Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Ảnh minh họa

Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa ban hành quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ toàn bộ mặt hàng xăng dầu trên thị trường trong nước, có hiệu lực từ 22h00 tối ngày 11/3/2026. Đây là đợt giảm giá phủ rộng nhất trong các kỳ điều hành gần đây, với mức giảm dao động từ hơn 3.600 đồng đến gần 8.000 đồng tùy từng loại nhiên liệu.

Căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu. Trong văn bản này, hai bộ quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức: xăng sinh học và xăng không chì mỗi loại 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazút 4.000 đồng/kg.

Sau khi áp dụng trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu được xác định cụ thể như sau.

Xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, giá bán không vượt 22.951 đồng/lít.

Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, giá bán không vượt 25.240 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, giá bán không vượt 26.470 đồng/lít.

Dầu mazút 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg, giá bán không vượt 19.001 đồng/kg.

Dầu hỏa ghi nhận mức giảm lớn nhất trong kỳ điều hành này, với 7.966 đồng/lít, đưa giá bán tối đa xuống còn 24.419 đồng/lít.

Mức giá mới có hiệu lực từ 22h00 ngày 11/3/2026 và kéo dài đến trước kỳ công bố điều hành tiếp theo của Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.