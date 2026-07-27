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Y tế số

TP.HCM ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm quảng cáo trong lĩnh vực y tế

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

11:38 | 27/07/2026
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Thành phố Hồ Chí Minh vừa nghiệm thu hệ thống phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phát hiện quảng cáo vi phạm trong lĩnh vực y tế trên môi trường Internet. Hệ thống giúp tự động thu thập, phân tích, sàng lọc thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý rút ngắn thời gian kiểm tra, xử lý các quảng cáo có dấu hiệu sai phạm, góp phần tăng hiệu quả quản lý nhà nước.
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Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ "Nghiên cứu, phân tích xây dựng phát triển ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo phát hiện vi phạm quảng cáo trong lĩnh vực y tế". Nhiệm vụ do Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, PGS.TS Quản Thành Thơ làm chủ nhiệm.

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ phát hiện các hành vi quảng cáo vi phạm trong lĩnh vực y tế trên môi trường Internet, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

PGS.TS. Quản Thành Thơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.
PGS.TS. Quản Thành Thơ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Tự động hóa toàn bộ quy trình phát hiện quảng cáo vi phạm

Theo nhóm nghiên cứu, sản phẩm của nhiệm vụ là hệ thống phần mềm AI có khả năng hỗ trợ quản lý nguồn thông tin, thu thập và phân loại dữ liệu quảng cáo, xử lý nội dung, quản lý hồ sơ vi phạm, tiếp nhận phản hồi và theo dõi trạng thái xử lý.

Điểm nổi bật của hệ thống là kết nối toàn bộ các khâu trong quy trình quản lý, từ thu thập dữ liệu, phân tích tự động, kiểm tra thủ công đến lưu trữ hồ sơ và cập nhật kết quả xử lý. Mô hình này giúp thay thế phương thức quản lý rời rạc trước đây, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ thống kê và theo dõi lâu dài.

Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống có thể hỗ trợ phát hiện nhanh các quảng cáo có dấu hiệu vi phạm trên Internet, đối chiếu nội dung quảng cáo với văn bản quy phạm pháp luật, dữ liệu giấy phép hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh và các thông tin quản lý chuyên ngành.

Sau khi AI phân tích, kết quả sẽ được chuyển đến chuyên viên của Sở Y tế để kiểm tra, xác thực và xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan khi cần xác minh thêm.

Nhóm thực hiện thực hiện thao tác trên hệ thống phần mềm ứng dụng AI.
Nhóm thực hiện thực hiện thao tác trên hệ thống phần mềm ứng dụng AI.

AI phân tích nhiều lớp để giảm nguy cơ bỏ sót vi phạm

Nhóm nghiên cứu thiết kế mô hình phát hiện quảng cáo vi phạm theo kiến trúc pipeline phân nhánh. Mỗi giai đoạn đảm nhận một nhiệm vụ riêng, tạo thành nhiều lớp kiểm tra độc lập nhằm tăng độ chính xác trong quá trình phân tích.

Ở bước đầu tiên, hệ thống xác định nội dung quảng cáo thuộc nhóm khám chữa bệnh, mỹ phẩm hoặc nhóm khác. Việc phân loại ngay từ đầu giúp hệ thống áp dụng đúng bộ tiêu chí pháp lý đối với từng loại sản phẩm và dịch vụ, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình đánh giá.

Sau khi hoàn thành bước phân loại, hệ thống tiếp tục quét từ khóa, nhận diện các biểu thức có dấu hiệu vi phạm và trích xuất các thông tin bắt buộc như tên tổ chức, cơ sở khám chữa bệnh, địa chỉ, số điện thoại hoặc người chịu trách nhiệm.

Nếu quảng cáo không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, hệ thống sẽ tự động gắn nhãn vi phạm, đồng thời ghi rõ căn cứ để hỗ trợ quá trình kiểm tra và xử lý của cơ quan quản lý.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.
Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI.

Hỗ trợ phát hiện cơ sở hoạt động không phép và quảng cáo sai quy định

Mô hình AI tập trung xác định tính hợp pháp của chủ thể quảng cáo cũng như phạm vi sản phẩm, dịch vụ được phép quảng bá.

Hệ thống có khả năng hỗ trợ phát hiện các trường hợp cơ sở hoạt động khi chưa được cấp phép, cơ sở thẩm mỹ thực hiện kỹ thuật ngoài phạm vi chuyên môn, quảng cáo sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành hoặc sử dụng thông tin pháp lý đã hết hiệu lực.

Để tăng độ chính xác, hệ thống kết hợp công nghệ trích xuất thực thể, đối chiếu với cơ sở dữ liệu chính thức và truy xuất thông tin theo từng thời điểm. Cách tiếp cận này giúp cơ quan quản lý nhanh chóng xác định các đối tượng có nguy cơ vi phạm, đồng thời hạn chế nguy cơ kết luận sai do sử dụng dữ liệu pháp lý không còn hiệu lực.

Giảm phụ thuộc vào giám sát thủ công

Theo nhóm thực hiện, việc triển khai hệ thống AI sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào phương pháp giám sát thủ công, hỗ trợ phát hiện sớm các nội dung quảng cáo có dấu hiệu vi phạm trên môi trường mạng.

Với kiến trúc mở, dữ liệu được quản lý tập trung và có khả năng tái huấn luyện mô hình, hệ thống tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện, chuyển giao và mở rộng phạm vi ứng dụng trong công tác quản lý quảng cáo của ngành y tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh chuyển đổi số.

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
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Cập nhật: 27/07/2026 11:45

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