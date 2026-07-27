Khoa học

Quy trình giải mã ADN từ những mảnh xương để tìm tên liệt sĩ

08:33 | 27/07/2026
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Từ những mảnh xương đã nằm dưới lòng đất hàng chục năm, các nhà khoa học thực hiện quy trình làm sạch, nghiền mẫu, tách chiết và giải trình tự ADN để tìm danh tính liệt sĩ bằng chứng cứ khoa học.
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Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, cả nước phấn đấu hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027.

Tại Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), mỗi mẫu hài cốt khi tiếp nhận được gắn mã định danh riêng, lưu hình ảnh hiện trạng và thông tin kỹ thuật để theo dõi xuyên suốt quá trình giám định.

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Hàng nghìn mẫu hài cốt từ các nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đang được bảo quản tại Trung tâm Giám định ADN.

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Cán bộ Trung tâm Giám định ADN kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin các mẫu hài cốt được lưu giữ tại trung tâm.

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Các mẫu hài cốt được sắp xếp, quản lý theo từng mã định danh riêng, bảo đảm khả năng truy xuất trong suốt quá trình giám định.

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Kỹ thuật viên kiểm tra thiết bị bảo quản mẫu ở nhiệt độ thấp -80 độ C, góp phần duy trì chất lượng vật liệu di truyền.

Trước tiên, kỹ thuật viên quan sát, đánh giá mức độ bảo tồn của xương, lựa chọn vị trí lấy mẫu phù hợp. Đất, cát và tạp chất bám trên bề mặt được loại bỏ bằng thiết bị chuyên dụng nhằm bảo vệ lượng ADN còn sót lại và hạn chế nguy cơ tạp nhiễm.

Sau khi làm sạch, mẫu được đưa vào phòng sạch, niêm kín trong ống chuyên dụng rồi nghiền thành bột mịn. Công đoạn này giúp tăng khả năng tiếp xúc giữa bột xương và dung dịch tách chiết, qua đó giải phóng tối đa vật liệu di truyền còn lại.

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Mẫu xương được xử lý trong tủ hút chuyên dụng nhằm hạn chế nguy cơ tạp nhiễm ADN ngoại lai.

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Kỹ thuật viên cẩn trọng mài, làm sạch bề mặt mảnh xương trước khi tiến hành tách chiết ADN.

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Tình trạng bảo tồn của từng mảnh xương được đánh giá kỹ để lựa chọn vị trí lấy mẫu phù hợp.

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Sau nhiều thập kỷ nằm dưới lòng đất, không ít mẫu xương đã bị phong hóa, phân hủy nghiêm trọng.

ADN thu hồi được tiếp tục đánh giá chất lượng, gắn chỉ thị phân tử, khuếch đại và tạo thư viện phục vụ giải trình tự gen thế hệ mới NGS-SNP. Công nghệ này có thể đọc đồng thời hàng nghìn điểm biến dị trên hệ gen nhân, mở rộng khả năng xác định quan hệ huyết thống theo cả dòng nội và dòng ngoại.

Từ hàng triệu đoạn ADN được giải trình tự, các nhà khoa học sử dụng phần mềm sinh học để nhận diện biến thể di truyền và đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ. Một đợt giám định thông thường kéo dài khoảng 3-4 tuần; kết quả chỉ được công nhận khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí chuyên môn.

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Mẫu hài cốt được niêm phong, ghi đầy đủ thông tin trước khi đưa vào các công đoạn xử lý chuyên sâu.

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Kỹ thuật viên thao tác trong thiết bị cách ly, bảo đảm môi trường kiểm soát nghiêm ngặt khi xử lý mẫu.

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Quy trình xử lý mẫu được thực hiện trong khu vực chuyên biệt nhằm giảm tối đa nguy cơ nhiễm chéo.

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Mỗi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ, từ cân mẫu, xử lý đến chuẩn bị tách chiết ADN.

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Kỹ thuật viên chuẩn bị khay mẫu phục vụ công đoạn khuếch đại và tạo thư viện giải trình tự gen.

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Mẫu ADN được đưa vào thiết bị chuyên dụng để thực hiện các bước phân tích trước khi giải trình tự.

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Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới giúp đọc đồng thời hàng triệu đoạn ADN từ mẫu hài cốt.

Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ giám định 6.623 mẫu trong hơn 10.000 mẫu hài cốt đang lưu giữ. Tuy nhiên, bên cạnh chất lượng mẫu, việc thiếu dữ liệu ADN của thân nhân vẫn là trở ngại lớn trong hành trình tìm lại tên cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

baotintuc.vn
giải mã ADN danh tính liệt sĩ Chiến dịch 500 ngày đêm Trung tâm Giám định ADN - Viện Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 10:00
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Cập nhật: 27/07/2026 10:00

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Đại hội Hội Y học Giới tính Việt Nam nhiệm kỳ IV: Xác định 5 ưu tiên chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

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Galaxy Z Fold8 bản tiêu chuẩn đổi tỷ lệ màn hình gập, giá rẻ hơn bản Ultra

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Việt Nam công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên, làm chủ công nghệ vật liệu chiến lược

Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

Bộ GD&ĐT trình Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính, AI sẽ tham gia xây dựng ngân hàng đề

Mỹ xây mạng lưới tái chế đất hiếm từ rác thải điện tử, quy mô 25.000 tấn mỗi năm

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Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

Đề xuất hỗ trợ đến 200 tỷ đồng cho dự án AI và bán dẫn

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Nhận định chứng khoán tuần 27-31/7: VN-Index dò tìm vùng cân bằng

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Chứng khoán tuần 20-24/7: Lao dốc, VN-Index mất hơn 100 điểm về 1.686

Chứng khoán tuần 20-24/7: Lao dốc, VN-Index mất hơn 100 điểm về 1.686

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Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng hơn 60 triệu USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ

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