Samsung mang gì đến CES 2026?

Công bố mới nhất từ Samsung Electronics cho biết, các cải tiến mới nhất này sẽ được hãng trình diễn tại CES 2026 từ ngày 6 – 9/1 tại Las Vegas, Nevada (Mỹ). Tại đây Samsung sẽ mang đến loạt giải pháp nâng tầm trải nghiệm sống tại gia, kết hợp giữa chăm sóc cá nhân hóa dựa trên AI và hiệu năng mạnh mẽ nhờ phần cứng tiên tiến.

Tiếp tục là danh mục thiết bị gia dụng Bespoke AI mở rộng để giúp dưỡng vải thông minh hơn, điều khiển nhiệt độ trực quan hơn và trải nghiệm làm sạch tiện lợi hơn. Những sản phẩm cải tiến nổi bật sẽ bao gồm Bespoke AI AirDresser nâng cấp, Bespoke AI Laundry Combo, Bespoke AI WindFree Pro Air Conditioner và robot hút bụi cao cấp Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra.

Samsung sẽ mở rộng danh mục thiết bị gia dụng Bespoke AI tại CES 2026

“Năm nay, nhằm nâng cao trải nghiệm sống, chúng tôi giới thiệu các phiên bản nâng cấp của AirDresser, Laundry Combo và điều hòa WindFree, được phát triển dựa trên những phản hồi giá trị từ người dùng cùng năng lực R&D mà chúng tôi đã tích lũy trong nhiều năm. Thông qua cải tiến không ngừng, chúng tôi đang nâng tầm cách người dùng tương tác với thiết bị gia dụng trong cuộc sống hằng ngày”. Ông Jeong Seung Moon, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc R&D ngành hàng Thiết bị Gia dụng Kỹ thuật số (DA) của Samsung Electronics, bật mí.

Cụ thể, máy giặt Bespoke AI Laundry Combo sẽ có chu trình giặt – sấy nhanh hơn, sấy hiệu quả hơn và chăm sóc thông minh hơn.

Máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo phiên bản 2026

Máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo phiên bản 2026 được nâng cấp từ dòng sản phẩm ra mắt vào năm 2024 với nhiều cải tiến đáng chú ý, trong đó tâm điểm của những cải tiến vượt bậc này có thể kể đến khả năng rút ngắn thời gian giặt – sấy, cải thiện hiệu quả sấy khô. Ví dụ như ở chu trình Super Speed tận dụng công nghệ Speed Spray áp suất cao, giúp bột giặt thẩm thấu tốt hơn và xả sạch hiệu quả, mang lại khả năng giặt nhanh và tối ưu. Trong khi đó, bộ trao đổi nhiệt Booster Heat Exchanger mới được tích hợp giúp nâng cao hiệu suất sấy. Đặc biệt, ở phiên bản nâng cấp còn có thêm tính năng Auto Open Door+, không chỉ tự động mở cửa mà còn kích hoạt lưu thông không khí bên trong sau các chu trình chỉ giặt, giúp quần áo còn lại không bị ám mùi ẩm mốc.

Trong khi đó, AI Wash & Dry+ được nâng cấp sử dụng nhiều cảm biến để tối ưu hiệu suất cho từng lần giặt. Hệ thống có khả năng nhận diện khối lượng đồ giặt để xác định lượng nước và nước giặt phù hợp, phân loại năm loại vải. Theo đó, Outdoor (trang phục ngoài trời) và Denim cho phép theo dõi mức độ bẩn theo thời gian thực. Bộ lọc xơ vải Wide Lint Filter mới có thiết kế một chạm giúp vệ sinh dễ dàng hơn, cấu trúc hai lớp và diện tích thu gom lớn để lọc sạch xơ vải và cặn bẩn.

Bên cạnh phiên bản màn hình LCD 7inch, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo phiên bản 2026 còn có thêm phiên bản màn hình LCD 2,8 inch và núm xoay với mức giá hấp dẫn hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser

Bespoke AI AirDresser cũng được nâng cấp với khả năng giảm nhăn mạnh mẽ và sấy thông minh hơn. Theo đó, Bespoke AI AirDresser thế hệ 2026 được trang bị thêm tính năng Auto Wrinkle Care mới, tận dụng hệ thống Dual AirWash và Dual JetSteam cải tiến để giúp làm phẳng nếp nhăn một cách nhanh chóng, đặc biệt hữu ích trong những buổi sáng bận rộn. Tính năng Dual JetSteam cũng giúp duy trì độ tươi mới của quần áo bằng cách đưa luồng hơi nhiệt độ cao thẩm thấu sâu vào sợi vải, qua đó loại bỏ 99,9% một số loại virus và vi khuẩn, cũng như 99% mùi khó chịu. Ngoài ra, thiết bị còn có chương trình sấy thông minh, tự động điều chỉnh thời gian sấy phù hợp với lượng đồ nhỏ, vừa hoặc lớn, đảm bảo sấy khô tối ưu, tránh sấy quá hoặc thiếu, đồng thời bảo vệ chất lượng vải.

Điểm nổi bật là khả năng kết nối đồng bộ giữa hai thiết bị với Bespoke AI Laundry Combo. Thông qua tính năng Auto Cycle Link, máy sẽ đưa ra gợi ý chương trình sấy phù hợp trên AirDresser ngay sau khi chu trình giặt kết thúc. Và khi người dùng chọn các chu trình chăm sóc đặc biệtnhư chu trình Blouse trên Laundry Combo, tùy chọn tương ứng sẽ tự động được thiết lập trên AirDresser, tạo nên quy trình chăm sóc trang phục liền mạch. Thiết kế mới cũng được làm mới với cửa One Body liền khối và màn hình LCD 2,8 inch, nâng cao tính tiện dụng.

Điều hòa Bespoke AI WindFree Pro

Sản phẩm đáng chú ý tiếp theo là điều hòa Bespoke AI WindFree Pro mang đến nhiều chế độ gió tùy chỉnh với hệ thống cánh đa hướng.

Phiên bản WindFree Air Conditioner mới sẽ được tích hợp công nghệ AI và Motion Wind, tập trung vào yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng, đó là chế độ gió. Số lượng cánh gió được tăng từ một lên ba cánh, cho phép điều hướng luồng gió theo nhiều hướng khác nhau, phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó là hệ thống Triple Motion Wings tạo ra bảy chế độ gió tùy chỉnh, bao gồm Max Wind giúp làm mát nhanh hơn 15%; Surround Wind phân bổ luồng gió đồng đều; Long Reach Wind đưa luồng khí mát đi xa gấp đôi; và Down Wind nhanh chóng đẩy khí ấm xuống dưới để làm mát hiệu quả hơn.

Với các chế độ AI Direct Wind và Indirect Wind dựa trên radar, hệ thống có thể nhận diện sự hiện diện của người dùng và tự động điều hướng hoặc chuyển hướng luồng gió nhằm tối ưu sự thoải mái.

Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị AI Fast & Comfort Cooling, phân tích nhiệt độ, độ ẩm và diện tích phòng để tự động kích hoạt chế độ làm mát tối ưu. Dựa trên thói quen sử dụng, hệ thống sẽ lựa chọn giữa Fast Cooling, WindFree Comfort và Dry Comfort không gây lạnh buốt. Hay với tính năng AI Energy Mode máy sẽ tự động theo dõi hành vi của người dùng và điều kiện môi trường bên ngoài để giảm dao động của máy nén, qua đó giúp tiết kiệm đến 30% năng lượng.

Robot hút bụi lau sàn Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra

Với robot hút bụi lau sàn Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra thế hệ mới, bên cạnh tính năng nhận diện vật thể và chất lỏng, còn có khả năng khả năng di chuyển thông minh hơn.

Robot hút bụi Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra thế hệ mới được trang bị các công nghệ nhận diện tiên tiến, giúp giảm tối đa sự can thiệp của con người và đơn giản hóa việc làm sạch hơn bao giờ hết. Bằng cách sử dụng bộ xử lý Qualcomm Dragonwing™, thiết bị ứng dụng AI Object Recognition dựa trên học sâu để nhận diện tốt hơn con người, mèo và chó, cũng như các chướng ngại vật khó phát hiện như dây cáp hoặc thảm.

Sản phẩm còn hỗ trợ AI Liquid Recognition, cho phép nhận diện vết đổ chất lỏng và quyết định làm sạch hoặc tránh né dựa trên cài đặt của người dùng. Ngoài ra, công nghệ Easy Pass Wheel nâng cấp giúp robot nâng thân máy và hạ bánh xe, cho phép vượt qua các bậc cao lên đến 6 cm (2,4 inch).