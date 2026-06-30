Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (International Kangaroo Math Contest - IKMC) là một trong những kỳ thi toán lâu đời và có quy mô lớn nhất trên thế giới dành cho các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tương ứng với 6 cấp độ. Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo lần đầu tiên được tổ chức năm 1991 tại Pháp.

Hàng năm kỳ thi thu hút gần 10 triệu thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia tham dự như Hà Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia…. Kỳ thi được ra đời với sứ mệnh giúp học sinh có thêm niềm ham thích học toán, tình yêu với Toán học, không nhằm mục đích tuyển chọn hay so sánh giữa các quốc gia.

BTC trao giải cho các học sinh đạt Giải Vô địch quốc gia Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2026.

Tại Việt Nam, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC diễn ra lần đầu tiên năm 2016 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG - IEG Foundation được ủy quyền tổ chức. Đề thi IKMC hằng năm được các chuyên gia Toán học từ 108 nước thành viên thuộc Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo (Association Kangourou sans Frontières) biên soạn, và đề thi này được áp dụng chung cho toàn thế giới. Tại Việt Nam, đề thi được Ban tổ chức phiên dịch và cung cấp cho thí sinh dưới dạng song ngữ Anh - Việt. Năm 2026 đánh dấu năm thứ 11 Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC được tổ chức tại Việt Nam.

IKMC 2026 đã được tổ chức thi trực tiếp vào ngày 22/3/2026, với sự tham dự của hơn 33.000 thí sinh đến từ 33 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính mới từ tháng 7-2025), tham gia thi trực tiếp tại 41 điểm thi thuộc 16 tỉnh, thành phố, bao gồm HàNội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ cùng nhiều địa phương khác.

Kỳ thi Đánh giá năng lực tư duy Toán học Quốc tế (International Mathematics Assessments for Schools - IMAS) là kỳ thi đánh giá tư duy Toán học toàn diện trên 3 góc độ: Hiểu kiến thức, Áp dụng thực tế và Năng lực lập luận. Với việc đề thi 100% bằng tiếng Anh, BTC mong muốn góp phần thúc đẩy việc học tập Toán học và phát triển tư duy một cách hiệu quả tại cả cấp Tiểu học và Trung học cơ sở.

Phiếu điểm IMAS do Ủy ban điều hành IMAS quốc tế thẩm định và phê duyệt sẽ cung cấp những thông tin quan trọng bên cạnh kết quả bài thi: Thứ hạng của học sinh so các học sinh cùng dự thi; Điểm mạnh và điểm yếu của học sinh để có kế hoạch học tập phù hợp.

Trong cùng một năm, bài thi IMAS được sử dụng chung cho tất cả các quốc gia tham dự. Tại Việt Nam, Kỳ thi IMAS lần đầu tiên được tổ chức vào năm học 2015 - 2016.

IMAS 2025 - 2026 đã tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh với gần 1000 thí sinh tham dự, với 2 vòng thi được tổ chức vào ngày 21/12/2025 và 19/4/2026 tại 3 địa điểm: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Lễ trao giải Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2026 và Kỳ thi Đánh giá năng lực tư duy Toán học quốc tế IMAS (2025 - 2026) được Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation tổ chức tại 3 địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Lễ trao giải tại Đà Nẵng đã được tổ chức vào ngày 20/6/2026, cho các học sinh đạt giải đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk; Lễ trao giải tại TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 21/6/2026, cho các học sinh đoạt giải đến từ các tỉnh thành phố thuộc khu vực từ Khánh Hòa đến Cà Mau.