bản PS5 giá rẻ dành riêng cho thị trường Nhật Bản vào cuối năm ngoái, đồng thời triển khai các chương trình giảm giá mạnh trên toàn cầu trong dịp Black Friday 2025. Những biện pháp này nhằm hạ thấp rào cản tiếp cận, đặc biệt với nhóm người dùng PS4 còn do dự trong việc nâng cấp.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Gibson, trọng tâm hiện tại của Sony không chỉ nằm ở việc bán thêm console, mà còn ở việc giữ chân người dùng PS5 hiện tại. Doanh thu từ đăng ký PSN, nội dung số và dịch vụ trực tuyến được xem là trụ cột tăng trưởng dài hạn. Trong bối cảnh chi phí linh kiện có thể tiếp tục tăng, khả năng Sony điều chỉnh giá bán phần cứng trong tương lai không bị loại trừ, dù chưa có dấu hiệu tăng giá trong ngắn hạn.

Sony khuyến khích người chơi PS4 nâng cấp lên PS5 để kéo dài tuổi thọ thế hệ máy này, trong khi PlayStation 6 được dự đoán chưa ra mắt trước năm 2028.

Chiến lược này cũng phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp game, khi các hãng lớn ngày càng chú trọng vào hệ sinh thái và dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào doanh số phần cứng. Việc kéo dài vòng đời PS5, đồng thời thúc đẩy người dùng PS4 nâng cấp, được xem là cách tiếp cận an toàn và thực dụng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Với Sony, thông điệp gửi đến người dùng PS4 không đơn thuần là lời mời nâng cấp, mà là dấu hiệu rõ ràng cho thấy hãng đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới, nơi PS5 sẽ trở thành trung tâm duy nhất của hệ sinh thái PlayStation trong nhiều năm tới. Khi PS6 còn ở phía xa, áp lực nâng cấp đối với cộng đồng game thủ PS4 được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.