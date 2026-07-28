Hà Nội sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp còn 10 cơ sở

UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và đại học công lập trên địa bàn. Kế hoạch nhằm đổi mới mô hình quản trị giáo dục, xây dựng mạng lưới đào tạo tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, kế thừa kết quả đã triển khai, bảo đảm đúng chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phố yêu cầu quá trình triển khai phải công khai, minh bạch, dân chủ, thực hiện theo lộ trình bài bản và thận trọng.

Đối với hệ thống trường cao đẳng và trung cấp công lập, Hà Nội sẽ sắp xếp 19 cơ sở gồm 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp thành 10 cơ sở, gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp.

Các cơ sở sau khi sắp xếp phải đáp ứng điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật, ngoại trừ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội là đơn vị đặc thù. Các trường tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ chi thường xuyên trở lên, đồng thời phát triển theo định hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô tuyển sinh lớn và nguồn lực mạnh.

Trong giai đoạn đầu, các trường thực hiện sáp nhập vẫn giữ nguyên trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế và đội ngũ cán bộ hiện có để bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ nguyên đầu mối tổ chức.

Theo phương án của thành phố, 5 trường được giữ nguyên để tiếp tục tái cấu trúc gồm Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.

Hai trường trung cấp sẽ xây dựng đề án nâng cấp thành trường cao đẳng đa ngành. Cùng với đó, Hà Nội thực hiện hợp nhất, sáp nhập 14 trường còn lại theo kế hoạch.

Đối với hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, thành phố sẽ sắp xếp 29 trung tâm thành 14 trung tâm. Sau khi có hướng dẫn của Trung ương về tiêu chí thành lập trường trung học nghề, 5 trung tâm sẽ được chuyển đổi sang mô hình trường trung học nghề. Việc hợp nhất được triển khai theo từng khu vực gồm nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng.

Riêng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục giữ nguyên đầu mối tổ chức. Thành phố xác định đây là cơ sở đào tạo nòng cốt phục vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô. Trường sẽ tiếp tục được đầu tư theo Đề án phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được UBND TP Hà Nội ban hành, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 71-NQ/TW.