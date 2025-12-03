Điện tử tiêu dùng
Computing

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Thành Biên

Thành Biên

09:04 | 03/12/2025
COLORFUL vừa công bố ba bo mạch chủ mới thuộc hệ B850, gồm CVN B850M ARK FROZEN, BATTLE-AX B850M-PLUS S WIFI7 và COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7. Đây là bước mở rộng quan trọng của hãng trong phân khúc bo mạch chủ tầm trung - cận cao cấp, hướng đến người dùng đang tìm kiếm một nền tảng ổn định, sẵn sàng cho các bộ xử lý AMD Ryzen thế hệ mới.
COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 mới
COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Nâng cấp khả năng cấp điện và cập nhật công nghệ kết nối hiện đại

Theo thông tin từ COLORFUL, loạt sản phẩm B850 thế hệ mới được phát triển theo ba hướng chính: tăng cường khả năng cấp điện, bổ sung kết nối tốc độ cao và duy trì bản sắc thiết kế của từng dòng sản phẩm.

Cả ba bo mạch chủ đều sử dụng chipset AMD B850, tương thích với Ryzen 7000, 8000 và 9000 Series, hỗ trợ bộ nhớ DDR5 và trang bị hệ thống tản nhiệt riêng theo từng dòng.

Dòng sản phẩm hướng đến ba nhóm người dùng: game thủ, nhà sáng tạo nội dung và người đam mê phần cứng muốn nâng cấp lên nền tảng AMD mới.

COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7

COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7 là mẫu thu hút nhiều sự chú ý do áp dụng phong cách MEOW vốn quen thuộc trên các linh kiện đồ họa của COLORFUL. Sản phẩm sử dụng bộ giáp tản nhiệt trắng đồng bộ, giao diện BIOS tùy biến theo chủ đề MEOW và logo MEOW tối giản.

COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7
COLORFIRE B850M-MEOW WIFI7

Về phần cứng, bo mạch chủ trang bị thiết kế pha nguồn 10+2+1 với DrMOS 55A, bốn khe RAM DDR5 bọc kim loại và giải pháp mạng gồm LAN 5GbE, Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4. Mẫu MEOW hỗ trợ một khe PCIe 5.0 x4 M.2 và một khe PCIe 4.0 x4 M.2, cho phép mở rộng lưu trữ tốc độ cao.

Điểm đáng chú ý là bo mạch chủ tương thích với phần mềm iGame Center, hỗ trợ điều khiển ánh sáng và thiết lập hệ thống. Bên cạnh đó, nút cập nhật BIOS tại cụm I/O phía sau giúp nâng cấp firmware mà không cần gắn CPU, một tính năng đang được nhiều hãng áp dụng trên các dòng sản phẩm mới.

Với cấu hình hướng đến người dùng thích tùy biến và phong cách cá nhân hóa, B850M-MEOW WIFI7 là lựa chọn cho chủ nhân các dàn máy muốn sự đồng bộ cả về ngoại hình lẫn tính năng.

CVN B850M ARK FROZEN

CVN B850M ARK FROZEN là mẫu cao cấp nhất trong ba dòng, tập trung vào hiệu năng và độ ổn định khi ép xung. Sản phẩm sở hữu thiết kế pha nguồn 14+2+1 (DrMOS 80A), hỗ trợ vận hành CPU cao cấp như Ryzen 9 9950X3D.

CVN B850M ARK FROZEN
CVN B850M ARK FROZEN

Mạch tạo xung tích hợp giúp tinh chỉnh tần số CPU trực tiếp ở tầng phần cứng, kết hợp mạch bộ nhớ tối ưu hóa cho DDR5 đạt mức 8400MHz.

Bo mạch chủ được trang bị ba khe M.2 (hai PCIe 5.0 x4 và một PCIe 4.0 x4), bốn cổng SATA và hệ thống mạng gồm Ethernet 2.5GbE và Wi-Fi 7. Đây là cấu hình phù hợp cho hệ thống làm việc lẫn thi đấu esports đòi hỏi tốc độ phản hồi và độ trễ thấp.

Thiết kế giáp tản nhiệt Frost Armor bao phủ gần như toàn bộ khu vực VRM và SSD, giúp duy trì nhiệt độ linh kiện khi tải nặng. Giống như dòng MEOW, ARK FROZEN cũng hỗ trợ iGame Center và trang bị nút cập nhật BIOS một chạm.

Với khả năng vận hành ổn định ngay cả khi ép xung, CVN ARK FROZEN hướng đến người dùng đòi hỏi hiệu năng cao, đặc biệt là nhóm cần dựng máy chơi game ở mức thiết lập nặng hoặc kết hợp làm việc đồ họa.

BATTLE-AX B850M-PLUS S WIFI7

BATTLE-AX B850M-PLUS S WIFI7 là sản phẩm dành cho người dùng cần hệ thống mạnh nhưng chi phí hợp lý hơn dòng CVN. Bo mạch chủ sử dụng thiết kế pha nguồn 10+2+1 (DrMOS 55A), đủ vận hành các CPU như Ryzen 9 9900X3D, cùng giáp tản nhiệt tông đen và kết cấu kim loại cứng cáp.

BATTLE-AX B850M-PLUS S WIFI7
BATTLE-AX B850M-PLUS S WIFI7

Về tính năng lưu trữ, BATTLE-AX hỗ trợ một khe M.2 PCIe 5.0 x4 và một khe PCIe 4.0 x4. Kết nối mạng gồm LAN 5GbE, Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4. Cổng USB phía sau gồm USB 3.2 Gen1 Type-C (5Gbps) và USB 3.2 Gen2 Type-A (10Gbps).

Tương tự hai mẫu còn lại, sản phẩm hỗ trợ iGame Center và có nút cập nhật BIOS một chạm.

Trong định vị sản phẩm, BATTLE-AX hướng tới nhóm người dùng phổ thông – cận cao cấp cần hiệu năng ổn định cho làm việc văn phòng, dựng video ở mức cơ bản và chơi game phổ biến.

Lời khẳng định của COLORFUL về hệ sinh thái B850

Với ba bo mạch chủ mới, COLORFUL củng cố hệ B850 của hãng tại nhiều mức giá, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Dải sản phẩm lần này thể hiện chiến lược mở rộng nền tảng AMD của hãng, bên cạnh việc từng bước xây dựng hệ sinh thái bo mạch chủ riêng dựa trên thiết kế nhận diện như MEOW hay ARK FROZEN.

Tập trung vào các yếu tố thực tiễn như pha nguồn, kết nối, ổn định và khả năng nâng cấp BIOS, COLORFUL cho thấy định hướng đầu tư vào tính kỹ thuật thay vì chỉ chú trọng hình thức.

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Việc đồng loạt trang bị Wi-Fi 7 cũng phản ánh xu thế chuyển dịch của thị trường bo mạch chủ ở năm tới, nơi tiêu chuẩn kết nối thế hệ mới dần trở thành bắt buộc.

COLORFUL hiện chưa đưa ra thông tin về giá và thời gian mở bán của ba mẫu B850 mới. Tuy nhiên, với việc hoàn thiện danh mục sản phẩm ở nhiều mức cấu hình, giới chuyên môn dự đoán hãng sẽ đặt cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc AMD B850 trong thời gian tới.

Loạt sản phẩm mới của COLORFUL dự kiến sẽ được phân phối toàn cầu sau khi hãng công bố giá chính thức. Trong bối cảnh người dùng đang chuẩn bị cho thế hệ CPU AMD Ryzen mới, việc ra mắt ba mẫu B850 được xem là bước đi nhằm đón đầu nhu cầu nâng cấp hệ thống trong nửa đầu năm tới.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

