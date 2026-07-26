Doanh nghiệp số

Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng hơn 60 triệu USD cho dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ

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12:04 | 26/07/2026
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Tập đoàn Đại Dũng ký hợp đồng hơn 60 triệu USD, cung cấp kết cấu cơ khí và thiết bị công nghiệp cho các dự án trung tâm dữ liệu, nhà máy điện khí tại Hoa Kỳ.
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Ngày 22/7, Tập đoàn Đại Dũng công bố ký hợp đồng hơn 60 triệu USD, cung cấp thiết bị cho các dự án trung tâm dữ liệu và nhà máy điện khí tại Hoa Kỳ. Đối tác là một doanh nghiệp chiến lược tại thị trường Mỹ.

Theo nội dung thỏa thuận, Đại Dũng cung cấp sản phẩm cơ khí chế tạo và thiết bị công nghiệp cho nhóm công trình đòi hỏi rất cao về độ chính xác, an toàn, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc vật liệu.

Doanh nghiệp xem hợp đồng là dấu mốc mới trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế. Ở góc nhìn công nghiệp, đơn hàng đưa sản phẩm cơ khí Việt Nam đi thẳng vào phần hạ tầng vật lý của nền kinh tế số toàn cầu.

Trung tâm dữ liệu và nhà máy điện khí là hai mắt xích phục vụ trực tiếp hoạt động tính toán, lưu trữ và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Dự án trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ sử dụng sản phẩm cơ khí chế tạo của Tập đoàn Đại Dũng
Dự án trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ sử dụng sản phẩm cơ khí chế tạo của Tập đoàn Đại Dũng. Ảnh: DDC

Hợp đồng 60 triệu USD đặt trong làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ

Nhu cầu điện tại Mỹ đang tăng theo tốc độ mở rộng của trung tâm dữ liệu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo tiêu thụ điện đạt 4.269 tỷ kWh trong năm 2026 và 4.399 tỷ kWh trong năm 2027, so với 4.195 tỷ kWh của năm 2025.

Động lực chính đến từ các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo và tiền mã hóa, cùng xu hướng điện khí hóa mở rộng. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cũng dự báo doanh số bán điện cho khu vực thương mại lần đầu vượt tiêu thụ dân dụng trong năm 2026.

Quy mô đầu tư hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo tại Mỹ ở mức chưa từng có. Alphabet, Amazon, Meta và Microsoft dự chi hơn 650 tỷ USD trong năm 2026 cho hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Áp lực năng lượng đi kèm rất lớn. Thông tin tại Diễn đàn DCCI Summit 2026 do Viettel IDC tổ chức cho thấy thế giới hiện có khoảng 11.000 trung tâm dữ liệu, trong đó nhóm AI Data Center chiếm chưa tới 1% về số lượng nhưng tiêu thụ tới 25% tổng điện năng của toàn hệ thống.

Đó là lý do nhiều dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ triển khai song song với nhà máy điện khí đặt gần khu vực vận hành. Chuỗi công trình kéo theo khối lượng lớn kết cấu thép, hệ khung đỡ thiết bị, đường ống công nghệ và hệ cơ khí phụ trợ.

Đặc thù của nhóm dự án nằm ở yêu cầu chứng nhận vật liệu và hồ sơ truy xuất nguồn gốc cho từng cấu kiện. Nhà chế tạo phải chứng minh năng lực kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Mỹ trước khi sản phẩm được đưa vào công trường.

Với các trung tâm dữ liệu thế hệ mới phục vụ trí tuệ nhân tạo, mật độ công suất trên mỗi giá đỡ thiết bị tăng mạnh, kéo theo yêu cầu khắt khe hơn cho hệ khung kết cấu, sàn kỹ thuật và hệ thống làm mát. Sai số nhỏ trong chế tạo có thể ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình lắp đặt tại công trường.

Chuỗi cung ứng nội địa nâng tỷ lệ giá trị Việt Nam trong sản phẩm xuất khẩu

Hình ảnh dự án tại Hoa Kỳ sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị do Tập đoàn Đại Dũng cung cấp – Ảnh: DDC
Hình ảnh dự án tại Hoa Kỳ sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị do Tập đoàn Đại Dũng cung cấp. Ảnh: DDC

Đại Dũng cho biết doanh nghiệp ưu tiên tối đa nguyên liệu và sản phẩm trong nước cho các đơn hàng xuất khẩu. Hòa Phát giữ vai trò nhà cung cấp thép nguyên liệu chủ lực, đưa thép Việt Nam tham gia các dự án tại thị trường Hoa Kỳ.

Doanh nghiệp cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cùng nhiều nhà sản xuất vật tư, thiết bị và cơ khí phụ trợ trong nước để nâng dần tỷ lệ nội địa hóa cho từng đơn hàng.

Hệ sinh thái đi cùng Đại Dũng còn có các ngân hàng, doanh nghiệp vận tải, cảng biển, logistics, bảo hiểm, kiểm định và tư vấn. Sự kết nối giúp quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, vận chuyển và bàn giao được triển khai đồng bộ.

Ông Đỗ Trí Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, cho biết giá trị của một hợp đồng xuất khẩu thành công lan tỏa tới nhiều ngành nghề và thành phần kinh tế trong nước, từ nhà sản xuất thép, nhựa, vật tư công nghiệp tới logistics, ngân hàng và hàng nghìn kỹ sư, người lao động.

Theo ông Tuấn, việc lựa chọn thép Hòa Phát giúp doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu, đồng thời hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ từ sản xuất thép tới thiết kế, chế tạo, kiểm soát chất lượng và xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dũng, cho biết doanh nghiệp hướng tới nâng cao vị thế ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên chuỗi giá trị toàn cầu bằng trí tuệ, năng lực thiết kế, công nghệ và quản trị do người Việt làm chủ.

Cơ khí chế tạo công nghệ cao mở đường vào hạ tầng số toàn cầu

Song song với xuất khẩu, Đại Dũng đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng kỹ thuật cao như đóng tàu, chế tạo cẩu cảng, cầu ống lồng máy bay, hệ thiết bị nâng hạ và lao lắp dầm siêu trọng phục vụ metro, đường sắt tốc độ cao.

Trong lĩnh vực đóng tàu, doanh nghiệp hạ thủy thành công tàu chở dầu và hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT. Ở mảng thiết bị cảng, Đại Dũng ký hợp tác chiến lược và bàn giao cẩu RTG cho đối tác châu Âu để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Tháng 6 vừa qua, doanh nghiệp hoàn thành chế tạo và bàn giao toàn bộ 64 cầu ống lồng hành khách cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo đơn đặt hàng của ShinMaywa Industries (Nhật Bản). Sản phẩm tích hợp các công nghệ theo yêu cầu dự án và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn hàng không.

Vingroup lựa chọn Đại Dũng làm nhà thầu cung cấp tổ hợp giải pháp nâng hạ và lao lắp dầm siêu trường, siêu trọng cho các dự án metro và hạ tầng giao thông quy mô lớn. Tổ hợp gồm 5 thiết bị chuyên dụng do doanh nghiệp thiết kế và chế tạo.

Các thiết bị vận hành đồng bộ cho toàn bộ quy trình nâng hạ, vận chuyển và lao lắp dầm mà không cần thiết bị phụ trợ, qua đó tối ưu mặt bằng thi công và rút ngắn tiến độ.

Với ngành công nghiệp trong nước, hợp đồng hơn 60 triệu USD mang ý nghĩa vượt khỏi con số doanh thu. Khi hạ tầng số toàn cầu bước vào chu kỳ đầu tư lớn, phần cứng cơ khí phục vụ trung tâm dữ liệu trở thành cửa ngõ để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận chuỗi cung ứng công nghệ cao.

Việt Nam cũng đang chứng kiến làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu trong nước, với sự tham gia của Viettel IDC, VNG cùng nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Năng lực chế tạo kết cấu và thiết bị phụ trợ trong nước vì vậy có thêm dư địa phát triển ngay tại thị trường nội địa.

Yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp cơ khí Việt Nam nằm ở năng lực kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc vật liệu và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật của từng thị trường. Đây là điều kiện để giữ đơn hàng dài hạn trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu.

Tập đoàn Đại Dũng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hiện diện tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Trung Đông, châu Âu và ASEAN, tập trung vào đóng tàu, cơ khí chế tạo, thiết bị công nghiệp, nhà máy công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng chiến lược.

Trung tâm dữ liệu Tập đoàn Đại Dũng cơ khí chế tạo xuất khẩu nhà máy điện khí chuỗi cung ứng hạ tầng số thép Hòa Phát

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,200 141,200
Hà Nội - PNJ 136,200 141,200
Đà Nẵng - PNJ 136,200 141,200
Miền Tây - PNJ 136,200 141,200
Tây Nguyên - PNJ 136,200 141,200
Đông Nam Bộ - PNJ 136,200 141,200
Cập nhật: 26/07/2026 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,750 14,150
Miếng SJC Nghệ An 13,750 14,150
Miếng SJC Thái Bình 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,750 14,150
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,750 14,150
NL 99.99 13,100
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,340 14,040
Trang sức 99.99 13,350 14,050
Cập nhật: 26/07/2026 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,375 14,152
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,375 14,153
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 137 141
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 137 1,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 134 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,624 137,624
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,461 10,441
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,879 94,679
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,148 84,948
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,395 81,195
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,319 58,119
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,375 1,415
Cập nhật: 26/07/2026 14:00
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AUD 17839 18112 18697
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NZD 0 14925 15515
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Cập nhật: 26/07/2026 14:00
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Cập nhật: 26/07/2026 14:00
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