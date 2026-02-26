Cổ phiếu công nghệ châu Á bật tăng nhờ lợi nhuận Nvidia xoa dịu lo ngại về AI

Cổ phiếu công nghệ châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm 26/2, sau khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh khả quan hơn dự kiến. Ảnh: Getty.

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu của hai “ông lớn” sản xuất chip là Samsung Electronics và SK Hynix đồng loạt bứt phá. SK Hynix – nhà cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) chủ lực cho Nvidia – tăng hơn 2%, trong khi Samsung Electronics, đối tác lâu năm của Nvidia, tăng khoảng 5%.

“Đây là tín hiệu tích cực đối với nhiều nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng châu Á, bao gồm SK Hynix, Samsung và nhiều công ty khác, trong bối cảnh nhu cầu trung tâm dữ liệu đang bùng nổ”, ông Dan Ives, chuyên gia phân tích cấp cao tại Wedbush Securities, nhận định.

Đà tăng lan rộng sang các cổ phiếu công nghệ khác của Hàn Quốc, với LG Innotek tăng gần 14% và Seoul Semiconductor vọt hơn 13%.

Tại Nhật Bản, nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục được hưởng lợi. Chỉ số TOPIX Information & Communication tăng 2,6%, nối tiếp mức tăng của phiên trước. Cổ phiếu Trend Micro tăng gần 6%, trong khi Sony Group tăng hơn 3,8% và SoftBank Group tăng khoảng 5%.

Ông Andrew Jackson, Giám đốc chiến lược cổ phiếu Nhật Bản tại ORTUS Advisors, cho rằng dòng vốn sẽ tiếp tục chảy vào các doanh nghiệp liên quan đến AI. Theo ông, các công ty sản xuất vật liệu bán dẫn tiên tiến như gallium nitride và silicon carbide của Nhật Bản, trong đó có Fuji Electric, sẽ hưởng lợi từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu bền vững. Cổ phiếu Fuji Electric tăng 1,7%.

Trước đó, Nvidia công bố doanh thu quý IV năm tài chính tăng 73% so với cùng kỳ, đạt 68,13 tỷ USD, vượt xa dự báo của giới phân tích. Hiện hơn 91% doanh thu của Nvidia đến từ mảng trung tâm dữ liệu – nơi sản xuất các dòng chip AI hàng đầu thị trường.

Ông Dan Niles, nhà quản lý danh mục tại Niles Investment Management, cho biết cấu trúc thị trường hiện vẫn ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất hạ tầng bán dẫn hơn là phần mềm, đồng thời nhấn mạnh Nvidia vẫn là “ông vua của cơ sở hạ tầng AI”.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu chip Nhật Bản điều chỉnh nhẹ, với Advantest giảm 2,35% và Renesas Electronics giảm 1,75%.