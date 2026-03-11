Kinh tế số
Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Nguyên Anh

Nguyên Anh

23:11 | 11/03/2026
Từ 22h00 ngày 11/3, giá xăng RON95-III còn 25.240 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít sau khi Liên Bộ xả Quỹ bình ổn.
Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3
Liên Bộ Công Thương – Tài chính vừa ban hành quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ toàn bộ mặt hàng xăng dầu trên thị trường trong nước, có hiệu lực từ 22h00 tối ngày 11/3/2026. Đây là đợt giảm giá phủ rộng nhất trong các kỳ điều hành gần đây, với mức giảm dao động từ hơn 3.600 đồng đến gần 8.000 đồng tùy từng loại nhiên liệu.

Căn cứ diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu. Trong văn bản này, hai bộ quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức: xăng sinh học và xăng không chì mỗi loại 4.000 đồng/lít; dầu diesel 5.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít; dầu mazút 4.000 đồng/kg.

Sau khi áp dụng trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu được xác định cụ thể như sau.

Xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, giá bán không vượt 22.951 đồng/lít.

Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, giá bán không vượt 25.240 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, giá bán không vượt 26.470 đồng/lít.

Dầu mazút 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg, giá bán không vượt 19.001 đồng/kg.

Dầu hỏa ghi nhận mức giảm lớn nhất trong kỳ điều hành này, với 7.966 đồng/lít, đưa giá bán tối đa xuống còn 24.419 đồng/lít.

Mức giá mới có hiệu lực từ 22h00 ngày 11/3/2026 và kéo dài đến trước kỳ công bố điều hành tiếp theo của Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các nghị định và thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Giải mã 'công thức vàng' đưa mạng 5G Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á

Ra mắt Câu lạc bộ 'Niềm tin số Đất Tổ' lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng

Tích trữ xăng dầu tại nhà: Khi nào người dân có thể vi phạm pháp luật?

Tích trữ xăng dầu tại nhà: Khi nào người dân có thể vi phạm pháp luật?

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Giải mã

Giải mã 'công thức vàng' đưa mạng 5G Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á

Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

Mạng di động FPT ra mắt Trợ lý cuộc gọi FAI 2.0

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

TP.HCM sắp khởi công trung tâm dữ liệu AI hơn 2,1 tỉ USD dịp 30/4

Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng

Dự án AI 500 tỷ USD Stargate gặp trục trặc khi OpenAI hủy kế hoạch mở rộng

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Đề xuất đo kết quả chuyển đổi số theo thời gian thực

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Netflix mua công ty công nghệ làm phim của Ben Affleck

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Range Rover Evoque 2026 ra mắt tại Việt Nam: chạy thuần điện 66 km, giá từ 2,739 tỷ đồng

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2: sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, chạy được hơn 1.000 km

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng