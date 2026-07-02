Công nghệ số
AI

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thế Kiên

Thế Kiên

18:24 | 02/07/2026
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Các tác nhân AI đang tiến gần tới khả năng tự phân tích thị trường, đưa ra quyết định và thực hiện giao dịch như một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Theo CEO Robinhood Vlad Tenev, mục tiêu tiếp theo của ngành tài chính là đưa sức mạnh giao dịch thuật toán vốn chỉ dành cho các tổ chức lớn đến với hàng triệu nhà đầu tư cá nhân.
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AI giao dịch chứng khoán sẽ thay thế nhà đầu tư?
CEO Vlad Tenev của Robinhood nói với CNBC rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có khả năng giao dịch ngang tầm con người.

CEO Robinhood tin AI sẽ đưa giao dịch chứng khoán sang một kỷ nguyên mới

AI giao dịch đang trở thành một trong những hướng phát triển được giới công nghệ và tài chính theo đuổi mạnh nhất. Theo CEO Robinhood Vlad Tenev, các tác nhân AI sẽ sớm đạt trình độ tương đương các nhà giao dịch con người khi phân tích thị trường và thực hiện lệnh mua bán.

Chia sẻ với CNBC, ông Tenev cho biết mục tiêu của Robinhood là xây dựng một nền tảng nơi người dùng có thể giao cho AI thay mình theo dõi thị trường, đánh giá cơ hội đầu tư và thực hiện giao dịch.

Theo ông, về mặt kỹ thuật, mọi khả năng mà một nhà giao dịch có thể thực hiện đều có thể được chuyển giao cho một tác nhân AI nếu hệ thống được đào tạo và cấp quyền phù hợp.

Robinhood đã giới thiệu các công cụ AI giao dịch từ tháng 5, cho phép người dùng xây dựng các tác nhân AI có khả năng thay mặt họ mua bán cổ phiếu theo các tiêu chí đã thiết lập.

Công nghệ từng chỉ dành cho các quỹ đầu tư lớn

Ông Vlad Tenev cho biết trước khi thành lập Robinhood, ông từng tham gia phát triển các hệ thống giao dịch tự động dành cho nhà đầu tư tổ chức.

Theo ông, phần lớn hoạt động giao dịch trên thị trường hiện nay đã được hỗ trợ bởi thuật toán và AI. Tuy nhiên, các công nghệ này chủ yếu nằm trong tay các quỹ đầu tư, công ty giao dịch tần suất cao và các tổ chức tài chính lớn vì yêu cầu hạ tầng tính toán mạnh cùng chi phí rất cao.

Robinhood muốn thay đổi điều đó bằng cách đưa các công cụ vốn chỉ phục vụ giới đầu tư chuyên nghiệp đến với nhà đầu tư cá nhân.

Nếu thành công, người dùng phổ thông sẽ có thể tiếp cận năng lực phân tích dữ liệu, xử lý thông tin và tự động ra quyết định gần tương đương các hệ thống đang được các định chế tài chính lớn sử dụng.

Robinhood tiếp tục mở rộng giữa làn sóng AI

Những tuyên bố của CEO Robinhood xuất hiện trong bối cảnh cuộc đua phát triển AI agent đang diễn ra quyết liệt.

Các doanh nghiệp AI hàng đầu như OpenAI và Anthropic đều đang đầu tư mạnh vào các hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiều bước công việc thay cho con người thay vì chỉ trả lời câu hỏi như chatbot truyền thống.

Song song với chiến lược AI, Robinhood cũng mở rộng hoạt động kinh doanh. Công ty vừa công bố triển khai dịch vụ giao dịch tiền điện tử tại Anh và tiếp tục mở rộng thị trường châu Âu.

Thông tin này góp phần giúp cổ phiếu Robinhood tăng khoảng 8% trong phiên giao dịch trước đó và tiếp tục tăng thêm gần 2% trong giao dịch trước giờ mở cửa, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 98 tỷ USD.

Hiện Robinhood phục vụ gần 28 triệu khách hàng tại 38 quốc gia trên ba châu lục.

Bí mật Robot AI giao dịch chứng khoán mà phố Wall không muốn bạn biết
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Trước đó, doanh nghiệp từng công bố kết quả kinh doanh quý I thấp hơn kỳ vọng do hoạt động giao dịch tiền điện tử suy giảm trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và thị trường chứng khoán phục hồi, hoạt động đầu tư của khách hàng cá nhân cũng cải thiện.

Đầu tháng này, Robinhood tiếp tục cắt giảm khoảng 10% nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy vận hành. Trong thông báo gửi nhân viên, ông Vlad Tenev khẳng định công ty đang ở giai đoạn kinh doanh mạnh nhất từ trước đến nay và cần duy trì một tổ chức linh hoạt để tăng tốc phát triển các sản phẩm AI.

AI có thay thế hoàn toàn nhà đầu tư?

Sự xuất hiện của các tác nhân AI đang mở ra một xu hướng mới trong lĩnh vực fintech khi phần mềm không chỉ hỗ trợ phân tích dữ liệu mà còn có thể trực tiếp đưa ra quyết định và thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng AI vẫn đối mặt với các giới hạn về quản trị rủi ro, khả năng phản ứng trước các sự kiện bất ngờ và yêu cầu tuân thủ pháp lý tại từng thị trường. Trong ngắn hạn, AI nhiều khả năng đóng vai trò như một trợ lý đầu tư thông minh thay vì thay thế hoàn toàn con người.

Đối với thị trường Việt Nam, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu nâng cấp hạ tầng giao dịch, hoàn thiện khung pháp lý về AI trong tài chính và xây dựng các cơ chế kiểm soát nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn khi các hệ thống AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động đầu tư.

AI agent là gì?

AI agent là hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng tự lập kế hoạch, thực hiện nhiều bước công việc và ra quyết định để hoàn thành mục tiêu được giao. Trong lĩnh vực tài chính, AI agent có thể theo dõi thị trường, phân tích dữ liệu, đề xuất chiến lược hoặc tự động thực hiện giao dịch theo các giới hạn do người dùng thiết lập.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam