Vì sao các ông lớn công nghệ đồng loạt rót vốn vào Ấn Độ?

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, Ấn Độ đã nhận được khoản đầu tư hơn 50 tỷ đô la từ Amazon và Microsoft. Ảnh: Reuters.

Làn sóng đầu tư dồn dập này phản ánh tham vọng của các “ông lớn” công nghệ trong việc chiếm lĩnh một thị trường được đánh giá là điểm đến chiến lược của hạ tầng AI toàn cầu.

Ấn Độ: thị trường đang “khát” hạ tầng AI nhưng sở hữu lợi thế nhân lực khổng lồ

Dù chưa thể so kè với Mỹ và Trung Quốc về quy mô xây dựng mô hình nền tảng AI, Ấn Độ lại sở hữu lợi thế mà ít quốc gia có được: nguồn nhân lực CNTT dồi dào, chi phí cạnh tranh và lượng người dùng kỹ thuật số khổng lồ.

Ông S. Krishnan, Thư ký Bộ Điện tử và CNTT Ấn Độ, nhấn mạnh trên CNBC rằng doanh nghiệp không chỉ cần mô hình AI hay khả năng tính toán, mà quan trọng hơn là lớp ứng dụng và đội ngũ đủ lớn để triển khai chúng – thứ mà Ấn Độ đang có thừa.

Theo Đại học Stanford, Ấn Độ nằm trong top 4 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về mức độ phát triển AI, cùng Mỹ, Trung Quốc và Anh. GitHub cũng ghi nhận Ấn Độ chiếm 24% toàn bộ dự án phát triển trên nền tảng này, vượt qua nhiều thị trường lớn.

Microsoft, Amazon và Google chạy đua hạ tầng AI tại Ấn Độ

Microsoft cam kết rót 17,5 tỷ USD trong 4 năm để mở rộng trung tâm dữ liệu, tích hợp AI vào các nền tảng quốc gia và đào tạo lực lượng lao động.

Theo ông Tarun Pathak (Counterpoint Research), quy mô vốn khổng lồ giúp Microsoft nắm lợi thế tiên phong trong trung tâm dữ liệu giàu GPU, đồng thời biến Azure thành nền tảng AI chủ đạo của quốc gia.

Amazon tiếp tục công bố 35 tỷ USD đầu tư bổ sung, nâng tổng vốn cam kết tại Ấn Độ lên hơn 75 tỷ USD.

Google đang triển khai kế hoạch mở rộng trung tâm dữ liệu trị giá 15 tỷ USD, đồng thời cung cấp miễn phí các công cụ AI cho hàng triệu người dùng.

Tất cả đang chạy đua để đặt “cột mốc” trong một thị trường AI mới nổi nhưng bùng nổ.

Ấn Độ: điểm nóng mới của trung tâm dữ liệu toàn cầu

Không giống Singapore vốn hạn chế về diện tích thì Ấn Độ sở hữu quỹ đất lớn, giá điện thấp và năng lực năng lượng tái tạo đang tăng tốc, tạo ra lợi thế chi phí vượt trội cho các trung tâm dữ liệu tiêu tốn điện năng khổng lồ.

Sự bùng nổ thương mại điện tử, cùng các quy định có thể siết chặt lưu trữ dữ liệu, đang đẩy nhu cầu trung tâm dữ liệu tăng mạnh.

Theo IDC, Ấn Độ là một trong những thị trường có tốc độ tăng chi tiêu cho AI nhanh nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn thiếu hạ tầng điện toán quy mô lớn, đây là khoảng trống mà các Big Tech đang tranh nhau lấp đầy.

Các tập đoàn công nghệ đang chuyển hướng xây dựng trung tâm dữ liệu tại Bangalore, Hyderabad và Pune, nơi tập trung lực lượng kỹ sư và doanh nghiệp dịch vụ công nghệ hàng đầu, thay vì các thành phố ven biển truyền thống.

Tất cả những yếu tố này hợp lại, tạo nên thời điểm vàng để Ấn Độ trở thành trung tâm AI, đám mây mới của thế giới, khi các Big Tech toàn cầu đồng loạt đặt cược hàng chục tỷ USD.