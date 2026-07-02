AI giao dịch chứng khoán sẽ thay thế nhà đầu tư?

CEO Vlad Tenev của Robinhood nói với CNBC rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ có khả năng giao dịch ngang tầm con người.

CEO Robinhood tin AI sẽ đưa giao dịch chứng khoán sang một kỷ nguyên mới

AI giao dịch đang trở thành một trong những hướng phát triển được giới công nghệ và tài chính theo đuổi mạnh nhất. Theo CEO Robinhood Vlad Tenev, các tác nhân AI sẽ sớm đạt trình độ tương đương các nhà giao dịch con người khi phân tích thị trường và thực hiện lệnh mua bán.

Chia sẻ với CNBC, ông Tenev cho biết mục tiêu của Robinhood là xây dựng một nền tảng nơi người dùng có thể giao cho AI thay mình theo dõi thị trường, đánh giá cơ hội đầu tư và thực hiện giao dịch.

Theo ông, về mặt kỹ thuật, mọi khả năng mà một nhà giao dịch có thể thực hiện đều có thể được chuyển giao cho một tác nhân AI nếu hệ thống được đào tạo và cấp quyền phù hợp.

Robinhood đã giới thiệu các công cụ AI giao dịch từ tháng 5, cho phép người dùng xây dựng các tác nhân AI có khả năng thay mặt họ mua bán cổ phiếu theo các tiêu chí đã thiết lập.

Công nghệ từng chỉ dành cho các quỹ đầu tư lớn

Ông Vlad Tenev cho biết trước khi thành lập Robinhood, ông từng tham gia phát triển các hệ thống giao dịch tự động dành cho nhà đầu tư tổ chức.

Theo ông, phần lớn hoạt động giao dịch trên thị trường hiện nay đã được hỗ trợ bởi thuật toán và AI. Tuy nhiên, các công nghệ này chủ yếu nằm trong tay các quỹ đầu tư, công ty giao dịch tần suất cao và các tổ chức tài chính lớn vì yêu cầu hạ tầng tính toán mạnh cùng chi phí rất cao.

Robinhood muốn thay đổi điều đó bằng cách đưa các công cụ vốn chỉ phục vụ giới đầu tư chuyên nghiệp đến với nhà đầu tư cá nhân.

Nếu thành công, người dùng phổ thông sẽ có thể tiếp cận năng lực phân tích dữ liệu, xử lý thông tin và tự động ra quyết định gần tương đương các hệ thống đang được các định chế tài chính lớn sử dụng.

Robinhood tiếp tục mở rộng giữa làn sóng AI

Những tuyên bố của CEO Robinhood xuất hiện trong bối cảnh cuộc đua phát triển AI agent đang diễn ra quyết liệt.

Các doanh nghiệp AI hàng đầu như OpenAI và Anthropic đều đang đầu tư mạnh vào các hệ thống có khả năng tự thực hiện nhiều bước công việc thay cho con người thay vì chỉ trả lời câu hỏi như chatbot truyền thống.

Song song với chiến lược AI, Robinhood cũng mở rộng hoạt động kinh doanh. Công ty vừa công bố triển khai dịch vụ giao dịch tiền điện tử tại Anh và tiếp tục mở rộng thị trường châu Âu.

Thông tin này góp phần giúp cổ phiếu Robinhood tăng khoảng 8% trong phiên giao dịch trước đó và tiếp tục tăng thêm gần 2% trong giao dịch trước giờ mở cửa, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 98 tỷ USD.

Hiện Robinhood phục vụ gần 28 triệu khách hàng tại 38 quốc gia trên ba châu lục.

Trước đó, doanh nghiệp từng công bố kết quả kinh doanh quý I thấp hơn kỳ vọng do hoạt động giao dịch tiền điện tử suy giảm trong giai đoạn thị trường biến động mạnh. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và thị trường chứng khoán phục hồi, hoạt động đầu tư của khách hàng cá nhân cũng cải thiện.

Đầu tháng này, Robinhood tiếp tục cắt giảm khoảng 10% nhân sự nhằm tinh gọn bộ máy vận hành. Trong thông báo gửi nhân viên, ông Vlad Tenev khẳng định công ty đang ở giai đoạn kinh doanh mạnh nhất từ trước đến nay và cần duy trì một tổ chức linh hoạt để tăng tốc phát triển các sản phẩm AI.

AI có thay thế hoàn toàn nhà đầu tư?

Sự xuất hiện của các tác nhân AI đang mở ra một xu hướng mới trong lĩnh vực fintech khi phần mềm không chỉ hỗ trợ phân tích dữ liệu mà còn có thể trực tiếp đưa ra quyết định và thực hiện giao dịch.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng AI vẫn đối mặt với các giới hạn về quản trị rủi ro, khả năng phản ứng trước các sự kiện bất ngờ và yêu cầu tuân thủ pháp lý tại từng thị trường. Trong ngắn hạn, AI nhiều khả năng đóng vai trò như một trợ lý đầu tư thông minh thay vì thay thế hoàn toàn con người.

Đối với thị trường Việt Nam, xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu nâng cấp hạ tầng giao dịch, hoàn thiện khung pháp lý về AI trong tài chính và xây dựng các cơ chế kiểm soát nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn khi các hệ thống AI ngày càng tham gia sâu vào hoạt động đầu tư.