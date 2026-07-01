Công nghệ số
Fintech

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

Võ Vinh

Võ Vinh

09:23 | 01/07/2026
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Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được vinh danh đồng thời ở hai hạng mục về công nghệ ngân hàng và ngân hàng bán lẻ tại Global Banking & Finance Awards® 2026. Kết quả này phản ánh những bước tiến của ngân hàng trong chuyển đổi số và phát triển bán lẻ, đồng thời tiếp nối chuỗi ghi nhận từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đối với chiến lược đổi mới sáng tạo của ABBank.
Mở rộng trải nghiệm ngân hàng số, ABBank tặng thưởng khi giới thiệu người dùng mới ABBank ra mắt tính năng mua ngoại tệ online trên App ABBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.100 tỷ đồng

Theo công bố của Ban tổ chức ngày 24/6/2026 (giờ Vương quốc Anh), ABBank được trao hai giải thưởng gồm “Excellence in Innovation – Banking Technology Vietnam 2026” (Xuất sắc về Đổi mới sáng tạo - Công nghệ Ngân hàng Việt Nam 2026) và “Fastest Growing Retail Bank Vietnam 2026” (Ngân hàng Bán lẻ Tăng trưởng Nhanh nhất Việt Nam 2026).

Global Banking & Finance Awards® là giải thưởng thường niên do Global Banking & Finance Review – tạp chí tài chính uy tín của Vương quốc Anh – tổ chức nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có thành tựu nổi bật về đổi mới sáng tạo, chiến lược phát triển và hiệu quả hoạt động. Các giải thưởng được trao trên cơ sở quy trình đánh giá độc lập, dựa trên hệ thống tiêu chí chặt chẽ cùng những minh chứng về năng lực triển khai, kết quả hoạt động và giá trị mang lại cho khách hàng.

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank liên tục đầu tư phát triển nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo hồ sơ đánh giá, ABBank được ghi nhận nhờ những nỗ lực đầu tư cho đổi mới công nghệ, phát triển các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) theo hướng chuyên trách nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là nền tảng để ngân hàng từng bước phát triển hệ sinh thái tài chính số theo hướng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Việc được vinh danh đồng thời ở 02 hạng mục về công nghệ ngân hàng và ngân hàng bán lẻ phản ánh những bước tiến của ABBank trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh và phát triển sản phẩm, dịch vụ.

Theo danh sách công bố của Ban tổ chức, ABBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần nổi bật của Việt Nam được ghi nhận ở cả hai hạng mục này tại Global Banking & Finance Awards® 2026.

Đại diện ABBank chia sẻ: “Hai giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới của ABBank trong thời gian qua, đồng thời tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. ABBank sẽ không ngừng đổi mới để mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, thuận tiện và an toàn hơn cho khách hàng.”

Trong những năm gần đây, ABBank liên tục phát triển các nền tảng ngân hàng số dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từng bước mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và nâng cao trải nghiệm người dùng. Song song với đó, ngân hàng cũng không ngừng đầu tư nâng cao năng lực bảo mật, trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai nâng cấp hệ thống xác thực theo chuẩn quốc tế FIDO2, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Giải pháp bảo mật mới giúp tăng cường an toàn cho các giao dịch số, hạn chế nguy cơ gian lận và mang đến trải nghiệm giao dịch thuận tiện hơn cho khách hàng.

Trước đó, bộ đôi ứng dụng ABBank cho khách hàng cá nhân và ABBank Business dành cho khách hàng doanh nghiệp của ABBank cũng đã được vinh danh “Dịch vụ số xuất sắc” (I4 Digital Service Innovation Award 2026) tại Viet Nam I4 Impact Awards 2026. Việc tiếp tục nhận “bộ đôi” giải thưởng tại Global Banking & Finance Awards® 2026 không chỉ nối dài chuỗi giải thưởng về đổi mới sáng tạo của ABBank mà còn phản ánh sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với chiến lược đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bán lẻ của ngân hàng.

ABBank

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
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SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam