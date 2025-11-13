Motorola chào Việt Nam

Điện tử tiêu dùng
Phạm Anh

Phạm Anh

03:25 | 13/11/2025
Theo đó, các sản phẩm lần này đều có đột phá về công nghệ, thiết kế khác biệt, ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường đi kèm mức giá dễ tiếp cận, dải sản phẩm mới thể hiện rõ tầm nhìn “Lifestyle Tech” cũng như khẳng định công nghệ còn là sản phẩm truyền cảm hứng, tự tin, kết nối và thể hiện bản thân.
Sự kiện ra mắt lần này được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong hành trình phát triển hơn 90 năm của thương hiệu, khi Motorola mang khẩu hiệu “HelloMoto” trở lại đường đua công nghệ với một diện mạo mới hơn, trẻ trung hơn, và giàu bản sắc hơn.

Ông Mahesh Alanthat, Giám đốc Kinh doanh cấp cao Motorola khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại sự kiện

Đây cũng là tuyên ngôn mạnh mẽ cho tinh thần “Play Different - Kiến tạo cuộc chơi khác biệt” của Motorola trong thời đại mới, nơi công nghệ là một phần không thể tách rời của phong cách sống, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và thể hiện bản lĩnh của mỗi cá nhân.

Chia sẻ tại lễ ra mắt loạt sản phẩm mới, ông Mahesh Alanthat, Giám đốc Kinh doanh cấp cao Motorola khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng: “Từ biểu tượng gập đầu tiên đến dải sản phẩm mới mang đậm tinh thần thời đại, Motorola luôn theo đuổi sứ mệnh kết nối con người với công nghệ theo cách nhân văn và khác biệt. Sự kiện ra mắt cũng là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của hãng tại châu Á và đặc biệt tại Việt Nam, một thị trường trẻ trung, năng động và là tâm điểm trong tầm nhìn Lifestyle Tech.”

Ông La Hồng Hưng, Giám đốc chiến lược sản phẩm của Motorola Việt Nam giới thiệu đến khán giả những tính năng nổi bật của các thế hệ sản phẩm mới nhất từ Motorola tại Việt Nam

Mang tinh thần “Kiến tạo cuộc chơi khác biệt”, sự kiện ra mắt sản phẩm Motorola - Việt Nam được dàn dựng như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, kết hợp công nghệ, âm thanh, ánh sáng và thời trang. Theo đó, tất cả các sản phẩm mới được ra mắt lần này bao gồm motorola razr 60, motorola edge 60 FUSION, moto g86 POWER 5G, moto g35 5G và moto g60 POWER đều thể hiện một tinh thần đổi mới mạnh mẽ.

Sự kiện quy tụ hơn 300 khách mời trong nước và quốc tế
Đồng thời, thể hiện định hướng phát triển đa tầng khi đáp ứng mọi phong cách sống và nhu cầu người dùng Việt. Từ thiết kế gập cao cấp đến những lựa chọn phổ thông giàu giá trị, tất cả cùng truyền tải tinh thần “Lifestyle Tech”.

motorola đưa "di sản" motorola razr 60 trở lại với phong cách gập vỏ sò quen thuộc

motorola razr 60 mang trong mình di sản sáng tạo gần một thế kỷ, chính vì thế motorola razr 60 đã giữ nguyên phong cách gập vỏ sò quen thuộc của dòng razr nhưng được tinh chỉnh với ngoại hình mảnh mai hơn và chất liệu hoàn thiện cao cấp hơn. Sản phẩm sở hữu bản lề titanium cao cấp cùng mặt lưng da thuần chay thân thiện môi trường giúp màn hình khi gập lại gần như phẳng hoàn toàn, giảm tối đa nếp gấp giữa 2 phần màn hình, mang lại cảm giác sang trọng nhưng bền bỉ trong từng chuyển động mở gập.

Bên cạnh thiết kế tinh xảo, motorola razr 60 giới thiệu hai lựa chọn màu sắc chuẩn Pantone, phù hợp với cả người dùng nam và nữ: PANTONE Gibraltar Sea (Xanh Đại Dương) và PANTONE Lightest Sky (Trắng Ngọc Trai).

rarz 60 khẳng định hợp tác hiệu quả giữa Motorola và Pantone trong việc đưa thẩm mỹ chuyên nghiệp lên smartphone

Bên cạnh đó thì Rarz 60 còn sở hữu màn hình pOLED chuẩn màu Pantone Validated với 6.9inch ở màn hình chính và 3.6inch ở màn hình phụ. Thiết bị thể hiện màu sắc trung thực và độ sáng tối đa lên đến 3000 nits, mang đến trải nghiệm hiển thị sống động bậc nhất. Hơn thế nữa, camera 50MP Sony LYTIA chuẩn màu 100% nhờ Moto AI giúp tái tạo sắc màu hình ảnh chân thực nhất.

Điểm nhấn vượt trội của của razr 60 nằm ở khả năng kháng bụi, kháng nước đạt chuẩn IP48, cho phép người dùng tự tin sử dụng trong mọi điều kiện. Với sự kết hợp chip MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB và pin 4500 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 33W bảo đảm hiệu năng cao và năng lượng bền bỉ, razr 60 là biểu tượng cho sự kết hợp giữa thời trang, công nghệ và độ bền chuẩn cao cấp.

Mặt ngoài được trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus, đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP48, cùng cảm biến vân tay cạnh bên, mẫu flagship mới nhất không chỉ khẳng định vị thế của một thiết bị gập đỉnh cao, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống thời thượng, dám khác biệt và không ngừng định nghĩa lại giới hạn thẩm mỹ trong kỷ nguyên di động.

motorola edge 60 FUSION mang triết lý “công nghệ hòa quyện cùng thẩm mỹ”

motorola edge 60 FUSION mang triết lý “công nghệ hòa quyện cùng thẩm mỹ”, mở ra một chuẩn mực thẩm mỹ mới cho smartphone hiện đại với màn hình tràn viền 4 cạnh pOLED 1.5K, độ sáng 4.500 nits chuẩn màu Pantone cho trải nghiệm thị giác liền mạch và tinh tế ở mọi góc nhìn.

Toàn bộ khung viền và mặt lưng được hoàn thiện liền mạch, tạo cảm giác sang trọng. Mặt lưng dùng chất liệu giả da được phối màu dưới sự tư vấn của Pantone Color Institute. Tại Việt Nam, Motorola mang đến 2 lựa chọn màu cho edge 60 FUSION là: Slipstream (Xám khói) và Mykonos Blue (Xanh biển cả).

motorola edge 60 FUSION mang tới trải nghiệm không giới hạn

Không chỉ gây ấn tượng về phần nhìn, motorola edge 60 FUSION còn sở hữu cấu trúc đạt độ bền chuẩn quân đội MIL-STD 810H, đảm bảo khả năng vận hành ổn định trong môi trường khắc nghiệt từ -20°C đến 60°C, khả năng kháng nước IP69 có thể chịu được nước áp lực cao và ngâm sâu 1.5 mét trong 30 phút. Và khi kết hợp cùng camera siêu nét Sony LYTIA , edge 60 FUSION trở thành lựa chọn lý tưởng cho người trẻ yêu sáng tạo, luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu năng và cảm hứng sống.

moto g Series

moto g Series với bộ ba moto g86 POWER 5G, moto g35 5G, moto g06 POWER sở hữu dải màu Pantone thời thượng nhất hiện nay sẽ là những lựa chọn mở rộng đáp ứng mọi phong cách sống. Trong đó, moto g86 POWER 5G là sản phẩm tổng hòa sức mạnh của kết nối 5G mạnh mẽ dung lượng pin ấn tượng. Điểm nhấn nổi bật của sản phẩm là pin 6720 mAh cho thời lượng sử dụng lên đến 53 giờ và màn hình OLED 1.5K 120 Hz mang lại hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của người dùng năng động. Bên cạnh camera 50MP Sony LYTIA giúp ghi lại hình ảnh chi tiết và sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. moto G86 POWER 5G là minh chứng rằng một chiếc điện thoại tầm trung vẫn có thể mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh cao cấp.

moto g35 5G mang đến khả năng kết nối 5G mạnh mẽ và ổn định, giúp người dùng tận hưởng tốc độ tải, xem và chia sẻ nội dung gần như tức thời. Màn hình 6.7inch tần số quét 120Hz hiển thị mượt mà, trong khi camera 50MP với khả năng quay video 4K cùng thiết kế tinh tế giúp g35 trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của thế hệ trẻ năng động, luôn sẵn sàng kết nối và khám phá.

moto g06 POWER là biểu tượng của sức bền và tính ứng dụng thông minh. Với dung lượng pin 7000mAh, người dùng có thể sử dụng đến ba ngày liên tục mà không cần sạc. Màn hình 6.88 inch, camera 50 MP, âm thanh Dolby Atmos và khả năng kháng nước IP64 giúp g06 power mang lại trải nghiệm giải trí toàn diện trong mức giá dễ tiếp cận. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng trẻ muốn sở hữu một thiết bị bền, đẹp và mạnh mẽ mà không phải đánh đổi.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Motorola cũng công bố trở thành Đối tác điện thoại thông minh chính thức của FIFA World Cup 2026, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược toàn cầu. Thông qua sự hợp tác này, Motorola muốn lan tỏa tinh thần “Play Different”, kết nối hàng triệu người yêu thể thao và công nghệ trên khắp thế giới bằng cảm hứng chinh phục và bản lĩnh khác biệt.

Đại diện Motorola cho biết, trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư vào các dòng sản phẩm có tính ứng dụng cao, tăng cường hợp tác cùng các đối tác nội địa và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghệ lấy con người làm trung tâm, đưa các phát minh tiến tiến nhất trên smartphone đến gần với người dùng Việt.

Toàn bộ sản phẩm được bán chính thức tại hệ thống Thế giới di động với giá bán lẻ đề nghị:

motorola razr 60 từ 18,990,000 đồng

motorola edge 60 FUSION từ 8,190,000 đồng

moto g86 POWER 5G từ 6,590,000 đồng

moto g35 5G từ 3,790,000 đồng

moto g06 POWER từ 2,890,000 đồng

