Samsung một lần nữa khai mở tiềm năng của Home AI tại CES 2026

Tại đây, các diễn giả đều nhất trí rằng: kỷ nguyên tiếp theo của trí tuệ nhà thông minh phải được xây dựng trên sự hợp tác cởi mở thay vì hệ sinh thái khép kín. Khi ngôi nhà ngày càng phụ thuộc vào thiết bị và dịch vụ đến từ nhiều thương hiệu và lĩnh vực khác nhau, thì tính cởi mở sẽ cho phép các hệ thống AI phối hợp để tạo ra tác động thực tế.

Samsung chia sẻ rằng kết nối mở sẽ cho phép thiết bị gia dụng, hệ thống năng lượng, dịch vụ an toàn và đối tác đa ngành cùng kiến tạo những trải nghiệm không thể có được nếu vận hành trong môi trường biệt lập. “Nhà là nơi riêng tư nhất trong cuộc sống của mỗi người, vì vậy Home AI phải tạo dựng được lòng tin, một cách lặng lẽ, tôn trọng và mang lại giá trị mà người dùng có thể cảm nhận được. Điều đó đòi hỏi khả năng tương thích giữa các thương hiệu để ngôi nhà hoạt động như một hệ thống thống nhất thay vì các tính năng riêng lẻ. Thông qua hợp tác với HCA và các ngành công nghiệp khác, chúng tôi đang biến sự cởi mở thành kết quả cụ thể: ngôi nhà an toàn hơn, thói quen đơn giản hơn và khoản tiết kiệm chi phí có thể đo lường – tất cả đều được được xây dựng trên sự đồng thuận và minh bạch.” Ông Yoonho Choi, Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Liên minh Kết nối Gia đình (HCA: Home Connectivity Alliance) kiêm Giám đốc Liên minh Chiến lược của Samsung Electronics, bày tỏ.

Samsung cho biết trong 10 năm qua cộng đồgn SmartThings đã có quy mô hơn 500 triệu người và Samsung đã có những hiểu biết sâu sắc về quy trình xây dựng hệ sinh thái nhà thông minh

Samsung cũng cho biết, hiện cộng đồng SmartThings đã có quy mô hơn 500 triệu người, cùng hệ sinh thái kết nối được hình thành trong suốt một thập kỷ qua, Samsung đã có những hiểu biết sâu sắc về quá trình xây dựng hệ sinh thái kết nối thông minh trong gia đình, từ các thiết bị thông minh hiện nay đến trí tuệ hệ thống toàn diện trong tương lai.

Thành tựu này cho phép Samsung thiết kế những trải nghiệm AI có sự điều phối giữa thiết bị gia dụng và dịch vụ theo cách tự nhiên, giàu tính “đồng hành” hơn là nặng về kỹ thuật.

“Việc mang lại lợi ích hữu hình để cải thiện đời sống là vô cùng quan trọng. Trong tinh thần đó, không có khu vực nào đem lại giá trị lớn hơn một không gian bếp được kết nối toàn diện, cho phép người dùng có thể hiểu rõ những gì có trong tủ lạnh, đồng thời liên thông với mạng lưới nước và sưởi ấm để AI có cái nhìn tổng thể và thực hiện các hành động phòng ngừa.” Ông Michael Wolf, nhà sáng lập kiêm Tổng biên tập The Spoon, chia sẻ.

Trong phiên thảo luận, các diễn giả đã cùng phân tích lợi thế có thể đo đếm được khi sử dụng hệ sinh thái mở. Samsung cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ hợp tác với Hartford Steam Boiler (HSB) như ví dụ tiên phong về cách dữ liệu nhà thông minh được sử dụng một cách minh bạch, có trách nhiệm và mang lại kết quả ý nghĩa.

“Chúng ta đang ở thời điểm mà ngôi nhà kết nối có thể hòa vào phong cách sống một cách liền mạch, từng bước xây dựng niềm tin vào thiết bị nhà thông minh để tạo nên lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng. Thông qua hợp tác với Samsung, chúng tôi đã tạo ra một cầu nối với ngành bảo hiểm, biến những điểm dữ liệu đơn giản thành khoản tiết kiệm hữu hình cho người tiêu dùng.” Ông Jed Usich, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Giải pháp Tăng trưởng Chiến lược tại HSB cho biết.

Xuyên suốt phiên thảo luận, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, để Home AI thành công, công nghệ phải thể hiện trí tuệ cảm xúc và hòa hợp tự nhiên vào các hoạt động như nấu ăn, nghỉ ngơi, giải trí và chăm sóc gia đình. Thiết kế, kể chuyện và thấu hiểu hành vi đều đóng vai trò quan trọng để các thiết bị kết nối mang lại cảm giác như những người bạn đồng hành điềm tĩnh, đáng tin cậy.

Các diễn giả cùng nhau nhất trí rằng, tương lai của Home AI phụ thuộc vào khả năng tương thích giữa các nền tảng, việc sử dụng dữ liệu có trách nhiệm và hợp tác đa ngành sẽ bảo đảm ngôi nhà thông minh mang lại giá trị thực mà không tổn hại đến lòng tin.

Khi AI ngày càng trở nên phổ biến và lan tỏa, Samsung vẫn kiên định xây dựng các hệ sinh thái mở giúp cuộc sống kết nối đơn giản, an toàn và ý nghĩa hơn, đồng thời cũng chứng minh rằng khi mọi thứ chỉ bằng một cú “click”, Home AI có thể cải thiện cuộc sống hằng ngày một cách thực thụ.