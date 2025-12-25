Điện tử tiêu dùng
CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini

Hồng Nhung

Hồng Nhung

11:29 | 25/12/2025
Cụ thể, dòng sản phẩm tủ rượu thông minh Bespoke AI Wine Cellar mới được Samsung trình diễn tại CES 2026 cùng các thiết bị nhà bếp sẽ có thiết kế hoàn toàn mới bên cạnh công nghệ AI Vision cải tiến.
Trong danh mục thiết bị nhà bếp mới nhất tại CES 2026 Samsung đã đưa ra nhiều phiên bản mới của các thiết bị vốn đã rất quen thuộc với người tiêu dùng như tủ lạnh Bespoke AI, lò vi sóng âm tủ trên bếp (Over-the-Range – OTR), bếp liền lò dạng slide-in.

Bên cạnh thiết kế hoàn toàn mới, bộ danh mục sản phẩm thiết bị nhà bếp năm nay của Samsung còn được cải tiến mạnh về tính năng AI dựa trên thị giác, được tăng cường nhờ Google Gemini và Google Cloud. Qua đó cho thấy cách những đổi mới này giúp đơn giản hóa công việc hằng ngày và nâng tầm trải nghiệm tổng thể trong không gian bếp.

Ông Jeong Seung Moon, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Bộ phận R&D mảng Thiết bị Gia dụng Kỹ thuật số (DA) tại Samsung Electronics, cho biết: “Với vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ AI dựa trên thị giác, Samsung đã dẫn dắt đổi mới trên thị trường thiết bị nhà bếp. Thông qua hợp tác với Google Cloud, Samsung sẽ đạt tới một tầm cao mới trong đổi mới, đồng thời tận dụng những sáng kiến đang triển khai này để tiếp tục mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng trong năm tới.”

Dòng tủ lạnh Bespoke AI Refrigerator Family Hub mới, được trang bị AI Vision nâng cấp với điểm cải tiến quan trọng

Cụ thể dòng tủ lạnh Bespoke AI Refrigerator Family Hub mới, được trang bị AI Vision nâng cấp với điểm cải tiến quan trọng nhất là các tính năng được xây dựng trên nền tảng Google Gemini, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được tích hợp vào tủ lạnh.

Nếu như trước đây, AI Vision có thể nhận diện tối đa 37 loại thực phẩm tươi sống và 50 loại thực phẩm chế biến đã được đăng ký sẵn trực tiếp trên thiết bị. Thì ở phiên bản mới nhất sắp ra mắt tại CES năm nay, Samsung đã khắc phục các giới hạn hiện tại, cho phép nhận diện nhiều loại thực phẩm hơn, mang đến trải nghiệm linh hoạt và toàn diện hơn. Cụ thể, thiết bị có thể tự động nhận diện cả thực phẩm chế biến sẵn mà không cần đăng ký riêng, đồng thời ghi nhận tên gọi một cách thông minh nhằm tối ưu trải nghiệm sử dụng. Ngoài ra, Samsung cũng đặt mục tiêu tích hợp tính năng nhận biết các vật phẩm do người dùng chủ động dán nhãn, cho phép bổ sung thực phẩm được bảo quản trong hộp đựng cá nhân vào danh sách thực phẩm.

Nhờ khả năng nhận diện nguyên liệu ngày càng chính xác hơn, việc quản lý danh sách thực phẩm trở nên trực quan, rõ ràng và thuận tiện hơn bao giờ hết, qua đó mở rộng và làm phong phú thêm trải nghiệm ẩm thực của người dùng. Như vậy, khách tham quan CES 2026 sẽ được tận mắt chứng kiến những nâng cấp mới nhất này cùng các kịch bản ứng dụng đa dạng của AI Vision, phác họa tương lai của một căn bếp AI thực sự cá nhân hóa.

Tủ rượu Bespoke AI Wine Cellar mới sẽ được thiết kế mới cùng công nghệ AI Vision xây dựng trên nền tảng Google Gemini

Một sản phẩm mới đáng chú ý khác cũng được Samsung đặc biệt chú ý trong dải sản phẩm thiết bị nhà bếp năm nay tại CES 2026 đó chính là tủ rượu Samsung Bespoke AI Wine Cellar mới. Theo đó, tủ rượu Bespoke AI Wine Cellar mới sẽ được thiết kế mới cùng công nghệ AI Vision xây dựng trên nền tảng Google Gemini, tương tự công nghệ đang được ứng dụng trên dòng tủ lạnh Bespoke AI Refrigerator.

Nhờ dó, khi người dùng cất hoặc lấy chai rượu ra khỏi tủ, camera đặt ở phía trên sẽ nhận diện nhãn chai và theo dõi từng chai rượu, đồng thời cập nhật thông tin vào SmartThings AI Wine Manager. Hệ thống cũng có khả năng phân biệt chính xác vị trí kệ và ngăn chứa của từng chai, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra mà không cần tìm kiếm thủ công. Thông qua AI Wine Manager, người dùng có thể tra cứu thông tin rượu thuận tiện hơn, đồng thời nhận gợi ý kết hợp món ăn phù hợp dựa trên danh mục rượu hiện có trong bộ sưu tập, mang đến trải nghiệm quản lý rượu vang trực quan và cá nhân hóa hơn.

Một không gian bếp đồng bộ với diện mạo mới được phủ đều trên khắp các sản phẩm, từ tủ lạnh French Door, bếp slide-in và các mẫu lò vi sóng OTR… mang đến diện mạo hiện đại cùng tùy chọn hoàn thiện thép không gỉ đồng bộ, giúp người dùng dễ dàng tạo nên một không gian bếp hài hòa nhất quán.

Theo đó, tủ lạnh Bespoke AI 3 cửa French Door mới sở hữu thiết kế lắp đặt sát tường, cho phép lắp đặt với khoảng hở hai bên chỉ khoảng 4 mm. Bên cạnh đó, độ dày cửa được tinh giản thêm 50 mm so với các mẫu 3 cửa thông thường, cho phép mở hoàn toàn các ngăn kéo và tiếp cận thực phẩm dễ dàng khi cửa mở rộng. Tính năng AutoView (cửa trong suốt) sẽ giúp người dùng nhanh chóng kiểm tra thực phẩm bên trong tủ.

Bếp âm tường slide-in nâng cấp có thiết kế hoàn toàn mới với lớp hoàn thiện thép không gỉ trên trên bảng điều khiển, núm xoay và cửa lò. Thiết bị sử dụng tay cầm dạng thanh mới, kết hợp núm xoay chính xác Precision Knob giúp tăng cường độ an toàn khi sử dụng.

Samsung cũng sẽ ra mắt hai dòng lò vi sóng tích hợp máy hút mùi (OTR microwaves) mới gồm Air-Fry OTR và DualVent OTR với thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cấu trúc hệ thống hút mùi cải tiến đáng kể của mẫu DualVent OTR. Thông thường, mặt bếp dưới có độ sâu lớn hơn so với lò vi sóng OTR, khiến hệ thống hút mùi khó có thể hút toàn bộ khói từ các vùng nấu phía trước. Thì ở hệ thống hút kép mới của Samsung đã khắc phục hạn chế này bằng cách bổ sung cánh thông gió phía trước bên cạnh hệ thống thông gió phía dưới, qua đó tăng đáng kể khả năng thu gom khói và mùi so với thế hệ trước.

Chi tiết hơn về công nghệ mới, sản phẩm mới của Samsung tại CES có tại đây.

Samsung CES 2026 Vision AI gia dụng thông minh tủ rượu thông minh Bespoke AI Wine Cellar tủ lạnh Bespoke AI Refrigerator Family Hub mới

Đọc nhiều

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nội

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Vận động viên Esport Thái Lan bị trục xuất khỏi SEA Games 33 vì sử dụng phần mềm gian lận trong thi đấu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

