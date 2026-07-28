BMW triệu hồi hơn 318.000 xe tại Mỹ do nguy cơ cháy bộ đề

BMW triệu hồi hàng trăm nghìn xe do lỗi bộ đề

BMW vừa phát động đợt triệu hồi hơn 318.000 xe tại thị trường Mỹ để khắc phục lỗi liên quan đến bộ đề khởi động, sau khi phát hiện linh kiện này có thể quá nhiệt trong quá trình vận hành và làm tăng nguy cơ cháy xe.

Theo thông báo từ Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), một chi tiết bên trong bộ đề có khả năng bị mài mòn theo thời gian. Khi người dùng khởi động động cơ nhiều lần hoặc bộ đề phải hoạt động trong điều kiện bất lợi, nhiệt lượng có thể tích tụ vượt mức cho phép, dẫn đến nguy cơ phát sinh cháy.

BMW tiếp tục triệu hồi hàng trăm nghìn xe do lỗi bộ đề. Ảnh: BMW.

Đợt triệu hồi áp dụng cho nhiều dòng xe của BMW, bao gồm một số phiên bản Series 3, Series 4 Coupe, Series 4 Convertible, X3, X4, 230i Coupe, Z4 Roadster và 530i với các năm sản xuất từ 2021 đến 2026 tùy từng mẫu.

Toyota Supra đời 2023-2024 cũng xuất hiện trong danh sách do mẫu xe này được phát triển trên nền tảng chung với BMW Z4 và sử dụng nhiều hệ thống truyền động, điện và điện tử do BMW cung cấp. Việc chia sẻ linh kiện khiến Supra chịu ảnh hưởng từ cùng lỗi kỹ thuật trên bộ đề.

Toyota Supra đời 2023-2024 cũng thuộc danh sách triệu hồi do cùng nền tảng linh kiện với BMW Z4. Ảnh: AUTOPEDIA

BMW cho biết các đại lý ủy quyền sẽ kiểm tra và thay thế bộ đề mới cho toàn bộ xe thuộc diện triệu hồi mà không thu bất kỳ chi phí nào. Hãng cũng sẽ gửi thông báo tới chủ xe để hướng dẫn đặt lịch sửa chữa.

Động cơ khởi động tiếp tục là điểm nóng trong các đợt triệu hồi

Đây là lần tiếp theo trong năm nay BMW phải xử lý sự cố liên quan đến hệ thống khởi động. Trước đó, ngày 14/7, hãng đã triệu hồi 29.119 xe hybrid sạc ngoài tại Mỹ sau khi phát hiện bộ đề có nguy cơ bị ăn mòn, dẫn đến đoản mạch và quá nhiệt.

Khác với đợt triệu hồi mới, lỗi trên các mẫu hybrid có thể phát sinh ngay cả khi xe không hoạt động. Khi đó, BMW đã khuyến cáo chủ xe đỗ phương tiện ngoài trời và tránh để gần nhà ở hoặc các công trình cho đến khi hoàn tất việc sửa chữa.

BMW từng triệu hồi 29.119 xe hybrid sạc ngoài tại Mỹ sau khi phát hiện bộ đề. Ảnh: VOH

Theo NHTSA, chiến dịch lần này thực chất là phần mở rộng của một đợt triệu hồi trước đó sau khi BMW tiếp tục đánh giá và xác định thêm các phương tiện có nguy cơ gặp lỗi tương tự. Việc mở rộng phạm vi triệu hồi nhằm giảm thiểu rủi ro mất an toàn và đảm bảo các xe bị ảnh hưởng đều được thay thế linh kiện kịp thời.

Người dùng tại Mỹ có thể kiểm tra xe của mình có thuộc diện triệu hồi hay không thông qua số nhận dạng phương tiện (VIN) trên trang web của NHTSA hoặc của BMW trước khi liên hệ đại lý để thực hiện sửa chữa miễn phí.