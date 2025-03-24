Gần 30.000 thí sinh tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2025

Gần 28.000 thí sinh đến từ 58 tỉnh/thành phố trên cả nước đã tham dự Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2025. Trong đó, Hà Nội là địa phương có số lượng điểm thi nhiều nhất trên cả nước trong Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2025 với tổng 20 điểm thi và hơn 19.000 thí sinh tham dự.

IKMC là kỳ thi Toán tư duy quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, được chia thành 6 cấp độ.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) là một trong những kỳ thi toán lâu đời và có quy mô lớn nhất trên thế giới dành cho các bạn học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tương ứng với 6 cấp độ.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo lần đầu tiên được tổ chức năm 1991 tại Pháp. Hàng năm kỳ thi thu hút hơn 9 triệu thí sinh đến từ 108 quốc gia tham dự như Hà Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia….

Kỳ thi được ra đời với sứ mệnh giúp học sinh có thêm niềm ham thích học toán, tình yêu với Toán học, không nhằm mục đích tuyển chọn hay so sánh giữa các quốc gia.

Tại Việt Nam, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC diễn ra lần đầu tiên năm 2016 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG - IEG Foundation được ủy quyền tổ chức. Đề thi IKMC hằng năm được các chuyên gia Toán học từ 108 nước thành viên thuộc Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo (Association Kangourou sans Frontières) biên soạn, và đề thi này được áp dụng chung cho toàn thế giới.

Tại Việt Nam, đề thi được Ban tổ chức phiên dịch và cung cấp cho thí sinh dưới dạng song ngữ Anh - Việt. Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC Việt Nam do GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) làm trưởng BTC, và ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Quỹ Phát triển Giáo dục IEG là phó trưởng BTC.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC 2025 được tổ chức với 44 điểm thi tại 18 tỉnh/thành phố trong cả nước.

Đề thi chính thức của Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo được thảo luận, chọn lọc từ các bộ đề của 108 nước thành viên trong Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo nên các câu hỏi của đề thi IKMC có tính mới lạ, mang đặc trưng khác nhau của các quốc gia, tạo nên sự đa dạng, đổi mới liên tục, đảm bảo phù hợp với từng cấp độ và các yếu tố tư duy cần thiết cho học sinh ở cấp độ đó và tiêu chuẩn này áp dụng chung với học sinh của toàn bộ các nước thành viên tổ chức IKMC.

Vậy nên, thí sinh IKMC, thông qua kết quả của bài thi, tự mình đánh giá được năng lực Toán học, khả năng tư duy trên cùng một thước đo với các bạn học sinh quốc tế. Đó chính là những giá trị mà BTC mong muốn mang đến cho học sinh Việt Nam, bên cạnh phần thưởng giá trị, cơ hội giao lưu với cộng động các bạn học sinh đam mê Toán học cũng như được truyền cảm hứng, xây dựng niềm yêu thích học Toán nói riêng và niềm vui học tập nói chung.

Bước sang năm thứ 10, IKMC vẫn luôn giữ sứ mệnh lan tỏa tình yêu toán học cho học sinh Việt Nam, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC đang ngày càng thu hút được sự quan tâm và ủng hộ từ nhiều trường học, các bậc phụ huynh và học sinh trên toàn quốc.

Tính đến nay, IKMC 2025 là năm có số lượng thí sinh tham dự đông nhất, và theo ghi nhận từ các kênh thông tin truyền thông, IKMC là kỳ thi Toán quốc tế tại Việt Nam có số lượng thí sinh dự thi đông đảo nhất.

Đặc biệt, với dấu mốc 10 năm IKMC được tổ chức tại Việt Nam, Ban tổ chức mở rộng cơ cấu giải thưởng thêm hai giải thưởng mới là Top 20% và Top 30% thí sinh điểm cao nhất của mỗi khối lớp, mang đến nhiều cơ hội hơn cho các thí sinh đạt thành tích tốt.

Ngoài ra, bên cạnh Huy chương Vàng cho giải High Distinction và Huy chương Bạc cho giải Distinction như các năm trước, năm nay các bạn thí sinh đạt giải Top 10% và Top 15% thí sinh điểm cao nhất mỗi khối lớp sẽ được trao Huy chương Đồng. Toàn bộ các giải thưởng của IKMC được xét trong cùng một khối lớp, mang đến sự công bằng, và động lực cố gắng cho các bạn thí sinh tham dự.

Cùng với đó, với mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích, sáng tạo và mang lại sự gắn kết cho các em học sinh trên toàn quốc, BTC đã tổ chức Sân chơi nhảy đồng diễn “Rộn ràng bước nhảy Kangaroo" trên nền nhạc bài hát chủ đề kỷ niệm 10 năm IKMC Việt Nam do nhạc sĩ Bùi Công Nam sáng tác “IKMC - Vui cùng Toán, Sáng tư duy".