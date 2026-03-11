Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Ông La Hồng Hưng, Giám đốc Chiến lược sản phẩm Motorola Việt Nam

Chia sẻ về bộ đôi sản phẩm mới ra mắt lần này, ông La Hồng Hưng, Đại diện Motorola Việt Nam cho biết: “Thị trường smartphone Việt Nam đang thay đổi nhanh chóng, với nhu cầu ngày càng cao dành cho các thiết bị mang thiết kế cao cấp, hiệu năng được tối ưu cho AI, đa nhiệm, hòa nhập trọn vẹn vào phong cách sống số. Chúng tôi đặt trọng tâm vào việc tái khẳng định dấu ấn Motorola – từ nghệ thuật chế tác tinh xảo, trải nghiệm phần mềm trực quan đến những đổi mới thực sự mang giá trị cho người dùng. Bộ đôi siêu phẩm mới tiếp bước hành trình phát triển mạnh mẽ của Motorola tại Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam trong giai đoạn bứt phá tiếp theo của thị trường.”

motorola signature và motorola edge 70

Dấu ấn đầu tiên của motorola signature không chỉ ở cái tên, với thiết kế phong cách vượt thời gian, hòa quyện cùng đột phá sáng tạo, motorola signature giúp nâng tầm chuẩn mực cho sự tinh tế đẳng cấp thế giới của Motorola.

Có thể nói, sau nhiều năm thì thiết kế của Motorola vẫn là một trong những thương hiệu hàng đầu về kỹ nghệ chế tác chuẩn mực, nơi mà độ mỏng của sản phẩm chỉ 6,99mm, được hoàn thiện từ nhôm chuẩn hàng không cùng bề mặt twill hoặc linen sang trọng.

Đáng chú ý, với hai phiên bản màu PANTONE Xanh Olive và PANTONE Đen Carbon, motorola signature mang đến cảm giác chạm tinh tế, chuẩn mực như một bộ suit may đo cao cấp.

Với nhiều cải tiến ấn tượng cùng moto AI

Với thiết kế siêu mỏng nhưng motorola signature vẫn sở hữu độ bền huẩn quân đội MLT-STD 810H

Với thiết kế siêu mỏng cùng bốn cạnh màn hình cong, đồng thời trang bị bốn camera 50MP cao cấp đạt chuẩn vàng của DXOMARK Gold Label. Trong đó, camera chính có cảm biến chính 50MP Sony LYTIA™ 828 hỗ trợ quay video Dolby Vision, camera tele tiềm vọng (periscope telephoto) 50MP LYTIA™ 600 với zoom quang 3x và 100x Super Zoom Pro, camera macro/góc siêu rộng 50MP, cùng camera selfie 50MP LYTIA™ 500 hỗ trợ quay 4K. Trợ lý thông minh moto ai tối ưu từng khung hình với màu sắc sống động, độ nét cao và giảm nhiễu hiệu quả.

Máy cũng sở hữu sức mạnh từ bộ xử lý Snapdragon® 8 Gen 5 mang đến hiệu năng AI thế hệ mới, khả năng chơi game siêu mượt và xử lý hình ảnh vượt trội. Hệ thống gel tản nhiệt kết hợp lưới đồng giúp duy trì nhiệt độ ổn định ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng. Người dùng còn được trải nghiệm những tính năng moto ai tiên tiến với hỗ trợ đa ngôn ngữ.

motorola signature được trang bị cấu hình ấn tượng

Ngoài ra, motorola signature còn sở hữu độ bền huẩn quân đội MLT-STD 810H, cùng khả năng kháng nước bụi IP68/IP69, kính cường lực Corning® Gorilla® Glass Victus® 2… Dù sở hữu thân máy mỏng, thiết bị vẫn sở hữu viên pin có dung lượng lớn - silicon carbon 5200mAh cho thời lượng sử dụng lên đến 52 giờ, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower™ 90W và sạc không dây 50W.

motorola signature được bán với giá 21,990,000 đồng

Đi cùng với đó là màn hình 6.78” Extreme AMOLED rực rỡ với độ phân giải Super HD, tần số quét 165Hz và độ sáng tối đa lên đến 6200 nit của thiết bị mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động chuẩn điện ảnh, được chứng nhận chuẩn màu bởi Pantone™ và hỗ trợ Dolby Vision. Ngoài ra, âm thanh tinh chỉnh bởi Bose kết hợp Dolby Atmos® tạo nên không gian âm thanh đắm chìm trọn vẹn.

Cùng với motorola signatur là người anh em motorola edge 70

Người anh em motorola edge 70 sở hữu một thiết kế siêu mỏng, chỉ 5.99mm với trọng lượng “nhẹ tựa lông hồng”, giúp việc cầm nắm trở nên nhẹ nhàng hơn. Dáng máy thanh thoát là khiến máy trở nên nổi bật, kết hợp khung nhôm chuẩn hàng không với bề mặt hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon cao cấp. Tất cả tạo nên một thiết bị vừa hiện đại vừa ấm áp, vừa tự tin vừa tinh tế. Motorola còn nâng tầm phong cách này với các phiên bản màu sắc tiêu chuẩn Pantone và những điểm nhấn tinh xảo quanh cụm camera - mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho dòng edge.

motorola edge 70 cũng sở hữu độ bền vượt trội

Mặc dù sở hữu thân máy siêu mỏng, nhưng motorola edge 70 cũng sở hữu độ bền vượt trội với chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, khả năng kháng nước bụi IP68 và IP69, và kính Corning® Gorilla® Glass 7i, thiết bị có thể kháng bụi mịn, tia nước áp lực cao và những môi trường khắc nghiệt - từ cái nóng sa mạc cho đến những cơn mưa bất chợt.

Là chiếc điện thoại siêu mỏng nhưng motorola edge 70 vẫn được trang bị bộ ba camera 50MP độ phân giải cao ở phía sau lưng máy. Người dùng có thể dễ dàng chụp được những bức ảnh chất lượng với độ sắc nét vượt trội, khả năng chống rung OIS cho ảnh không nhòe và độ chính xác màu đạt chuẩn Pantone.

Hệ thống camera bao gồm camera chính 50MP hỗ trợ quay 4K và triple HDR, camera góc siêu rộng + Macro 50MP với góc nhìn 120°, và camera trước 50MP cho những bức ảnh selfie sống động. Cảm biến ánh sáng 3‑in‑1 chuyên dụng giúp cải thiện chất lượng phơi sáng và hiệu suất chụp thiếu sáng. Những khả năng này được nâng cấp bởi trợ lý thông minh moto ai, giúp tinh chỉnh màu sắc, độ sáng và bố cục ảnh một cách hoàn hảo. ngoài ra, các tính năng AI như Signature Style, Action Shot và Group Shot giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh trau chuốt và giàu biểu cảm.

motorola edge 70 sở hữu thiết kế siêu mỏng

Không chỉ hỗ trợ trong nhiếp ảnh, với moto ai người dùng còn được nâng tầm hiệu suất làm việc và khả năng sáng tạo hằng ngày. Trợ lý ảo này có thể trả lời các câu hỏi cần phản hồi nhanh, tạo hình ảnh tùy chỉnh và hiểu ngữ cảnh hiển thị trên màn hình thông qua tính năng Next Move, cho phép thực hiện hành động hoặc tìm kiếm tức thì. Playlist Studio tạo danh sách phát cá nhân hóa dựa trên nội dung người dùng đang xem, trong khi Image Studio biến ý tưởng thành hình ảnh, sticker, avatar hoặc hình nền. Các tính năng như Catch me up, Pay attention và Remember this giúp người dùng sắp xếp thông tin hiệu quả và ghi nhớ những nội dung quan trọng.

Siêu mỏng nhưng motorola edge 70 vẫn có hiệu năng bền bỉ nhờ viên pin silicon carbon 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 68W TurboPower™ và sạc không dây 15W, mang tới tốc độ lẫn sự tiện lợi một cách linh hoạt. Máy cũng có hiệu năng mạnh mẽ nhờ vi xử lý Snapdragon® 7 Gen 4, giúp tăng cường khả năng xử lý AI, hiệu suất CPU và độ phản hồi của GPU.

motorola edge 70 được bán với gias 12,490,000 đồng

Motorola edge 70 cũng được sử dụng nhiều vật liệu thân thiện môi trường hơn, linh kiện bền bỉ hơn và bao bì phù hợp với mục tiêu xanh của Motorola. Máy đạt điểm rating Eco Rating cao hơn so với thế hệ trướcvà giảm carbon footprint - thể hiện cam kết của Motorola hướng đến một tương lai có trách nhiệm hơn.

Cùng với bộ đôi siêu phẩm, Lenovo cũng ra mắt moto g57 power

Bên cạnh 2 mẫu máy cao cấp, Lenovo cũng ra mắt moto g57 power, sở hữu viên pin khổng lồ 7000mAh, camera Sony LYTIA™ 600 được tối ưu bởi moto ai, độ bền vượt trội, và trang bị vi xử lý Snapdragon® 6s Gen 4.

moto g57 power được bán với giá 6,690,000 đồng