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Hà Nội số hóa quản lý bữa ăn học đường, phụ huynh giám sát qua HanoiCheck

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

13:35 | 29/07/2026
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Từ năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai hệ thống HanoiCheck tại toàn bộ trường có tổ chức bán trú. Phụ huynh có thể theo dõi thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và tình trạng dinh dưỡng của con qua ứng dụng, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm an toàn thực phẩm học đường.
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UBND thành phố Hà Nội vừa ra mắt Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường HanoiCheck. Hệ thống hướng tới số hóa toàn diện công tác quản lý bữa ăn bán trú cho hơn 1,18 triệu học sinh trong năm học 2026-2027.

Toàn thành phố hiện có 3.621 cơ sở giáo dục, trong đó 3.202 trường tổ chức bán trú, chiếm 88,4%. Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc quản lý bữa ăn vẫn còn phân tán, chưa có cơ sở dữ liệu dùng chung, tiêu chí quản lý nhà cung cấp chưa thống nhất và ứng dụng công nghệ giữa các trường chưa đồng bộ.

HanoiCheck được xây dựng như một nền tảng dữ liệu tập trung, từng bước thay thế hồ sơ giấy. Hệ thống tích hợp hồ sơ dinh dưỡng điện tử, quản lý nhà cung cấp, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, kiểm soát an toàn thực phẩm bằng chữ ký số, mã QR và camera AI, đồng thời cung cấp ứng dụng để phụ huynh theo dõi thông tin bữa ăn.

Hà Nội số hóa quản lý bữa ăn học đường, phụ huynh giám sát qua HanoiCheck

Năm học 2026-2027, Hà Nội triển khai HanoiCheck tại 100% trường bán trú, giúp phụ huynh giám sát thực đơn, nguồn gốc thực phẩm qua ứng dụng.

Phụ huynh có thể giám sát bữa ăn qua ứng dụng

Theo kế hoạch, trong năm học 2026-2027, HanoiCheck sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú theo nguyên tắc "một việc, một đầu mối chịu trách nhiệm".

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn, trong khi Sở Y tế xây dựng tiêu chí dinh dưỡng và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Các trường và đơn vị cung cấp suất ăn có trách nhiệm cập nhật dữ liệu, bảo đảm tính chính xác của thông tin.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường xây dựng, công khai thực đơn trên HanoiCheck theo tiêu chuẩn dinh dưỡng để phụ huynh dễ dàng theo dõi và giám sát.

Tăng minh bạch, nâng cao chất lượng bữa ăn

Thông qua ứng dụng HanoiCheck, phụ huynh có thể tra cứu thực đơn, nguồn gốc thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng của học sinh và các thông tin liên quan. Dữ liệu được kết nối, quản lý tập trung, giúp cơ quan quản lý theo dõi chất lượng bữa ăn theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ xây dựng chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm học đường.

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống, mở rộng kết nối với các nền tảng số dùng chung, từng bước xây dựng hệ sinh thái quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường đồng bộ trên toàn thành phố.

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Chủ nhật, 02/08/2026 00:00
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Thứ hai, 03/08/2026 06:00
24°C
Thừa Thiên Huế

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mưa nhẹ
Thứ năm, 30/07/2026 00:00
24°C
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28°C
Thứ năm, 30/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 30/07/2026 15:00
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23°C
Thứ sáu, 31/07/2026 00:00
24°C
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26°C
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24°C
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30°C
Hà Giang

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mưa nhẹ
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28°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Hà Nội - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Miền Tây - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,000 ▼200K 140,900 ▼300K
Cập nhật: 29/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,710 ▼40K 14,110 ▼40K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,300 ▼40K 14,000 ▼40K
Trang sức 99.99 13,310 ▼40K 14,010 ▼40K
Cập nhật: 29/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,371 ▼4K 14,112 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,371 ▼4K 14,113 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,366 ▲1229K 1,406 ▲1265K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,366 ▲1229K 1,407 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,336 ▲1202K 1,386 ▲1247K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,228 ▼396K 137,228 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,431 ▼30K 10,411 ▼30K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,607 ▼272K 94,407 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,904 ▼244K 84,704 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,162 ▼233K 80,962 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,152 ▼167K 57,952 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,371 ▼4K 1,411 ▼4K
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Cập nhật: 29/07/2026 13:45

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