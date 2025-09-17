Công nghệ IGBT7 mới giúp tiết kiệm điện năng 20% cho thiết bị công nghiệp

Công ty công nghệ Microchip (Mỹ) vừa công bố dòng sản phẩm mô-đun công suất DualPack 3 ứng dụng công nghệ IGBT7 tiên tiến, mang đến khả năng tiết kiệm điện năng tối ưu cho các thiết bị công nghiệp. Công nghệ IGBT7 giúp giảm tổn thất điện năng từ 15% đến 20% so với các thiết bị IGBT4 thế hệ trước.

Mô-đun DualPack 3 IGBT7 mới gia tăng mật độ công suất và góp phần đơn giản hóa việc tích hợp hệ thống

Dòng sản phẩm mới gồm sáu phiên bản hoạt động ở mức điện áp 1200V và 1700V với dòng điện cao từ 300A đến 900A, cho thấy khả năng xử lý công suất lớn của các mô-đun mới trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Điểm nổi bật của công nghệ IGBT7 là khả năng hoạt động tin cậy ở nhiệt độ cao lên đến 175°C trong điều kiện quá tải, đặc biệt quan trọng đối với các thiết bị hoạt động liên tục trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt.

Các mô-đun DualPack 3 có kích thước nhỏ gọn chỉ 152mm × 62mm × 20mm, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt đáng kể, cho phép các nhà sản xuất tăng công suất đầu ra mà không cần mở rộng kích thước thiết bị.

Công nghệ đóng gói tiên tiến loại bỏ yêu cầu phải mắc song song nhiều mô-đun, giúp giảm độ phức tạp của hệ thống và chi phí linh kiện, mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho các doanh nghiệp sản xuất.

Leon Gross, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh sản phẩm RF và độ tin cậy cao của Microchip cho biết các mô-đun mới có thể giảm độ phức tạp thiết kế và hạ thấp chi phí hệ thống trong khi vẫn duy trì hiệu suất cao.

Mô-đun DualPack 3 phù hợp với nhiều ứng dụng quan trọng bao gồm biến tần công nghiệp, năng lượng tái tạo, máy kéo, lưu trữ năng lượng và máy móc nông nghiệp.

Trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, các mô-đun này giúp tăng cường mật độ công suất và cải thiện độ tin cậy của hệ thống, nó đặc biệt quan trọng khi nhu cầu xử lý dữ liệu ngày càng tăng cao.

Đối với các ứng dụng năng lượng tái tạo, khả năng hoạt động ổn định ở nhiệt độ cao và tiết kiệm điện năng của IGBT7 góp phần tăng hiệu quả chuyển đổi năng lượng, hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của nhiều quốc gia.

Các mô-đun DP3 cung cấp lựa chọn thay thế cho các sản phẩm theo chuẩn EconoDUAL™ trên thị trường với độ linh hoạt cao hơn, đảm bảo an toàn chuỗi cung ứng cho khách hàng và tạo ra nhiều tùy chọn thiết kế.

Microchip còn hỗ trợ tích hợp các mô-đun này với bộ vi điều khiển, bộ vi xử lý, bảo mật và kết nối khác của hãng, giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển sản phẩm và rút ngắn thời gian đưa giải pháp ra thị trường.

Việc khắc phục những thách thức phổ biến như dv/dt cao, độ phức tạp trong mạch điều khiển và tổn hao dẫn điện lớn làm cho các mô-đun DP3 trở thành giải pháp hấp dẫn cho các kỹ sư thiết kế.

Sự ra mắt của công nghệ IGBT7 phản ánh xu hướng chung của ngành công nghiệp hướng tới các giải pháp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Nhu cầu ngày càng cao về hiệu quả năng lượng thúc đẩy các nhà sản xuất phát triển những công nghệ tiên tiến hơn.

Với danh mục toàn diện các giải pháp quản lý năng lượng, Microchip định vị mình như một nhà cung cấp giải pháp tổng thể cho các ứng dụng công suất, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tìm kiếm các linh kiện tương thích.

Công nghệ IGBT7 mới mang lại lợi ích kinh tế và góp phần giảm thiểu tác động môi trường thông qua việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Đây là thành tựu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngành công nghiệp.