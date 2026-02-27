Samsung Galaxy S26: Khi AI không còn là tính năng phụ

Màn hình chống nhìn trộm chủ động mới

Kế thừa di sản đổi mới công nghệ hiển thị suốt nhiều thập kỷ của Samsung, Galaxy S26 Ultra giới thiệu màn hình tích hợp công nghệ Privacy Display – chống nhìn trộm chủ động tiên phong trên thế giới dành cho điện thoại di động, mở ra một chuẩn mực trải nghiệm hiển thị mới và tái khẳng định cam kết của Samsung trong việc bảo vệ quyền riêng tư đến từng điểm ảnh.

Galaxy S26 Ultra cũng sở hữu vi xử lý tùy biến thế hệ mới cùng hệ thống quản lý nhiệt nâng cấp, cho phép xử lý AI nhanh hơn và mạnh mẽ hơn – tất cả được gói gọn trong thiết kế Ultra mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay.

Tổng hòa những yếu tố này giúp Galaxy S26 series mang đến trải nghiệm Galaxy mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX) của Samsung Electronics cho biết: “Chúng tôi tin rằng AI nên là công nghệ mà mọi người có thể tin cậy sử dụng mỗi ngày, được thiết kế để hoạt động ổn định cho tất cả mọi người mà không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật. Với Galaxy S26 series, chúng tôi tập trung mang đến trải nghiệm AI liền mạch và tự nhiên, âm thầm xử lý tác vụ ở chế độ nền để người dùng có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng.”

Hiệu năng mạnh mẽ, tản nhiệt cao cấp

Được tối ưu cho hiệu năng bền bỉ suốt cả ngày dài, Galaxy S26 series sở hữu phần cứng mạnh mẽ nhất từng có trên một thiết bị Galaxy S series, vận hành trên nền tảng vi xử lý tùy biến. Trên toàn bộ danh mục sản phẩm di động, Galaxy S26 series được thiết kế nhằm tối ưu hiệu suất AI, hiệu quả tiết kiệm năng lượng và khả năng quản lý nhiệt, đảm bảo các tác vụ nặng luôn vận hành mượt mà và ổn định, từ đó giúp người dùng tự tin sử dụng thiết bị trong những thời điểm quan trọng.

Trên Galaxy S26 Ultra, bộ vi xử lý di động tùy biến – Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy – mang đến hiệu năng tốt nhất trong phân khúc, với những cải thiện đáng kể về CPU, GPU và NPU, hỗ trợ trải nghiệm nhanh hơn, mượt mà hơn suốt cả ngày.

Hiệu năng CPU tăng tới 19% giúp Galaxy S26 Ultra phản hồi nhanh hơn và xử lý khối lượng công việc phức tạp một cách thông minh, ngay cả khi chạy đồng thời nhiều tác vụ. NPU cải thiện 39% cung cấp sức mạnh cho các tính năng Galaxy AI luôn hoạt động một cách liền mạch (always-on), cho phép người dùng chuyển đổi giữa các tác vụ mà không gặp độ trễ hay gián đoạn. Trong khi đó, GPU tăng 24% mang lại hình ảnh phong phú hơn và trải nghiệm chơi game mượt mà hơn.

Để duy trì mức hiệu năng này, Galaxy S26 Ultra được trang bị hệ thống tản nhiệt thế hệ mới, tái thiết kế với vật liệu tiếp diện nhiệt được bố trí dọc theo các cạnh của vi xử lý, giúp nhiệt lượng phân tán hiệu quả hơn trên diện tích bề mặt lớn hơn. Nhờ đó, khả năng tản nhiệt được cải thiện, giữ thiết bị luôn mát và ổn định ngay cả khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game, đa nhiệm hay quay video. Bên cạnh đó, Galaxy S26 Ultra còn hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Super Fast Charging 3.0, giúp giảm thiểu thời gian chờ với khả năng sạc đầy 75% pin chỉ trong 30 phút. Được tích hợp trực tiếp vào bộ vi xử lý, các công nghệ độc quyền của Samsung tiếp tục nâng tầm trải nghiệm thị giác. Công nghệ nâng cao chất lượng hình ảnh ProScaler tối ưu khả năng nâng cấp hình ảnh, giúp ảnh và video trở nên sắc nét và rõ ràng hơn chỉ trong tích tắc, bằng cách làm rõ văn bản, chi tiết nhỏ trong khi vẫn duy trì độ mịn màng của hình ảnh. Thêm vào đó, công nghệ xử lý hình ảnh Digital Natural Image engine (mDNIe) dành cho thiết bị di động của Samsung mang đến màu sắc tinh tế và chân thực hơn nhờ khả năng xử lý hình ảnh chính xác gấp bốn lần so với thế hệ trước.

Tổng hòa những nâng cấp này mang đến hiệu năng bền bỉ suốt cả ngày, giúp mọi thao tác trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Hệ thống camera sáng hơn, nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh

Galaxy S26 series tiếp tục mang triết lý tương tác trực quan vào lĩnh vực sáng tạo và năng suất, thông qua hệ thống camera Galaxy hàng đầu ngành. Với cách tiếp cận tích hợp chặt chẽ từ chụp ảnh, quay video, chỉnh sửa đến chia sẻ trong một trải nghiệm liền mạch, người dùng có thể sáng tạo tự nhiên và dễ dàng hơn – ngay cả khi không có công cụ chuyên nghiệp hay kiến thức kỹ thuật.

Trên Galaxy S26 Ultra, khẩu độ camera lớn hơn cho phép thu nhận nhiều ánh sáng vào cảm biến hơn, mang lại những bức ảnh rõ nét và giàu chi tiết hơn trong điều kiện thiếu sáng, kể cả khi zoom. Camera mắt thần bóng đêm – quay đêm tuyệt đỉnh nâng cấp (Enhanced Nightography Video) giúp video luôn rõ ràng và sống động ngay cả trong các cảnh tối, dù là ghi lại buổi hòa nhạc trong nhà hay khoảnh khắc quây quần bên lửa trại sau hoàng hôn. Khả năng quay video còn được tăng cường với Super Steady cải tiến, bổ sung tùy chọn khóa đường chân trời (horizontal lock) nhằm nâng cao độ ổn định và giữ khung hình nhất quán, kể cả khi di chuyển trên địa hình gồ ghề hoặc trong các hoạt động tốc độ cao. Galaxy S26 Ultra cũng là thiết bị Galaxy đầu tiên hỗ trợ APV – chuẩn codec video chuyên nghiệp mới giúp nén hiệu quả cho quy trình sản xuất chất lượng cao. Được tối ưu cho các nhà sáng tạo chuyên sâu, APV đảm bảo chất lượng video gần như không suy hao hình ảnh ngay cả sau nhiều lần chỉnh sửa.

Các cải tiến trên AI ISP nay đã mở rộng sang camera selfie, tái tạo tông da tự nhiên hơn và thể hiện chi tiết tốt hơn trong điều kiện ánh sáng hỗn hợp.

Việc chỉnh sửa ảnh và video cũng trở nên đơn giản và trực quan hơn nhờ các công cụ AI tích hợp trực tiếp trong những quy trình quen thuộc, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và khai mở sáng tạo mà không cần chuyên môn thiết kế.

Với tính năng Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới (Photo Assist), người dùng chỉ cần mô tả mong muốn chỉnh sửa bằng ngôn ngữ tự nhiên. Chuyển đổi khung cảnh từ ban ngày sang ban đêm chỉ đơn giản là đưa ra yêu cầu. Công cụ cũng có thể bổ sung chi tiết cho hình ảnh và phục hồi các phần bị thiếu – chẳng hạn như phần bánh bị cắn dở. Những chi tiết cá nhân như vết bẩn trên quần áo cũng có thể được xử lý nhờ khả năng mới của Galaxy AI trong việc thay đổi trang phục trong ảnh. Các chỉnh sửa giờ đây có thể được thực hiện liên tục, xem lại từng bước và dễ dàng điều chỉnh hoặc hoàn tác, giúp người dùng hoàn thiện hình ảnh linh hoạt theo ý muốn.

Tính năng Không gian sáng tạo (Creative Studio) tiếp nối sự đơn giản này bằng cách tích hợp toàn bộ quá trình sáng tạo và cá nhân hóa vào một không gian thống nhất, giúp người dùng dễ dàng hiện thực hóa ý tưởng ngay khi cảm hứng xuất hiện. Từ một bản phác thảo, bức ảnh hay câu lệnh gợi ý, người dùng có thể nhanh chóng biến ý tưởng thành hình ảnh hoàn chỉnh – từ sticker, thiệp mời đến hình nền cá nhân hóa – đồng thời tinh chỉnh hoặc chia sẻ mà không cần chuyển đổi giữa nhiều công cụ hay gián đoạn dòng sáng tạo.

Galaxy S26 series cũng đơn giản hóa các tác vụ hình ảnh thường xuyên nhờ các công cụ AI như Quét tài liệu qua Camera (Document Scan), giúp loại bỏ mọi biến dạng và các yếu tố gây nhiễu như nếp gấp hay ngón tay để tạo ra bản scan rõ nét tức thì. Nhiều hình ảnh có thể được tự động sắp xếp thành một tệp PDF duy nhất, giúp việc số hóa hóa đơn, biểu mẫu hay ghi chú trở nên nhanh chóng và tiện lợi.

Trải nghiệm Galaxy AI trực quan nhất từ trước đến nay

Galaxy S26 series được thiết kế để biến những trải nghiệm quen thuộc hằng ngày trở nên đơn giản và thân thiện hơn bao giờ hết. Galaxy AI giúp rút ngắn khoảng cách giữa ý định và hành động. AI hoạt động chủ động và liền mạch hơn dựa trên ngữ cảnh người dùng, đưa ra hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm và tự động hóa tác vụ với mức thao tác thủ công tối thiểu. Khi công nghệ “ẩn mình” và xử lý công việc ở hậu trường, người dùng có thể tập trung hoàn toàn vào kết quả.

Với tính năng Gợi ý thông minh (Now Nudge), các gợi ý kịp thời và phù hợp giúp người dùng duy trì mạch công việc mà không bị phân tâm. Nếu một người bạn nhờ gửi lại ảnh từ chuyến du lịch gần đây, Galaxy S26 series sẽ tự động đề xuất các ảnh liên quan từ Thư viện, loại bỏ nhu cầu tìm kiếm thủ công qua từng album hay chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Khi nhận được tin nhắn về một cuộc họp, Galaxy S26 series có thể nhận diện các mục tương ứng trong Lịch và kiểm tra xung đột lịch trình.

Trên Galaxy S26, tính năng Tóm tắt thông minh (Now Brief) trở nên chủ động và cá nhân hóa hơn. Now Brief hiển thị các lời nhắc kịp thời về những sự kiện quan trọng – từ đặt chỗ nhà hàng đến cập nhật di chuyển – dựa trên bối cảnh cá nhân, giúp người dùng duy trì lịch trình quy củ suốt cả ngày.

Việc tìm kiếm thông tin giờ đây cũng dễ dàng hơn bao giờ hết. Tính năng Khoanh vùng tìm kiếm với Google (Circle to Search with Google) trên Galaxy S26 series đã được nâng cấp với khả năng nhận diện đa đối tượng, cho phép người dùng khám phá sâu hơn nhiều chi tiết cùng lúc trong một hình ảnh. Nếu người dùng bắt gặp một phong cách yêu thích, tính năng này có thể nhận diện từ áo khoác đến giày, tất cả chỉ trong một lần tìm kiếm.

Galaxy S26 series cũng được trang bị Bixby nâng cấp như một trợ lý thiết bị hội thoại, mang đến trải nghiệm tương tác trực quan hơn bao giờ hết. Người dùng có thể điều hướng thiết bị và điều chỉnh cài đặt bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần nhớ chính xác câu lệnh hay thuật ngữ kỹ thuật.

Bên cạnh Bixby, Galaxy S26 series còn tích hợp lựa chọn nhiều tác nhân AI, bao gồm Gemini và Perplexity. Sau khi thiết lập, người dùng có thể hoàn tất tác vụ chỉ bằng một lần nhấn nút hoặc ra lệnh bằng giọng nói. Galaxy S26 series cũng có thể xử lý các tác vụ nhiều bước ở chế độ nền, giúp đơn giản hóa quy trình thay cho người dùng. Ví dụ, với Gemini, việc đặt taxi chỉ đơn giản là đưa ra yêu cầu, xem lại thông tin và xác nhận. Các tác nhân này hỗ trợ tìm kiếm và thực hiện các tác vụ phức tạp một cách liền mạch xuyên suốt nhiều ứng dụng thông qua tương tác tự nhiên.

Tổng hòa các trải nghiệm chủ động, cá nhân hóa và thích ứng này đặt nền tảng cho thế hệ AI mang tính “agentic” cao hơn – mở đường để thiết bị Galaxy trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, có khả năng thấu hiểu và dự đoán nhu cầu của người dùng.

Bảo vệ đa tầng trong kỷ nguyên AI

Khi trải nghiệm di động ngày càng cá nhân hóa hơn nhờ AI, việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng càng trở thành ưu tiên hàng đầu. Samsung tích hợp các lớp bảo mật xuyên suốt mọi tầng của Galaxy S26, đảm bảo dữ liệu cá nhân luôn được bảo vệ chặt chẽ, đồng thời trao cho người dùng sự minh bạch và quyền kiểm soát rõ ràng đối với cách thông tin của họ được sử dụng.

Galaxy S26 Ultra giới thiệu khả năng bảo vệ quyền riêng tư ở cấp độ điểm ảnh với tiên phong công nghệ Privacy Display – chống nhìn trộm chủ động trên điện thoại di động – một bước đột phá về công nghệ hiển thị, thay đổi căn bản cách quyền riêng tư được bảo vệ trên smartphone. Được thiết kế cho các tình huống hằng ngày như khi di chuyển, trong quán cà phê hay môi trường làm việc chung, Privacy Display vượt xa các giải pháp trước đây trên thiết bị di động – nơi phần cứng và phần mềm phối hợp như một thể thống nhất để bảo vệ nội dung mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem.

Bằng cách kiểm soát chính xác cách các điểm ảnh phân tán ánh sáng, màn hình vẫn đảm bảo nội dung hiển thị rõ nét, sáng và sự thoải mái cho người dùng trong mọi điều kiện sử dụng thường ngày, đồng thời hạn chế những gì người khác có thể nhìn thấy. Khác với các miếng dán chống nhìn trộm truyền thống, Privacy Display tích hợp của Galaxy vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị trọn vẹn từ mọi góc nhìn khi tắt, và hạn chế khả năng quan sát từ hai bên khi được kích hoạt – kể cả khi chuyển đổi giữa chế độ dọc và ngang.

Người dùng có thể tùy chỉnh thời điểm tính năng này tự động kích hoạt – chẳng hạn khi nhập PIN, mật khẩu hoặc mở ứng dụng cụ thể – cũng như điều chỉnh mức độ riêng tư tùy theo tình huống. Chế độ Partial Screen Privacy thông minh giới hạn khả năng hiển thị đối với các thông báo bật lên, trong khi Maximum Privacy Protection tăng cường che chắn góc nhìn bên để đảm bảo kín đáo hơn, tất cả đều với tác động tối thiểu đến hiệu suất và thời lượng pin.

Galaxy S26 series cũng mang đến các lớp bảo vệ phần mềm thông minh hoạt động âm thầm ở chế độ nền. Tính năng Lọc cuộc gọi tự động (Call Screening) được hỗ trợ bởi AI có thể nhận diện cuộc gọi từ số lạ và tóm tắt nhanh mục đích gọi, giúp người dùng quản lý cuộc gọi an toàn hơn. Privacy Alerts sử dụng máy học để chủ động thông báo theo thời gian thực khi các ứng dụng có quyền quản trị thiết bị cố gắng truy cập dữ liệu nhạy cảm không cần thiết như vị trí chính xác, nhật ký cuộc gọi hay danh bạ. Những cảnh báo này giúp người dùng nhanh chóng hiểu khi nào ứng dụng yêu cầu quyền truy cập sâu hơn, từ đó quản lý quyền một cách minh bạch và chủ động hơn.

Tính năng Private Album, tích hợp trực tiếp trong Thư viện, cho phép người dùng dễ dàng ẩn các ảnh và video đã chọn mà không cần tạo thư mục riêng hay đăng nhập Samsung Account. Để đón đầu các mối đe dọa trong tương lai, Galaxy S26 series cũng mở rộng đổi mới của Samsung trong lĩnh vực mật mã hậu lượng tử (PQC) sang các quy trình hệ thống quan trọng, bao gồm xác minh phần mềm và bảo vệ firmware, tăng cường tính toàn vẹn thiết bị trong tương lai.

Các cập nhật mới cho Knox Matrix tiếp tục củng cố bảo mật trên toàn bộ hệ sinh thái Galaxy được kết nối, bổ sung mã hóa đầu-cuối hỗ trợ PQC cho nhiều dịch vụ như chuyển eSIM và cung cấp khả năng hiển thị rõ ràng hơn về trạng thái cập nhật firmware thông qua mục Security Status of Your Devices.

Tất cả những trải nghiệm này được hỗ trợ bởi Samsung Knox – nền tảng bảo mật đa tầng bảo vệ thiết bị Galaxy từ cấp độ vi mạch. Đối với Galaxy AI hoạt động trực tiếp trên thiết bị, Personal Data Engine (PDE) cho phép các trải nghiệm AI cá nhân hóa theo ngữ cảnh. Để đảm bảo an toàn cho quy trình này, Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) mã hóa dữ liệu của từng ứng dụng, trong khi Knox Vault bổ sung lớp bảo vệ vật lý bằng cách cô lập dữ liệu nhạy cảm trong phần cứng bảo mật riêng biệt. Kết hợp cùng các cài đặt cho phép người dùng lựa chọn cách AI hoạt động, Galaxy S26 mang đến cách tiếp cận toàn diện trên toàn hệ thống nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Những cập nhật này tiếp nối danh mục bảo mật và quyền riêng tư sẵn có của Galaxy, bao gồm Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing, Secure Wi-Fi và nhiều tính năng khác. Các lớp bảo vệ được thiết kế để mang lại sự minh bạch, lựa chọn và quyền kiểm soát lớn hơn cho người dùng, thể hiện cam kết đổi mới bảo mật di động của Samsung trong kỷ nguyên AI. Với 7 năm cập nhật bảo mật, Galaxy S26 series giúp duy trì các lớp bảo vệ này bền vững theo thời gian – hỗ trợ người dùng an tâm sử dụng lâu dài.

Trải nghiệm tiện lợi của Galaxy S26 series vẫn được duy trì ngay cả khi điện thoại nằm ngoài tầm tay. Dòng Galaxy Buds4 mới là người bạn đồng hành hoàn hảo của Galaxy S26 series, mở rộng trải nghiệm hằng ngày vượt ra ngoài chiếc điện thoại, đồng thời mang đến chất âm hi-fi phong phú, sống động. Khi Galaxy S26 series kết nối với Galaxy Buds4, các tương tác được tiếp nối một cách tự nhiên trong những khoảnh khắc không thuận tiện sử dụng tay. Người dùng có thể kích hoạt các tác nhân AI bằng giọng nói, quản lý cuộc gọi thông qua Head Gestures đơn giản trên Buds4 Pro và luôn duy trì kết nối mà không gián đoạn trải nghiệm.

Galaxy S26 Ultra, S26+ và S26 sẽ chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam với các tùy chọn màu sắc chung gồm Tím Cobalt, Trắng Classic, Đen Classic và Xanh Sky Blue, bên cạnh hai màu sắc độc quyền trên Samsung.com là Vàng Hồng và Bạc Shadow. Giá bán lẻ đề nghị như sau: