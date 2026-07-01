Vì sao Tung Hoành Tứ Hải vẫn được xem là tượng đài phim giải trí Hong Kong sau hơn 30 năm?

Không chỉ quy tụ bộ ba ngôi sao Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Chung Sở Hồng, bộ phim còn chinh phục giới phê bình nhờ sự kết hợp giữa hành động, hài hước và câu chuyện giàu cảm xúc về tình bạn.

Kể từ khi ra mắt, Tung Hoành Tứ Hải thường được nhắc đến như một bước chuyển mình đầy kinh ngạc và thú vị của “bậc thầy hành động” Ngô Vũ Sâm. Thay vì sa vào bi kịch nặng nề thường thấy ở các tác phẩm đi trước, ông đã chọn một lối đi nhẹ nhàng, tươi mới và hài hước để tự xả hơi cho chính mình.

Chuyên trang điện ảnh City on Fire đã không tiếc lời ca ngợi khi chấm bộ phim 8.5/10 điểm cùng nhận xét: “Phim mượt mà và có đẳng cấp riêng, tương tự như các phần phim James Bond”. Trong khi đó tại thị trường Đài Loan (Trung Quốc), trang phê bình Pixnet ví tác phẩm như một ly rượu mạnh đầy sảng khoái: “Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, gay cấn và vô cùng kích thích. Phân cảnh đột kích và trộm tranh ở tầng hầm tòa cổ lâu được xếp vào hàng tuyệt tác. Cảm giác mượt mà, liền mạch dâng trào giống như bạn uống cạn một ly Vodka vậy… khiến người ta phải nhớ mãi”.

Trên chuyên trang Douban nổi tiếng, Tung Hoành Tứ Hải sở hữu số điểm 8.8/10 với hơn 490 nghìn lượt đánh giá. Nhiều khán giả thời đại mới cũng không giấu được sự xuýt xoa của bản thân dành cho sự kết hợp giữa hài kịch, hành động và yếu tố xã hội mà Ngô Vũ Sâm lồng ghép vào từng khung hình đậm chất thành thị này.

Giới phê bình từ trong nước đến phương Tây đều không thể chê được "hào quang ngôi sao" rực rỡ mà bộ ba Châu Nhuận Phát, Trương Quốc Vinh và Chung Sở Hồng mang đến trong Tung Hoành Tứ Hải. Chuyên mục phê bình của The DVD Journal - một trong những nền tảng đĩa kỹ thuật số hàng đầu nhấn mạnh Châu Nhuận Phát “phô diễn trọn vẹn sự quyến rũ lãng tử của mình”, trong khi Trương Quốc Vinh “có cơ hội tuyệt vời để thể hiện vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh đầy cuốn hút”.

Bên cạnh đó, nét quyến rũ của Chung Sở Hồng trong dự án cũng hớp hồn không ít khán giả nhiều thế hệ. Những màn tương tác mặn nồng của mỹ nhân cạnh các bạn diễn nam thần mang đến những khung hình tuyệt sắc, cho đến nay vẫn khó có thể tái hiện.

Điểm đắt giá của Tung Hoành Tứ Hải đâu chỉ nằm ở những cái tên bảo chứng chất lượng. Điều giúp tác phẩm chạm vào trái tim người xem qua 3 thập kỷ còn là sự cân bằng tuyệt đối giữa những pha đấu súng nghẹt thở, mảng miếng hài duyên dáng đan xen cùng câu chuyện tình bạn, tình yêu lãng mạn.

Thông qua hành trình của 3 số phận đơn côi tìm đến và gắn bó với nhau, dự án mang đến thông điệp sâu sắc về giá trị của bạn đồng hành. Được nuôi dạy để trở thành siêu trộm, A Hải, A Chiêm và Hồng Đậu liên tục đứng giữa cám dỗ vật chất và lằn ranh sinh tử. Song, cả ba luôn trân quý tình thân nghĩa nặng hơn bất cứ vật chất nào khác. Sự thấu hiểu, hy sinh quên mình cho nhau là một cú vỗ về nhẹ nhàng mà Ngô Vũ Sâm dành tặng cho những ai đang mang trong mình những áp lực nặng nề, cần lắm sự yêu thương ấm áp trong cuộc sống bộn bề hiện nay.

Không phải tự dưng mà Tung Hoành Tứ Hải được Douban gọi tên trong danh sách 200 phim được đánh giá cao nhất mọi thời đại. Hiếm có dịp các siêu sao vốn nổi tiếng với cách diễn trầm lắng, sâu cay và bi kịch, kết hợp cùng một thiên tài dòng phim hành động Hồng Kông để xông pha, lầy lội hết sức trong một vụ trộm thế kỷ. Để rồi đằng sau đó, người xem cảm nhận được tình yêu thương, sự sảng khoái và giải tỏa căng thẳng, cũng như chìm đắm trong hình ảnh thời kỳ vàng son của điện ảnh châu Á mà sau 3 thập kỷ, nó vẫn mang đậm giá trị và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.