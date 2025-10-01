Vốn hóa Nvidia vượt 4,5 nghìn tỷ USD nhờ làn sóng đầu tư AI

Cổ phiếu Nvidia vừa đạt mức cao kỷ lục, nâng vốn hóa thị trường lên 4,5 nghìn tỷ USD, nhờ các thỏa thuận AI hàng trăm tỷ đô la với OpenAI, Meta và Google. Ảnh: Reuters.

Tuần trước, OpenAI công bố Nvidia sẽ nắm giữ cổ phần trị giá lên tới 100 tỷ USD và đồng thời xây dựng các trung tâm dữ liệu hàng trăm tỷ đô la với hàng trăm nghìn GPU. Dự án “Stargate” của OpenAI với Oracle dự kiến tổng đầu tư 500 tỷ USD, tạo ra nhu cầu khổng lồ cho sản phẩm của Nvidia. Giám đốc điều hành Jensen Huang cho biết các sản phẩm của Nvidia chiếm khoảng 70% chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu AI mới.

Các nhà phân tích của Citi nâng mức giá mục tiêu của Nvidia từ 200 USD lên 210 USD, dự báo chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI sẽ tiếp tục tăng mạnh. Nhà phân tích Atif Malik nhận định: “OpenAI tìm đến Nvidia vì hãng sở hữu sản phẩm hấp dẫn và đáp ứng được khối lượng tính toán ngày càng tăng trên mỗi người dùng”.

Không chỉ OpenAI, các “ông lớn” công nghệ như Meta, Google cũng đẩy mạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng AI. CoreWeave, nhà cung cấp dịch vụ đám mây với Nvidia là cổ đông lớn, vừa ký hợp đồng cung cấp dịch vụ AI trị giá 14,2 tỷ USD cho Meta.

Trong năm nay, cổ phiếu Nvidia vượt trội so với hầu hết các công ty cùng ngành vốn hóa lớn, chỉ xếp sau Broadcom, vốn cũng tăng khoảng 40% nhờ quan hệ hợp tác với OpenAI. Sự bùng nổ AI đang đưa Nvidia lên vị trí trung tâm của một ngành công nghiệp trị giá hàng nghìn tỷ đô la.