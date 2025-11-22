Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Foxconn đã sử dụng sự kiện công nghệ thường niên của mình để công bố quan hệ đối tác với OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT.

Foxconn đang tăng tốc chuyển mình

Tại Ngày công nghệ Hon Hai diễn ra tại Đài Loan hôm qua (21/11), Tập đoàn Foxconn đã công bố hàng loạt hợp tác đình đám với OpenAI, Nvidia và Intrinsic của Alphabet, hé lộ tham vọng trở thành ông lớn trong lĩnh vực phần cứng AI.

Sam Altman xuất hiện qua video, khẳng định hai bên sẽ chia sẻ hiểu biết về nhu cầu phần cứng AI và Foxconn sẽ thiết kế, tạo mẫu thiết bị mới, hướng đến sản xuất tại Mỹ. Đây là mảng máy chủ đang giúp Foxconn tăng trưởng mạnh và lập kỷ lục lợi nhuận quý ba.

Foxconn cũng giới thiệu khay tính toán cho chip Blackwell của Nvidia, đồng thời bắt tay Intrinsic để xây dựng “nhà máy trí tuệ nhân tạo”.

Nhu cầu phần cứng AI tăng vọt, Nvidia báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng, nhưng thị trường vẫn lo ngại bong bóng AI. Dù vậy, Chủ tịch Foxconn Young Liu tin rằng công ty có vị thế vững chắc: “Dù mô hình AI nào thắng, họ đều cần phần cứng”.

Foxconn rõ ràng không chỉ muốn là nhà lắp iPhone. Tập đoàn đang đặt cược lớn vào kỷ nguyên AI.